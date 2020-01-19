- 297306 просмотров Макгрегор нокаутировал Серроне на UFC 246
- 133927 просмотров Деятели культуры озвучили требования к будущему главе Минкульта
- 127266 просмотров Активисты требуют лишить Урганта гражданства и закрыть его шоу
- 124205 просмотров Польша заявила права на ряд шедевров искусства в России
- 120701 просмотр Минобороны опубликовало документы об освобождении Варшавы в 1945 году
- 95505 просмотров Тимошенко объявила о начале «процесса ликвидации» Украины
- 83422 просмотра В ПФР объявили, какой будет пенсия в 2022 году
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Крэйгом Поусоном.
Что касается составов, то Юрген Клопп обошелся без сюрпризов — стандартное и ожидаемое сочетание. Выбор был в центре обороны и полузащите. В первом случае Джо Гомез выиграл конкуренцию у Жоэля Матипа, а во втором без травмированных Джеймса Милнера и Наби Кейта в запасе остались Фабиньо и Адам Лаллана, а играть будут капитан Джордан Хендерсон и Алекс Окслейд-Чемберлен. Место великолепного Джорджиньо Вейналдума не подвергалось сомнению.
У «МЮ» же сегодня в старте одновременно два левых защитника — Брэндон Уильямс и Люк Шоу. Второй, видимо, будет играть вингера, по крайней мере заявлен он на этой позиции. Главной же потерей «Юнайтед» является получивший неприятную травму Маркус Рэшфорд.
«Ливерпуль» набрал 61 очко за 21 матч и сверхуверенно лидирует в АПЛ — «Ман Сити», имея на два матча больше, отстает на 13 баллов! Что до «МЮ», то команда Сульшера рубится за место в Лиге чемпионов. Вчера идущий четвертым «Челси» сгорел, так что «красные дьяволы» могут сократить отставание от него от пяти очков до двух. Но сделать это на «Энфилде» будет крайне сложно.
А вот состав «Манчестер Юнайтед», который выставил Оле-Гуннар Сульшер:
Де Хеа — Уан-Биссака, Линделеф, Магуайр, Уильямс — Фред, Матич — Джеймс, Перейра, Шоу — Марсьяль.
Давайте сразу обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп:
Алиссон — Александер-Арнолд, Гомес, ван Дейк, Робертсон — Окслейд-Чемберлен, Хендерсон, Вейналдум — Салах, Фирмино, Мане.
Начало встречи запланировано на 19.30 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители большого футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), в котором «Ливерпуль» принимает «Манчестер Юнайтед».