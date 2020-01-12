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Астон Вилла Манчестер Сити

Отвоевать второе место: «Ман Сити» громит «Астон Виллу». LIVE

АПЛ. 22-й тур. «Астон Вилла» — «Манчестер Сити». ОНЛАЙН

В матче 22-го тура Английской премьер-лиги «Манчестер Сити» играет на выезде с «Астон Виллой». В случае победы «горожане» обойдут в турнирной таблице «Лестер» и вернут себе вторую строчку АПЛ. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
22-й тур  |   12 января 19:30   |  2 тайм
Астон Вилла
0:4
Манчестер Сити
Стадион «Вилла Парк», Бирмингем | Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия)
Эль-Гази 53'
Марез 18'
Марез 24'
Агуэро 28'
Жезус 45+1'
Фернандиньо 50'
Подробная статистика матча
Основные составы
25 (в)   Эрьян Нюланд
30 (з)   Кортни Хос
40 (з)   Тайрон Мингс
15 (з)   Эзри Конса
3 (з)   Нил Тейлор
27 (з)   Ахмед Эль-Мухамади
6 (п)   Дуглас Луис
4 (п)   Дэниел Дринкуотер
14 (п)   Конор Хурихейн
10 (п)   Джек Грилиш
21 (п)   Анвар Эль-Гази 53'
31 (в)    Эдерсон
27 (з)   Жоау Канселу
22 (з)   Бенжамен Менди
5 (з)   Джон Стоунс
21 (п)   Давид Сильва
16 (п)   Родриго Эрнандес
17 (п)   Кевин Де
25 (п)    Фернандиньо 50'
10 (н)   Серхио Агуэро 28'
9 (н)   Габриэл Жезус 45'
26 (н)   Рияд Марез 18' 24'
Запасной состав
28 (в)   Ловре Калинич
5 (з)   Джеймс Честер
24 (з)   Фредерик Гильберт
36 (п)   Индиана Вассилев
17 (п)   Махмуд Хассан
8 (п)   Хенри Лэнсбери
11 (п)   Марвелоуз Накамба
1 (в)   Клаудио Браво
30 (з)   Николас Отаменди
2 (з)   Кайл Уолкер
47 (п)   Филип Фоден
8 (п)   Илкай Гюндоган
20 (п)   Бернарду Силва
7 (н)   Рахим Стерлинг
Удары
0%
По воротам: 2
В створ: 0
Владение мячом
33%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 1
  • 3
Удары
100%
По воротам: 11
В створ: 5
Владение мячом
67%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
  • 0
  • 9
Самоечитаемое
Трансляция
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'53

Эль-Гази локтем заехал в Фернандиньо; бразилец лежит на газоне и держится за лицо.

'50

Фернандиньо сыграл неосторожно и получил предупреждение.

'49

Забрал под свой контроль мяч «Сити» в начале второй половины игры.

'46

Игра возобновлена!

'45+2

Перерыв! Какие-либо комментарии к этому действу вряд ли уместны. Счет на табло говорит сам за себя. Отдохнем и через 15 минут вернемся!

'45+1

ГОООООООООООООЛ! Габриэль Жезус принял выкрученную передачу от Де Брейне и элегантно подставил ногу! 0:4!

'45

Арбитр матча компенсировал к основному времени первого тайма одну минуту.

'44

Первый угловой в сегодняшнем матче исполнила «Астон Вилла». Защитники манкунианцев надежно вынесли мяч за пределы штрафной площади.

'41

Кевин Де Брейне здорово навесил в штрафную в сторону Родри, но мяч до цели не добрался.

'38

Давид Сильва! Какой красивый крученый удар нанес испанец, но слегка переборщил.

'36

Грилиш врезал сзади по ногам Родри. «Сити» исполнит опасный штрафной.

'35

Серхио Агуэро в очередной раз беспрепятственно бил по воротам, на этот раз нет гола.

'33

Грилиш здорово промчался по левому флангу, но найти кого-либо в центре не смог.

'30

Этот гол позволил аргентинцу сравняться с французом Тьерри Анри по количеству голов. забитыми иностранцами в чемпионате Англии.

'28

ГОООООООООЛ! Серхио Агуэро принимает передачу от Кевина Де Брейне, делает несколько шагов вперед и с правой ноги вколачивает мяч в ворота! 0:3!

'26

Не очень понятно что надо делать «Вилле», чтобы хоть как-то отыграться. Команда постоянно. просаживается под прессингом гостей и раз за разом упускает быстрых фланговых игроков «горожан».

'24

ГОООООООООООЛ! И снова Рияд Марез! И снова был обыгран Дринкуотер! Совсем не задалась игра у новичка бирмингемцев. А вот «Сити» на данную минуту опережает «Лестер» и занимает вторую строчку в турнирной таблице АПЛ.

'21

Эль-Гази залез в офсайд.

'20

Родри пробил совершенно ужасным образом, направив мяч на верхний ярус стадиона.

'18

ГООООООООООЛ! Рияд Марез блистательно обыграл Дринкуотера и ворвался в штрафную, где умудрился из-под опорной ноги разящим ударом поразить ворота «Астон Виллы»! 0:1!

'15

Де Брейне черпачком отправил мяч в штрафную, где партнеров не оказалось.

'13

Родри сыграл неосторожно и заработал фол.

'11

Пытается раскачать оборону «Астон Виллы» приезжая команда, пока получается не очень хорошо.

'8

Консулу здорово пробил с линии штрафной, но немного не точно.

'6

Агуэро отыгрался вместе с Жезусом, но пройти сквозь защиту не получилось.

'4

Начальные минуты пока надают ощущения преимущества какой-либо команды.

'1

Игра началась! Поехали!

19:27

Представляем вашему вниманию стартовый состав «Манчестер Сити»: Эдерсон, Менди, Жоау Канселу, Стоунз, де Брюйне, Родри Эрнандес, Сильва, Фернандиньо, Марез, Агуэро, Габриэл Жезус.

19:23

Представляем вашему вниманию стартовый состав «Астон Виллы»: Нюланд, Аль-Мухаммади, Мингз, Хоз, Тэйлор, Хурихэйн, Дринкуотер, Эль-Гази, Дуглас Луис, Грилиш, Конса.

19:17

Сама встреча запланирована на 19.30 мск.

19:15

Добрый вечер, уважаемые читатели! В матче 22-го тура Английской премьер-лиги «Астон Вилла» принимает «Манчестер Сити». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.