Тоттенхэм Хотспур

Очень странный эпизод. Марез ворвался в штрафную, намереваясь остановить мяч, но оказался в офсайде. Осознав это, он сразу остановился и позволил защитнику Танганге завладеть снарядом, поэтому судья не стал давать свисток об офсайде.

Казалось, что все успокоилось, однако Танганга неожиданно ошибся, выбивая мяч, и отправил его точно на Агуэро, из-за чего «Тоттенхэму» снова пришлось отбиваться.