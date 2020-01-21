онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Челси Арсенал

Дерби Лондона: «Арсенал» против «Челси». LIVE

Футбол. АПЛ. 24-й тур. «Арсенал» — «Челси». ОНЛАЙН

Лондонский «Арсенал» на своем поле принимает «Челси» в матче 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
24-й тур  |   21 января 23:15   |  1 тайм
Челси
0:0
Арсенал
Стадион «Стэмфорд Бридж», Лондон | Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Кепа Аррисабалага
33 (з)    Эмерсон
2 (з)   Антонио Рюдигер
4 (з)   Андреас Кристенсен
28 (з)   Сесар Аспиликуэта
17 (п)   Матео Ковачич
5 (п)    Жоржиньо
7 (п)   Н'Голо Канте
10 (н)    Виллиан
9 (н)   Тэмми Абрахам
20 (н)   Каллум Хадсон-Одои
1 (в)   Бернд Лено
20 (з)   Шкодран Мустафи
2 (з)   Эктор Бельерин
23 (з)   Давид Луис
34 (п)   Гранит Джака
11 (п)   Лукас Торрейра
10 (п)   Месут Озил
77 (п)   Букайо Сака
19 (н)   Николя Пепе
35 (н)   Габриэл Мартинелли
9 (н)   Александр Ляказетт
Запасной состав
13 (в)   Вилли Кабальеро
15 (з)   Курт Зума
3 (з)   Маркос Алонсо
8 (п)   Росс Баркли
19 (п)   Мэйсон Маунт
23 (н)   Миши Батшуайи
11 (н)   Педро Родригес
26 (в)   Дамиан Мартинес
16 (з)   Роб Холдинг
8 (п)   Даниель Себальос
29 (п)   Маттео Гюэндузи
15 (п)   Эйнсли Мэйтленд-Найлс
28 (п)   Джозеф Уиллок
30 (н)   Эдвард Нкетиа
Удары
%
По воротам: 2
В створ:
Владение мячом
47%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 3
  • 0
Удары
%
По воротам: 0
В створ:
Владение мячом
53%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
  • 2
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'15

Габриэль Мартинелли отправил мяч на угловой. У «синих» стандарт разыграл Эмерсон — после небольшого розыгрыша Рюдигер скинул мяч на Абрахама, который. нанес первый удар в створ в сегодняшней игре.

'12

Стартовые минуты прошли в целом проходят с преимуществом команды Фрэнка Лэмпарда.

'9

Абрахам остроумно оставлял мяч Аспиликуэте, но внимательно сыграл один из центральных защитников гостей.

'8

Шкодран Мустафи заблокировал удар Ковачича и получил небольшое повреждение.

'7

Элегантная атака «синих» прошла через правый фланг: Аспиликуэта сыграл пяткой на Ковачича, но хорват попал в защитника.

'5

Буквально тут же «канониры» получают право на свой угловой. Николя Пепе навесил на ближнюю штангу, но защитник выбил мяч за лицевую. Повторная попытка «Арсенала» тоже не получилась.

'4

Первый угловой в сегодняшней игре исполнил «Челси». Неплохая подача в штрафную не увенчалась успехом.

'2

У Бакайо Сака срывается мяч с ноги, и подача в штрафную с левого фланга совсем не удается игроку «Арсенала».

'1

Игра началась! Поехали!

23:10

Представляем вашему вниманию стартовый состав «Арсенала»: Лено, Бельерин, Мустафи, Давид Луиз, Озил, Джака, Мартинелли, Торрейра, Пепе, Ляказетт, Сака.

23:07

Представляем вашему вниманию стартовый состав «Челси»: Аррисабалага, Рюдигер, Кристенсен, Эмерсон, Аспиликуэта, Жоржиньо, Канте, Виллиан, Ковачич, Хадсон-Одои, Абрахам.

23:05

Встреча начнется в 23.15 по московскому времени.

23:00

Представляем текстовую онлайн-трансляцию матча 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между лондонскими «Арсеналом» и «Челси».