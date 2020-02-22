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На фоне скандалов: «Манчестер Сити» гостит у «Лестера». LIVE

АПЛ. 27-й тур. «Лестер» — «Манчестер Сити». ОНЛАЙН

В матче 27-го тура Английской премьер-лиги «Лестер» принимает на своем поле «Манчестер Сити», который переживает сейчас непростые времена — его отстранили от Лиги чемпионов на два сезона, и руководство команды пытается это опротестовать. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
27-й тур  |   22 февраля 20:30   |  1 тайм
Лестер Сити
0:0
Манчестер Сити
Стадион «Кинг Пауэр - Уолкерс», Лестер | Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Каспер Шмейхель
28 (з)   Кристиан Фукс
21 (з)    Рикарду
6 (з)   Джонни Эванс
4 (з)   Чаглар Сёюнджю
3 (з)   Бенджамин Чилвел
10 (п)   Джеймс Мэддисон
26 (п)   Деннис Прает
8 (п)   Юри Тилеманс
9 (н)   Джейми Варди
14 (н)   Келечи Ихеаначо
31 (в)    Эдерсон
2 (з)   Кайл Уолкер
22 (з)   Бенжамен Менди
14 (з)   Эмерик Лапорт
25 (п)    Фернандиньо
17 (п)   Кевин Де
16 (п)   Родриго Эрнандес
8 (п)   Илкай Гюндоган
20 (п)   Бернарду Силва
10 (н)   Серхио Агуэро
26 (н)   Рияд Марез
Запасной состав
12 (в)   Дэнни Уорд
2 (з)   Джеймс Джастин
5 (з)   Уэс Морган
11 (п)   Марк Олбрайтон
15 (п)   Харви Барнс
22 (п)   Мэтти Джеймс
17 (н)   Айосе Перес
1 (в)   Клаудио Браво
27 (з)   Жоау Канселу
30 (з)   Николас Отаменди
5 (з)   Джон Стоунс
47 (п)   Филип Фоден
21 (п)   Давид Сильва
9 (н)   Габриэл Жезус
Удары
0%
По воротам: 1
В створ: 0
Владение мячом
28%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
Удары
100%
По воротам: 2
В створ: 1
Владение мячом
72%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
Самоечитаемое
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9

Марез наносит удар на силу по воротам, и Шмейхель прекрасно справляется с этим.

8

Как не забивает сейчас Варди! Шикарно опередил форвард Фернандиньо, вышел один на один с вратарем, но штанга!

7

Чилвел подает в штрафной «Манчестера», но не зафиксировано нарушения правил.

5

Ихеаначо завершал острую атаку «Лестера», было почти опасно, но мяч прошел рядом со створом ворот.

3

Варди получает мяч и рвется вперед, но Лапорт накрывает его.

1

Уокер на чужой половине поля бросает аут. Распределятся игроки «Сити» по всему полю.

0

Прозвучал стартовый свисток, первый тайм, поехали!

20:27

Команды появляются на поле, совсем скоро начнется один из главных матчей этого тура.

20:25

Стартовый состав «Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Лапорт, Фернандиньо, Менди, Родриго, Гюндоган, Марез, Де Брёйне, Бернарду Силва, Агуэро.

Запасные: Браво, Стоунс, Отаменди, Канселу, Фоден, Давид Сильва, Жезус.

20:20

Стартовый состав «Лестера»: Шмейхель, Перейра, Эванс, Сёюнджю, Фукс, Чилвел, Прает, Тилеманс, Мэддисон, Ихеаначо, Варди. Запасные: Уорд, Джастин, Морган, Джеймс, Олбрайтон, Перес, Барнс.

20:17

Матч должен начаться в 20.30 мск.

20:15

Здравствуйте, уважаемые любители большого футбола! Вашему вниманию — текстовая онлайн-трансляция матча 27-го тура Английской премьер-лиги между «Лестером» и «Манчестер Сити».