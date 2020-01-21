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Стартовые минуты прошли в целом проходят с преимуществом команды Фрэнка Лэмпарда.
Абрахам остроумно оставлял мяч Аспиликуэте, но внимательно сыграл один из центральных защитников гостей.
Элегантная атака «синих» прошла через правый фланг: Аспиликуэта сыграл пяткой на Ковачича, но хорват попал в защитника.
У Бакайо Сака срывается мяч с ноги, и подача в штрафную с левого фланга совсем не удается игроку «Арсенала».
Представляем вашему вниманию стартовый состав «Арсенала»: Лено, Бельерин, Мустафи, Давид Луиз, Озил, Джака, Мартинелли, Торрейра, Пепе, Ляказетт, Сака.
Представляем вашему вниманию стартовый состав «Челси»: Аррисабалага, Рюдигер, Кристенсен, Эмерсон, Аспиликуэта, Жоржиньо, Канте, Виллиан, Ковачич, Хадсон-Одои, Абрахам.
Встреча начнется в 23.15 по московскому времени.
Представляем текстовую онлайн-трансляцию матча 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между лондонскими «Арсеналом» и «Челси».