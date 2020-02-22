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Ух, как опасно могло бы быть! Лукас нанес потрясающий удар по воротам, но мяч улетает на угловой. А после него тащит свою команду Кабальера.
Не дали «шпорам» развить атаку. Ндомбеле набирал скорость по флангу, но отлично сыграла защита.
Можно сказать, что не просто выровнялась игра, но даже преимущество перешло к «Тоттенхэму».
На газоне оказывается Ло Челсо, а вокруг него сразу происходит совсем небольшая стычка. Пострадавший получает право исполнить штрафной удар, но не опасно.
Атакует «Тоттенхэм», но тормозит подопечных Моуринью защита «Челси». Очень много единоборств сегодня.
Ндомбеле получает толчок от Баркли в спину. Некрасиво, да и травму так можно получить. Но в порядке все с игроком.
После подбора Маунт уверенно перехватывает мяч, но останавливают его, до реально опасной ситуации не доходит.
Интересно то, что для Жиру это первый гол в текущем сезоне чемпионата Англии. А «Челси» все еще продолжает спокойно контролировать игру.
К слову. смотрели этот гол на предмет офсайда, но засчитан гол.
Огромное преимущество по владению мячом у «Челси» в первые десять минут.
Угловой зарабатывает «Тоттенхэм», но уверенно сыграла защита, мяч выбит, но на еще один угловой.
Начинает включаться в игру «Тоттенхэм», игра идет по большей части в центре поля. Главный арбитр уже предупредил «Челси» за грубоватую игру.
На Домбеле были нарушены правила, а ведь могли бы «шпоры» выйти в контратаку. Весьма спокойное начало матча, стоит отметить.
За первые минуты «Тоттенхэм» пока даже мяча не коснулся. «Челси» уверенно контролирует мяч на половине поля соперника.
С центра поля разыграли мяч игроки «Челси», начали они с контроля мяча.
И звучит стартовый свисток! Поехали!
А команды тем временем уже вышли на поле. Считанные минуты остаются до матча, который играет важную роль для обеих команд в гонке за Лигу чемпионов.
Стартовый состав «Тоттенхэма»: Льорис, Танганга, Санчес, Алдервейрелд, Вертонген, Дэвис, Уинкс, Ндомбеле, Ло Чельсо, Бергвейн, Моура.
Стартовый состав «Челси»: Кабальеро, Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Джеймс, Жоржиньо, Ковачич, Алонсо, Баркли, Маунт, Жиру.
Матч должен начаться в 15.30 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители большого футбола! Вашему вниманию — текстовая онлайн-трансляция матча 27-го тура Английской премьер-лиги между «Челси» и «Тоттенхэмом».