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Трансляция
С конца
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19:26
Представляем вашему вниманию стартовый состав «Эвертона»: Пикфорд, Сидибе, Мина, Холгейт, Бейнс, Сигурдссон, Шнайдерлин, Ивоби, Делф, Ришарлисон, Кэлверт-Льюин.
19:23
Представляем вашему вниманию стартовый состав «Арсенала»: Лено, Колашинац, Давид Луиз, Мустафи, Бельерин, Себальос, Озил, Джака, Пепе, Нкетиа, Обамеянг.
19:20
Матч начнется в 19.30 по московскому времени.
19:15
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции матча 27-го тура чемпионата Англии между «Арсеналом» и «Эвертоном».