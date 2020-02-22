Лестер Сити

На фоне скандалов: «Манчестер Сити» гостит у «Лестера». LIVE

АПЛ. 27-й тур. «Лестер» — «Манчестер Сити». ОНЛАЙН

22.02.2020, 20:30

В матче 27-го тура Английской премьер-лиги «Лестер» принимает на своем поле «Манчестер Сити», который переживает сейчас непростые времена — его отстранили от Лиги чемпионов на два сезона, и руководство команды пытается это опротестовать. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.