Тоттенхэм Хотспур

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«Шпоры» развили контратаку, и Деле Алли попытался навертеть защитников на левом краю штрафной, но те не поддались на его финты.
Де Брейне неожиданно нанес сильный удар издали, но получилось прямо по центру, так что Льорис уверенно поймал мяч.
«Манчестер Сити» заработал свой первый угловой. Де Брейне навесил на дальнюю штангу, но получилось неточно, и мяч не достался никому из партнеров.
Агуэро после двух стеночек с партнерами влетел в штрафную и попробовал обыграть Давинсона Санчеса, но потерял мяч.
Моура красиво отдал пяткой на Ло Чельсо в центре поля в окружении игроков «Сити», аргентинец отправил мяч далеко на правый фланг в надежде на рывок Сон Хын Мина, но кореец не понял этого замысла. Снаряд ушел за боковую — так оборвалась одна из немногочисленных атак «Тоттенхэма».
Владение мячом 69 на 31% в пользу «Сити». Впрочем, ничего нового.
Стерлинг упал в штрафной «Тоттенхэма» после подталкивания в спину со стороны Орье, но судья не увидел там ничего криминального.
«Тоттенхэм» ответил на удары Агуэро своей контратакой, которую возглавил скоростной Сон Хын Мин. Однако до опасного удара дело не дошло — корейского форварда вовремя снесли с ног без нарушения правил.
На первых минутах команда Гвардиолы владеет мячом практически без перерывов. «Тоттенхэм» хладнокровно прессингует только на своей половине поля и не особенно рвется вперед.
Агуэро все-таки удалось вбежать в штрафную с мячом и даже кое-как нанести в спешке удар, однако оборона «Тоттенхэма» так насыщенна, что мяч прилетает в ногу защитнику Тоби Алдервейрелду.
Агуэро и Гюндоган пытались прорваться в штрафную «Тоттенхэма» с левого фланга красивой игрой в стеночку, но хозяева поля пока грамотно обороняются — все-таки это команда Моуринью. В итоге «Мансити» приходится отступить.
Фернандиньо выдал очень длинный пас на правый фланг атаки, где набирал скорость Рияд Марез, однако передача получилась неточной, и вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис без проблем забрал мяч.
Сегодняшний матч станет для полузащитника «Ман Сити» Фернандиньо 300-м в футболке «горожан».
Разминка закончилась, команды уже вышли на поле и поприветствовали друг друга перед игрой.
Стартовый состав «Манчестер Сити»: Эдерсон, Кайл Уолкер, Александр Зинченко, Николас Отаменди, Фернандиньо, Илкай Гюндоган, Родриго Эрнандес, Кевин Де Брёйне, Серхио Агуэро, Рахим Стерлинг, Рияд Марез
Стартовый состав «Тоттенхэма»: Уго Льорис, Джафет Танганга, Давинсон Санчес, Тоби Алдервейрелд, Серж Орье, Деле Алли, Джовани Ло Чельсо, Гарри Уинкс, Лукас Моура, Сон Хын Мин, Стивен Бергвейн
Встреча начнется в 19.30 по московскому времени.
Добрый день, уважаемые болельщики! Представляем вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити».