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АПЛ. 27-й тур. «Арсенал» — «Эвертон». ОНЛАЙН

Лондонский «Арсенал» принимает на своем поле «Эвертон» в матче 27-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
27-й тур  |   23 февраля 19:30   |  Матч не начался
Арсенал
0:0
Эвертон
Стадион «Эмирейтс - Эшбертон Гроув», Лондон | Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Бернд Лено
31 (з)   Зеад Колашинац
23 (з)   Давид Луис
20 (з)   Шкодран Мустафи
2 (з)   Эктор Бельерин
10 (п)   Месут Озил
34 (п)   Гранит Джака
8 (п)   Даниель Себальос
14 (н)   Пьер-Эмерик Обамеянг
19 (н)   Николя Пепе
30 (н)   Эдвард Нкетиа
1 (в)   Джордан Пикфорд
13 (з)   Йерри Мина
19 (з)   Джибриль Сидибе
3 (з)   Лейтон Бэйнс
2 (з)   Мэйсон Холгейт
18 (п)   Морган Шнейдерлен
8 (п)   Фабиан Делф
17 (п)   Алекс Айуоби
10 (п)   Гилфи Тор
7 (н)    Ришарлисон
9 (н)   Доминик Калверт-Льюин
Запасной состав
26 (в)   Дамиан Мартинес
5 (з)   Сократис Папастатопулос
11 (п)   Лукас Торрейра
29 (п)   Маттео Гюэндузи
77 (п)   Букайо Сака
9 (н)   Александр Ляказетт
24 (н)   Рейсс Нелсон
22 (в)   Мартен Стекеленбург
23 (з)   Шеймус Коулман
5 (з)   Майкл Кин
20 (п)    Бернард
26 (п)   Том Дэвис
21 (п)   Андре Гомеш
27 (н)   Мойзе Кин
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Трансляция
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19:26

Представляем вашему вниманию стартовый состав «Эвертона»: Пикфорд, Сидибе, Мина, Холгейт, Бейнс, Сигурдссон, Шнайдерлин, Ивоби, Делф, Ришарлисон, Кэлверт-Льюин.

19:23

Представляем вашему вниманию стартовый состав «Арсенала»: Лено, Колашинац, Давид Луиз, Мустафи, Бельерин, Себальос, Озил, Джака, Пепе, Нкетиа, Обамеянг.

19:20

Матч начнется в 19.30 по московскому времени.

19:15

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции матча 27-го тура чемпионата Англии между «Арсеналом» и «Эвертоном».