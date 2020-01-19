Что касается составов, то Юрген Клопп обошелся без сюрпризов — стандартное и ожидаемое сочетание. Выбор был в центре обороны и полузащите. В первом случае Джо Гомез выиграл конкуренцию у Жоэля Матипа, а во втором без травмированных Джеймса Милнера и Наби Кейта в запасе остались Фабиньо и Адам Лаллана, а играть будут капитан Джордан Хендерсон и Алекс Окслейд-Чемберлен. Место великолепного Джорджиньо Вейналдума не подвергалось сомнению.

У «МЮ» же сегодня в старте одновременно два левых защитника — Брэндон Уильямс и Люк Шоу. Второй, видимо, будет играть вингера, по крайней мере заявлен он на этой позиции. Главной же потерей «Юнайтед» является получивший неприятную травму Маркус Рэшфорд.