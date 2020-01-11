Тоттенхэм Хотспур

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Серж Орье принял мяч в центре штрафной и плотно ударил прямо в середину ворот. На месте оказался Алиссон Беккер.
Пас из глубины в исполнении Робертсона оказался слишком сильным. Будет удар от ворот.
Кажется, что стартовый порыв хозяев утих. Велика в этом заслуга мерсисайдского коллектива, забравшего полностью под свой контроль территорию.
Сразу под контроль берет мяч «Тоттенхэм» — начинает активно прессинговать колеектив Жозе Моуринью на старте второй половины.
Салах красиво обыграл Санчеса и посадил его на пятую точку, после чего пробил немного правее створа.
Танганга помешал Мане обработать мяч и пробить с разворота.
Игры рукой нет — мяч засчитан!
Идет видеопросмотр игрового момента на предмет игры рукой.
Интереснейшие беседы о жизни с резервным арбитром ведет Жозе Моуринью.
Неточный пас отдал Серж Орье и упустил контроль над мячом.
К данной минуте мы наблюдаем абсолютно невероятное преимущество «Ливерпуля» по владению мячом — 81% на 19%.
Серж Орье принял верховой пас в штрафной и попытался сыграть на партнера пяткой — не вышло.
Сон получил мяч и в одиночестве попытался убежать в контратаку, но защита «Ливерпуля» легко лишила мяча корейца.
«Ливерпуль» сменил приоритетный фланг атаки: мяч плавно перешел с левого края на правый.
Деле Алли принял на грудь длинную передачу со своей половины поля, оторвался от Трента и пробил чуть выше перекладины.
После очень бурного начала игра немного подуспокоилась.
Продолжает владеть мячом мерсисайдская команда, длинную позиционную атаку раскатывают подопечные Клоппа.
Лукас Моура легко расправился с Гомесом и пробил рядом со штангой ворот Беккера.
Представляем вашему вниманию стартовый состав «Ливерпуля»: Алиссон, Робертсон, Александер-Арнолд, Гомес, ван Дейк, Вейналдум, Окслейд-Чемберлен, Хендерсон, Мане, Салах, Фирмино.
Представляем вашему вниманию стартовый состав «Тоттенхэма»: Гассанига, Орье, Алдервейрелд, Санчес, Роуз, Алли, Эриксен, Лукас Моура, Уинкс, Сон Хын Мин, Танганга.
Добрый вечер, уважаемые читатели! В матче 22-го тура Английской премьер-лиги «Тоттенхэм» принимает «Ливерпуль». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.