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Тоттенхэм Хотспур Ливерпуль

Повторение финала ЛЧ: «Тоттенхэм» пропустил от «Ливерпуля». LIVE

22-й тур АПЛ. «Тоттенхэм» — «Ливерпуль». ОНЛАЙН

В центральном матче 22-го тура Английской премьер-лиги в гости к «Тоттенхэму» приехал действующий победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
22-й тур  |   11 января 20:30   |  2 тайм
Тоттенхэм Хотспур
0:1
Ливерпуль
Стадион «Тоттенхэм Хотспур», Лондон | Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия)
Гомес 23'
Фирмино 37'
Окслейд-Чемберлен 39'
Подробная статистика матча
Основные составы
22 (в)   Пауло 
3 (з)   Дэнни Роуз
24 (з)   Серж Орье
6 (з)   Давинсон Санчес
4 (з)   Тоби Алдервейрелд
39 (з)   Джафет Танганга
8 (п)   Гарри Уинкс
23 (п)   Кристиан Эриксен
20 (п)   Деле Алли
27 (п)    Лукас
7 (н)   Сон Хын
1 (в)   Алисон Бекер
12 (з)   Джозеф Гомес 23'
66 (з)   Трент Александер-Арнольд
26 (з)   Эндрю Робертсон
4 (з)   Вирджил ван
5 (п)   Жоржиньо Вейналдум
14 (п)   Джордан Хендерсон
15 (п)   Алекс Окслейд-Чемберлен 61' 39'
9 (н)   Роберто Фирмино 37'
10 (н)   Садио Мане
11 (н)   Мохамед Салах
Запасной состав
13 (в)   Михел Ворм
5 (з)   Ян Вертонген
15 (п)   Эрик Дайер
11 (п)   Эрик Ламела
18 (п)   Джовани Ло
19 (п)   Райан Сесеньон
29 (п)   Оливер Скипп
13 (в)    Адриан
47 (з)   Натаниел Филлипс
76 (з)   Неко Уильямс
20 (п)   Адам Лаллана 61'
23 (п)   Шердан Шакири
18 (н)   Такуми Минамино
27 (н)   Дивок Ориги
Удары
33%
По воротам: 10
В створ: 2
Владение мячом
30%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 4
  • 1
  • 1
Удары
67%
По воротам: 10
В створ: 4
Владение мячом
70%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
  • 2
  • 7
Самоечитаемое
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'60

Датчанин Эриксен исполнил угловой — защита лидера чемпионата оказалась более расторопной и ликвидировала угрозу.

'57

Серж Орье принял мяч в центре штрафной и плотно ударил прямо в середину ворот. На месте оказался Алиссон Беккер.

'55

Пас из глубины в исполнении Робертсона оказался слишком сильным. Будет удар от ворот.

'53

Кажется, что стартовый порыв хозяев утих. Велика в этом заслуга мерсисайдского коллектива, забравшего полностью под свой контроль территорию.

'50

Убежали в контратаку гости: после затяжных переводов с фланга на фланг игровой снаряд добрался до Александра-Арнольда, и молодой англичанин простил лондонцев.

'49

Сразу под контроль берет мяч «Тоттенхэм» — начинает активно прессинговать колеектив Жозе Моуринью на старте второй половины.

'46

Второй тайм начался!

'45+3

Перерыв! «Ливерпуль» целиком и полностью владел преимуществом на протяжении первой половины матча и сумел грамотно его реализовать благодаря голу Фирмино. 0:1! Отдохнем немного.

'45+1

Моура пробил выше ворот после углового в исполнении Эриксена.

'45

Мартин Аткинсон компенсировал к основному времени первого тайма три минуты.

'43

Салах красиво обыграл Санчеса и посадил его на пятую точку, после чего пробил немного правее створа.

'42

Танганга помешал Мане обработать мяч и пробить с разворота.

'39

Игры рукой нет — мяч засчитан!

'38

Идет видеопросмотр игрового момента на предмет игры рукой.

'37

ГООООООООООООООЛ! «Ливерпуль» открывает счет! Салах принял пас от Хендерсона, поставил корпус и скатил на Фирмино, который мощно пробил в ближний угол!

'35

Фирмино отдал слева в центе на Садио Мане, который положил корпус и пробил в касание: попади в ворота — быть бы голу.

'33

Интереснейшие беседы о жизни с резервным арбитром ведет Жозе Моуринью.

'32

Эскулапы помогают лежащему на газоне Танганге, на котором сфолил Садио Мане.

'30

Неточный пас отдал Серж Орье и упустил контроль над мячом.

'28

К данной минуте мы наблюдаем абсолютно невероятное преимущество «Ливерпуля» по владению мячом — 81% на 19%.

'25

Серж Орье принял верховой пас в штрафной и попытался сыграть на партнера пяткой — не вышло.

'23

Желтую карточку получил Гомес.

'22

Очередной стандарт у ворот «шпор»: подавал Робертсон, Салах элегантно обработал мяч, после чего скинул мяч партнеру — подача на Ван Дейка получилась точной, но голландец пробил в Гассанигу.

'20

Угловой у ворот «Тоттенхэма» разыграл Трент Александр-Арнольд: пас на Чемберлена и последовавший затем навес ни к чему не привел.

'18

Сон получил мяч и в одиночестве попытался убежать в контратаку, но защита «Ливерпуля» легко лишила мяча корейца.

'16

«Ливерпуль» сменил приоритетный фланг атаки: мяч плавно перешел с левого края на правый.

'13

Деле Алли принял на грудь длинную передачу со своей половины поля, оторвался от Трента и пробил чуть выше перекладины.

'10

После очень бурного начала игра немного подуспокоилась.

'7

Продолжает владеть мячом мерсисайдская команда, длинную позиционную атаку раскатывают подопечные Клоппа.

'5

Лукас Моура легко расправился с Гомесом и пробил рядом со штангой ворот Беккера.

'3

Невероятный момент у гостей в самом начале матча! Фирмино легко ворвался в штрафную и обыграл защитника, после чего пробил по воротам. Подбор остался за «красными» — Окслейд-Чемберлен ударил в пустой угол, но попал в Тангангу.

'1

Игра началась! Поехали!

20:28

Представляем вашему вниманию стартовый состав «Ливерпуля»: Алиссон, Робертсон, Александер-Арнолд, Гомес, ван Дейк, Вейналдум, Окслейд-Чемберлен, Хендерсон, Мане, Салах, Фирмино.

20:25

Представляем вашему вниманию стартовый состав «Тоттенхэма»: Гассанига, Орье, Алдервейрелд, Санчес, Роуз, Алли, Эриксен, Лукас Моура, Уинкс, Сон Хын Мин, Танганга.

20:15

Добрый вечер, уважаемые читатели! В матче 22-го тура Английской премьер-лиги «Тоттенхэм» принимает «Ливерпуль». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.