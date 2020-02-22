Лестер Сити

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Чилвел подает в штрафной «Манчестера», но не зафиксировано нарушения правил.
Ихеаначо завершал острую атаку «Лестера», было почти опасно, но мяч прошел рядом со створом ворот.
Варди получает мяч и рвется вперед, но Лапорт накрывает его.
Уокер на чужой половине поля бросает аут. Распределятся игроки «Сити» по всему полю.
Прозвучал стартовый свисток, первый тайм, поехали!
Команды появляются на поле, совсем скоро начнется один из главных матчей этого тура.
Стартовый состав «Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Лапорт, Фернандиньо, Менди, Родриго, Гюндоган, Марез, Де Брёйне, Бернарду Силва, Агуэро.
Запасные: Браво, Стоунс, Отаменди, Канселу, Фоден, Давид Сильва, Жезус.
Стартовый состав «Лестера»: Шмейхель, Перейра, Эванс, Сёюнджю, Фукс, Чилвел, Прает, Тилеманс, Мэддисон, Ихеаначо, Варди. Запасные: Уорд, Джастин, Морган, Джеймс, Олбрайтон, Перес, Барнс.
Матч должен начаться в 20.30 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители большого футбола! Вашему вниманию — текстовая онлайн-трансляция матча 27-го тура Английской премьер-лиги между «Лестером» и «Манчестер Сити».