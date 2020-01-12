Астон Вилла

ГОООООООООООЛ! И снова Рияд Марез! И снова был обыгран Дринкуотер! Совсем не задалась игра у новичка бирмингемцев. А вот «Сити» на данную минуту опережает «Лестер» и занимает вторую строчку в турнирной таблице АПЛ.