Лестер Сити

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Барнс с бровки доставил мяч в штрафную «синих», но хорошо на выходе сыграл Кабальеро.
Маунт получил мяч на линии штрафной после ошибки Чилуэлла, ушел от двух защитников и пробил по воротам. Эванс в итоге заблокировал.
Суматоха в штрафной хозяев. Мэддисон и Шмейхель не поняли друг друга и едва не привезли угловой.
Барнс решился на отчаянную попытку удара из-за пределов штрафной, но заблокировали игроки «Челси».
Опасный штрафной у ворот Шмейхеля. Маунт долго готовился, но мяч пришелся в стенку — откровенно запорол молодой игрок прекрасный «стандарт».
Тилеманс, ну как же так?! Затянул игрок хозяев с пасом и потерял мяч. Хотя параллельно бежал Варди, которому уже не терпелось завершить атаку.
«Челси» стоит немного успокоить игру. Очень уж много шансов у «Лестера» забить было за последние минуты.
Затяжная атака хозяев привела к двум опаснейшим ударам! Вот только оба в защитников пришлись.
Как интересно! Абрахам вновь рванул в атаку и упал в момент стыка с защитником «Лестера»... Было похоже на пенальти, но VAR показал обратное.
Ответ «Лестера» не менее шикарен! «Лисы» рванули к воротам «Челси» и заставили потерять мяч гостей. К сожалению для зрителей, после атака захлебнулась сразу после ввода мяча из аута.
Пока на поле ничего не происходит, отметим, что в воротах команды Фрэнка Лэмпарда сегодня не Кепа Аррисабалага, а Вилли Кабальеро, игрой которого тренерский штаб был крайне доволен в матче Кубка Англии.
«Аристократы» еще в прессинге хороши: заперли они сейчас «Лестер» на чужой половине поля.
Продолжает «Челси» атаковать... Маунт в офсайд залезает.
Пока инициатива на стороне «Челси», что крайне не свойственно «лисам» на домашней арене. Неплохой «стандарт» разыграли опять синие (хотя они сегодня в черном), но Джонни Эванс отводит угрозу.
Немного сумбурно сейчас выглядит борьба на арене в Лестере. Солнышко слепит глаза атлетов, но вряд ли это в полной мере объясняет брак на первых минутах.
Все, команды уже выходят на поле. Все готово к началу встречи!
Теперь гости. «Челси»: Кабальеро, Джеймс, Кристенсен, Рюдигер, Аспиликуэта, Канте, Жоржиньо, Маунт, Хадсон-Одои, Абрахам, Педро.
Переходим к составам. Итак, хозяева. «Лестер»: Шмейхель, Перейра, Эванс, Сеюнджю, Чилвел, Чодури, Тилеманс, Мэддисон, Перес, Барнс, Варди.
Встреча начнется в 15:30 по московскому времени.
Добрый день, уважаемые болельщики! Представляем вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Лестером» и «Челси».