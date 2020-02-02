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Гвардиола в гостях у Моуринью: «Сити» бьется с «Тоттенхэмом». LIVE

АПЛ. 25-й тур. «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Сити». ОНЛАЙН

«Тоттенхэм» Жозе Моуринью на своем поле принимает «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы в матче 25-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
25-й тур  |   02 февраля 19:30   |  1 тайм
Тоттенхэм Хотспур
0:0
Манчестер Сити
Стадион «Тоттенхэм Хотспур», Лондон | Главный судья: Майк Дин (Хесволл, Уиррал, Англия)
Стерлинг 12'
Уолкер 33'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Уго Льорис
39 (з)   Джафет Танганга
6 (з)   Давинсон Санчес
4 (з)   Тоби Алдервейрелд
24 (з)   Серж Орье
8 (п)   Гарри Уинкс
18 (п)   Джовани Ло
20 (п)   Деле Алли
27 (п)    Лукас
23 (н)   Стивен Бергвейн
7 (н)   Сон Хын
31 (в)    Эдерсон
30 (з)   Николас Отаменди
2 (з)   Кайл Уолкер 33'
11 (з)   Александр Зинченко
8 (п)   Илкай Гюндоган
16 (п)   Родриго Эрнандес
17 (п)   Кевин Де
25 (п)    Фернандиньо
10 (н)   Серхио Агуэро
7 (н)   Рахим Стерлинг 12'
26 (н)   Рияд Марез
Запасной состав
22 (в)   Пауло 
5 (з)   Ян Вертонген
30 (п)   Жедсон Фернандеш
15 (п)   Эрик Дайер
11 (п)   Эрик Ламела
28 (п)   Тангай Н'Домбеле
19 (п)   Райан Сесеньон
1 (в)   Клаудио Браво
27 (з)   Жоау Канселу
50 (з)   Эрик Гарсия
47 (п)   Филип Фоден
21 (п)   Давид Сильва
20 (п)   Бернарду Силва
9 (н)   Габриэл Жезус
Удары
0%
По воротам: 1
В створ: 0
Владение мячом
33%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
  • 1
  • 3
Удары
100%
По воротам: 7
В створ: 2
Владение мячом
67%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 0
  • 5
Самоечитаемое
Трансляция
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'35

Ох, какой опасный пас последовал вразрез между линиями на Бергвейна! Молодой форвард тут же очутился на правом фланге возле штрафной и навесил в центр на Деле Алли. Однако мяч немного не дошел до игрока «шпор» — Уолкер подпрыгнул и прервал навес.

'33

Уокер получает желтую карточку за фол на Моуре, который опасно набирал скорость вблизи чужой штрафной.

'31

«Шпоры» развили контратаку, и Деле Алли попытался навертеть защитников на левом краю штрафной, но те не поддались на его финты.

'29

Агуэро пробил в штангу! После этого мяч отскочил в центр штрафной, но пролетел мимо всех игроков «Ман Сити», подключившихся к атаке, — «Тоттенхэму» очень повезло.

'27

Очень странный эпизод. Марез ворвался в штрафную, намереваясь остановить мяч, но оказался в офсайде. Осознав это, он сразу остановился и позволил защитнику Танганге завладеть снарядом, поэтому судья не стал давать свисток об офсайде.

Казалось, что все успокоилось, однако Танганга неожиданно ошибся, выбивая мяч, и отправил его точно на Агуэро, из-за чего «Тоттенхэму» снова пришлось отбиваться.

'25

Де Брейне неожиданно нанес сильный удар издали, но получилось прямо по центру, так что Льорис уверенно поймал мяч.

'24

«Манчестер Сити» заработал свой первый угловой. Де Брейне навесил на дальнюю штангу, но получилось неточно, и мяч не достался никому из партнеров.

'22

Агуэро после двух стеночек с партнерами влетел в штрафную и попробовал обыграть Давинсона Санчеса, но потерял мяч.

'20

Момент! Сон Хын Мин чуть не выскочил один на один с Эдерсоном после отличного дальнего заброса, но голкипер вовремя сориентировался и выбежал из ворот, чтобы выбить мяч подальше в поле.

'18

Моура красиво отдал пяткой на Ло Чельсо в центре поля в окружении игроков «Сити», аргентинец отправил мяч далеко на правый фланг в надежде на рывок Сон Хын Мина, но кореец не понял этого замысла. Снаряд ушел за боковую — так оборвалась одна из немногочисленных атак «Тоттенхэма».

'16

Владение мячом 69 на 31% в пользу «Сити». Впрочем, ничего нового.

'14

Стерлинг очень опасно попал ногой в щиколотку Деле Алли! Арбитр ограничивается желтой карточкой. Моуринью негодует.

'13

Ух, мог получиться курьезный гол! Моура внезапно побежал прессинговать чужого вратаря, обогнал по пути нерасторопного Фернандиньо и чуть не отобрал мяч у Эдерсона, однако голкипер все-таки сумел сохранить снаряд.

'12

Стерлинг упал в штрафной «Тоттенхэма» после подталкивания в спину со стороны Орье, но судья не увидел там ничего криминального.

'11

«Тоттенхэм» ответил на удары Агуэро своей контратакой, которую возглавил скоростной Сон Хын Мин. Однако до опасного удара дело не дошло — корейского форварда вовремя снесли с ног без нарушения правил.

'10

Опасно! Агуэро получил возможность нанести удар из пределов штрафной, но попал в защитника. Пока что оборона «шпор» блокирует абсолютно все выстрелы соперника в створ.

'8

Зинченко и Фернандиньо обыгрались на левом фланге возле штрафной, но пробиться сквозь защиту не смогли. Тогда мяч пошел через центр, Марез сделал удобный пас на Де Брейне, который ворвался во вратарскую и сильно пробил с острого угла — попал во внешнюю сторону сетки.

'6

Деле Алли принял мяч после длинной передачи из глубины поля, ворвался в штрафную «Мансити» и нанес слабенький удар в створ ворот. Эдерсон в прыжке остановил мяч и зафиксировал его (хотя и не с первого раза). Однако спустя пару секунд выясняется, что судья увидел микроскопический офсайд, так что рывок Алли в любом случае был бессмысленным.

'5

На первых минутах команда Гвардиолы владеет мячом практически без перерывов. «Тоттенхэм» хладнокровно прессингует только на своей половине поля и не особенно рвется вперед.

'4

Агуэро все-таки удалось вбежать в штрафную с мячом и даже кое-как нанести в спешке удар, однако оборона «Тоттенхэма» так насыщенна, что мяч прилетает в ногу защитнику Тоби Алдервейрелду.

'3

Агуэро и Гюндоган пытались прорваться в штрафную «Тоттенхэма» с левого фланга красивой игрой в стеночку, но хозяева поля пока грамотно обороняются — все-таки это команда Моуринью. В итоге «Мансити» приходится отступить.

'2

Фернандиньо выдал очень длинный пас на правый фланг атаки, где набирал скорость Рияд Марез, однако передача получилась неточной, и вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис без проблем забрал мяч.

'1

Матч начался! Ждем искрометной игры и голов!

19:29

Сегодняшний матч станет для полузащитника «Ман Сити» Фернандиньо 300-м в футболке «горожан».

19:27

Разминка закончилась, команды уже вышли на поле и поприветствовали друг друга перед игрой.

19:25

Стартовый состав «Манчестер Сити»: Эдерсон, Кайл Уолкер, Александр Зинченко, Николас Отаменди, Фернандиньо, Илкай Гюндоган, Родриго Эрнандес, Кевин Де Брёйне, Серхио Агуэро, Рахим Стерлинг, Рияд Марез

19:20

Стартовый состав «Тоттенхэма»: Уго Льорис, Джафет Танганга, Давинсон Санчес, Тоби Алдервейрелд, Серж Орье, Деле Алли, Джовани Ло Чельсо, Гарри Уинкс, Лукас Моура, Сон Хын Мин, Стивен Бергвейн

19:16

Встреча начнется в 19.30 по московскому времени.

19:15

Добрый день, уважаемые болельщики! Представляем вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити».