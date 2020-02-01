Лестер Сити

Свисток отправляет команды на перерыв при счете 0:0. Доминируют в целом «синие» и куда ближе продвинулись к тому, чтобы забить. У «лис» толком ничего не получается. Но, как это часто бывает с «Челси» в этом сезоне, тотальное преимущество обычно оборачивается для них проблемами.