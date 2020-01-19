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Ливерпуль Манчестер Юнайтед

Новая попытка отобрать очки: «МЮ» против «Ливерпуля». LIVE

АПЛ. 23-й тур. «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». ОНЛАЙН

«Ливерпуль» принимает «Манчестер Юнайтед» в матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
23-й тур  |   19 января 19:30   |  Не начался
Ливерпуль
0:0
Манчестер Юнайтед
Стадион «Энфилд», Ливерпуль | Главный судья: Крейг Поусон (Южный Йоркшир, Англия)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Алисон Бекер
26 (з)   Эндрю Робертсон
4 (з)   Вирджил ван
12 (з)   Джозеф Гомес
66 (з)   Трент Александер-Арнольд
5 (п)   Жоржиньо Вейналдум
14 (п)   Джордан Хендерсон
15 (п)   Алекс Окслейд-Чемберлен
10 (н)   Садио Мане
9 (н)   Роберто Фирмино
11 (н)   Мохамед Салах
1 (в)   Давид де
2 (з)   Виктор Линделёф
29 (з)   Аарон Ван-Биссака
23 (з)   Люк Шоу
53 (з)   Брендон Уильямс
5 (з)   Гарри Магуайр
21 (п)   Даниэль Джеймс
31 (п)   Неманья Матич
17 (п)    Фред
15 (п)   Андреас Перейра
9 (н)   Антони Марсьяль
Запасной состав
13 (в)    Адриан
32 (з)   Жоэль Матип
3 (п)    Фабиньо
48 (п)   Кертис Джонс
20 (п)   Адам Лаллана
18 (н)   Такуми Минамино
27 (н)   Дивок Ориги
22 (в)   Серхио Ромеро
3 (з)   Эрик Бейи
20 (з)   Диогу Далот
4 (з)   Фил Джонс
14 (п)   Джесси Лингард
8 (п)   Хуан Мата
26 (н)   Мэйсон Гринвуд
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Поееехали! Матч начался.

19:30

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Крэйгом Поусоном.

19:25

Что касается составов, то Юрген Клопп обошелся без сюрпризов — стандартное и ожидаемое сочетание. Выбор был в центре обороны и полузащите. В первом случае Джо Гомез выиграл конкуренцию у Жоэля Матипа, а во втором без травмированных Джеймса Милнера и Наби Кейта в запасе остались Фабиньо и Адам Лаллана, а играть будут капитан Джордан Хендерсон и Алекс Окслейд-Чемберлен. Место великолепного Джорджиньо Вейналдума не подвергалось сомнению.

У «МЮ» же сегодня в старте одновременно два левых защитника — Брэндон Уильямс и Люк Шоу. Второй, видимо, будет играть вингера, по крайней мере заявлен он на этой позиции. Главной же потерей «Юнайтед» является получивший неприятную травму Маркус Рэшфорд.

19:20

«Ливерпуль» набрал 61 очко за 21 матч и сверхуверенно лидирует в АПЛ — «Ман Сити», имея на два матча больше, отстает на 13 баллов! Что до «МЮ», то команда Сульшера рубится за место в Лиге чемпионов. Вчера идущий четвертым «Челси» сгорел, так что «красные дьяволы» могут сократить отставание от него от пяти очков до двух. Но сделать это на «Энфилде» будет крайне сложно.

19:15

А вот состав «Манчестер Юнайтед», который выставил Оле-Гуннар Сульшер:

Де Хеа — Уан-Биссака, Линделеф, Магуайр, Уильямс — Фред, Матич — Джеймс, Перейра, Шоу — Марсьяль.

19:10

Давайте сразу обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп:

Алиссон — Александер-Арнолд, Гомес, ван Дейк, Робертсон — Окслейд-Чемберлен, Хендерсон, Вейналдум — Салах, Фирмино, Мане.

19:05

Начало встречи запланировано на 19.30 мск.

19:00

Здравствуйте, уважаемые любители большого футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), в котором «Ливерпуль» принимает «Манчестер Юнайтед».