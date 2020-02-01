Все соревнования
Лестер Сити Челси

Спастись от «лис»: «Челси» гостит в Лестере. LIVE

Онлайн-трансляция матча 25-го тура чемпионата Англии «Лестер Сити» — «Челси»

«Лестер Сити» в родных стенах играет с «Челси» в рамках 25-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
25-й тур  |   01 февраля 15:30   |  перерыв
Лестер Сити
0:0
Челси
Стадион «Кинг Пауэр - Уолкерс», Лестер | Главный судья: Ли Мэйсон (Бостон, Ланкашир, Англия)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Каспер Шмейхель
3 (з)   Бенджамин Чилвел
4 (з)   Чаглар Сёюнджю
6 (з)   Джонни Эванс
21 (з)    Рикарду
8 (п)   Юри Тилеманс
20 (п)   Хамза Чодури
15 (п)   Харви Барнс
10 (п)   Джеймс Мэддисон
17 (н)   Айосе Перес
9 (н)   Джейми Варди
13 (в)   Вилли Кабальеро
4 (з)   Андреас Кристенсен
24 (з)   Рис Джеймс
28 (з)   Сесар Аспиликуэта
2 (з)   Антонио Рюдигер
5 (п)    Жоржиньо
7 (п)   Н'Голо Канте
19 (п)   Мэйсон Маунт
20 (н)   Каллум Хадсон-Одои
11 (н)   Педро Родригес
9 (н)   Тэмми Абрахам
Запасной состав
12 (в)   Дэнни Уорд
28 (з)   Кристиан Фукс
2 (з)   Джеймс Джастин
11 (п)   Марк Олбрайтон
7 (п)   Демарай Грей
26 (п)   Деннис Прает
14 (н)   Келечи Ихеаначо
1 (в)   Кепа Аррисабалага
3 (з)   Маркос Алонсо
29 (з)   Фикайо Томори
8 (п)   Росс Баркли
17 (п)   Матео Ковачич
23 (н)   Миши Батшуайи
10 (н)    Виллиан
Удары
50%
По воротам: 7
В створ: 1
Владение мячом
49%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
  • 0
  • 8
Удары
50%
По воротам: 5
В створ: 1
Владение мячом
52%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 4
  • 1
  • 7
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
`46

Стартовал второй тайм. Замен в составах обеих команд нет.

Перерыв

Свисток отправляет команды на перерыв при счете 0:0. Доминируют в целом «синие» и куда ближе продвинулись к тому, чтобы забить. У «лис» толком ничего не получается. Но, как это часто бывает с «Челси» в этом сезоне, тотальное преимущество обычно оборачивается для них проблемами.

`45+1

Барнс с бровки доставил мяч в штрафную «синих», но хорошо на выходе сыграл Кабальеро.

`45

Две минуты компенсировал арбитр к первому тайму.

`42

Маунт получил мяч на линии штрафной после ошибки Чилуэлла, ушел от двух защитников и пробил по воротам. Эванс в итоге заблокировал.

`41

Суматоха в штрафной хозяев. Мэддисон и Шмейхель не поняли друг друга и едва не привезли угловой.

`38

Первый серьезный шанс «лис»! Чилуэлл на левом краю штрафной «синих» наносил мощный удар в сторону «девятки». Мяч пролетел рядом с правой крестовиной

`36

Барнс решился на отчаянную попытку удара из-за пределов штрафной, но заблокировали игроки «Челси».

`33

И снова момент! Педро неожиданно решился на удар — мяч летел прямо под перекладину, но Шмейхель сделал шаг назад и сумел переправить снаряд через верхнюю планку.

`30

Опасный штрафной у ворот Шмейхеля. Маунт долго готовился, но мяч пришелся в стенку — откровенно запорол молодой игрок прекрасный «стандарт».

`29

Тилеманс, ну как же так?! Затянул игрок хозяев с пасом и потерял мяч. Хотя параллельно бежал Варди, которому уже не терпелось завершить атаку.

`27

«Челси» стоит немного успокоить игру. Очень уж много шансов у «Лестера» забить было за последние минуты.

`25

И еще момент! Кабальеро после выхода «один на один» спас своих партнеров от пропущенного гола!

`23

Затяжная атака хозяев привела к двум опаснейшим ударам! Вот только оба в защитников пришлись.

`21

Как интересно! Абрахам вновь рванул в атаку и упал в момент стыка с защитником «Лестера»... Было похоже на пенальти, но VAR показал обратное.

`18

Абрахам! Снова мажет по мячу игрок «Челси».

`16

Ответ «Лестера» не менее шикарен! «Лисы» рванули к воротам «Челси» и заставили потерять мяч гостей. К сожалению для зрителей, после атака захлебнулась сразу после ввода мяча из аута.

`14

Пока на поле ничего не происходит, отметим, что в воротах команды Фрэнка Лэмпарда сегодня не Кепа Аррисабалага, а Вилли Кабальеро, игрой которого тренерский штаб был крайне доволен в матче Кубка Англии.

`12

«Аристократы» еще в прессинге хороши: заперли они сейчас «Лестер» на чужой половине поля.

`10

Продолжает «Челси» атаковать... Маунт в офсайд залезает.

`7

Пока инициатива на стороне «Челси», что крайне не свойственно «лисам» на домашней арене. Неплохой «стандарт» разыграли опять синие (хотя они сегодня в черном), но Джонни Эванс отводит угрозу.

`5

Ой, какой момент сейчас создали «пенсионеры»! Вывели Хадсона-Одои на ударную позицию, но тот по мячу не попал...

`3

Немного сумбурно сейчас выглядит борьба на арене в Лестере. Солнышко слепит глаза атлетов, но вряд ли это в полной мере объясняет брак на первых минутах.

`1

Поехали! Мяч у «Лестера» — сине-белые сразу рванули в атаку, но потеряли мяч.

15:27

Все, команды уже выходят на поле. Все готово к началу встречи!

15:23

Теперь гости. «Челси»: Кабальеро, Джеймс, Кристенсен, Рюдигер, Аспиликуэта, Канте, Жоржиньо, Маунт, Хадсон-Одои, Абрахам, Педро.

15:17

Переходим к составам. Итак, хозяева. «Лестер»: Шмейхель, Перейра, Эванс, Сеюнджю, Чилвел, Чодури, Тилеманс, Мэддисон, Перес, Барнс, Варди.

15:10

Встреча начнется в 15:30 по московскому времени.

15:00

Добрый день, уважаемые болельщики! Представляем вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Лестером» и «Челси».