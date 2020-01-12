Астон Вилла

- 321342 просмотра В Белоруссии двух братьев приговорили к расстрелу за убийство учительницы
- 241849 просмотров Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем
- 182742 просмотра СМИ: Заворотнюк выписали из клиники
- 175702 просмотра Киев рассказал о последнем сообщении пилотов разбившегося самолета
- 144334 просмотра В Киеве заявили, что у России «нет надводного флота»
- 136140 просмотров Ученые объяснили, почему климат России теплеет быстрее всех в мире
- 127996 просмотров Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране Boeing
Эль-Гази локтем заехал в Фернандиньо; бразилец лежит на газоне и держится за лицо.
Забрал под свой контроль мяч «Сити» в начале второй половины игры.
Кевин Де Брейне здорово навесил в штрафную в сторону Родри, но мяч до цели не добрался.
Давид Сильва! Какой красивый крученый удар нанес испанец, но слегка переборщил.
Грилиш врезал сзади по ногам Родри. «Сити» исполнит опасный штрафной.
Серхио Агуэро в очередной раз беспрепятственно бил по воротам, на этот раз нет гола.
Грилиш здорово промчался по левому флангу, но найти кого-либо в центре не смог.
Этот гол позволил аргентинцу сравняться с французом Тьерри Анри по количеству голов. забитыми иностранцами в чемпионате Англии.
Не очень понятно что надо делать «Вилле», чтобы хоть как-то отыграться. Команда постоянно. просаживается под прессингом гостей и раз за разом упускает быстрых фланговых игроков «горожан».
ГОООООООООООЛ! И снова Рияд Марез! И снова был обыгран Дринкуотер! Совсем не задалась игра у новичка бирмингемцев. А вот «Сити» на данную минуту опережает «Лестер» и занимает вторую строчку в турнирной таблице АПЛ.
Родри пробил совершенно ужасным образом, направив мяч на верхний ярус стадиона.
Де Брейне черпачком отправил мяч в штрафную, где партнеров не оказалось.
Родри сыграл неосторожно и заработал фол.
Пытается раскачать оборону «Астон Виллы» приезжая команда, пока получается не очень хорошо.
Консулу здорово пробил с линии штрафной, но немного не точно.
Агуэро отыгрался вместе с Жезусом, но пройти сквозь защиту не получилось.
Начальные минуты пока надают ощущения преимущества какой-либо команды.
Представляем вашему вниманию стартовый состав «Манчестер Сити»: Эдерсон, Менди, Жоау Канселу, Стоунз, де Брюйне, Родри Эрнандес, Сильва, Фернандиньо, Марез, Агуэро, Габриэл Жезус.
Представляем вашему вниманию стартовый состав «Астон Виллы»: Нюланд, Аль-Мухаммади, Мингз, Хоз, Тэйлор, Хурихэйн, Дринкуотер, Эль-Гази, Дуглас Луис, Грилиш, Конса.
Сама встреча запланирована на 19.30 мск.
Добрый вечер, уважаемые читатели! В матче 22-го тура Английской премьер-лиги «Астон Вилла» принимает «Манчестер Сити». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.