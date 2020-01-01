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Манчестер Сити Эвертон

Гвардиола против Анчелотти: «Ман Сити» принимает «Эвертон». LIVE

АПЛ. 21-й тур. «Манчестер Сити» — «Эвертон». ОНЛАЙН

В матче 21-го тура АПЛ «Ман Сити» Хосепа Гвардиолы принимает «Эвертон», который недавно возглавил Карло Анчелотти. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
21-й тур  |   01 января 20:30   |  перерыв
Манчестер Сити
0:0
Эвертон
Стадион «Этихад - Сити оф Манчестер», Манчестер | Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем, Вест-Мидленд, Англия)
Мина 30'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Клаудио Браво
50 (з)   Эрик Гарсия
22 (з)   Бенжамен Менди
27 (з)   Жоау Канселу
25 (п)    Фернандиньо
16 (п)   Родриго Эрнандес
8 (п)   Илкай Гюндоган
17 (п)   Кевин Де
47 (п)   Филип Фоден
26 (н)   Рияд Марез
9 (н)   Габриэл Жезус
1 (в)   Джордан Пикфорд
23 (з)   Шеймус Коулман
12 (з)   Лука Динь
19 (з)   Джибриль Сидибе
13 (з)   Йерри Мина 30'
2 (з)   Мэйсон Холгейт
26 (п)   Том Дэвис
8 (п)   Фабиан Делф
10 (п)   Гилфи Тор
9 (н)   Доминик Калверт-Льюин
7 (н)    Ришарлисон
Запасной состав
33 (в)   Скотт Карсон
2 (з)   Кайл Уолкер
12 (з)   Хосе Тасенде
21 (п)   Давид Сильва
20 (п)   Бернарду Силва
10 (н)   Серхио Агуэро
7 (н)   Рахим Стерлинг
22 (в)   Мартен Стекеленбург
3 (з)   Лейтон Бэйнс
5 (з)   Майкл Кин
42 (н)   Энтони Гордон
27 (н)   Мойзе Кин
14 (н)   Дженк Тосун
11 (н)   Тео Уолкотт
Удары
75%
По воротам: 7
В створ: 3
Владение мячом
65%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
  • 3
  • 5
Удары
25%
По воротам: 2
В створ: 1
Владение мячом
35%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
  • 0
  • 3
Самоечитаемое
Трансляция
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'45+2

Первый тайм завершен! Вроде бы и неплохо атакует «Манчестер Сити», и имеет множество моментов, и систематически давит, но пока это не приносит результата. 0:0.

'45

Рефери компенсировал две минуты к основному времени первого тайма.

'44

Менди зряче навесил в зону между двумя игроками оборонительной линии гостей, где находился Марез — мяч дошел до адресата, но Пикфорд ловко парировал удар.

'41

Молодой Фоден не выключился из эпизода: поборолся за мяч и получил порцию аплодисментов от публики, собравшейся на «Эмирейтс».

'39

Удар по воротам смог нанести ранее упомянутый Жезус, но мяч лишь немного погладил левую стойку ворот.

'38

Коулман грамотно опекает Жезуса на углу штрафной, не позволяя бразильцу ровным счетом вообще ничего.

'35

Очередной офсайд Мареза: раз за разом нападающий переступает допустимую грань и нарушает правила.

'33

Марез бежит по правому флангу вместе с Жоао Конселу, но предпочитает сыграть в центр, нежели отправить вингера на край.

'30

Предупреждение за грубый фол получил Йерри Мина.

'29

Марез подал угловой: Фернандиньо пробил по воротам головой, но защитник помешал бразильцу поразить цель.

'28

В спокойном темпе действует коллектив под руководством Пепа Гвардиола, игроки ищут свободные зоны в обороне гостей.

'26

Марез сделал не лучший пас на Де Брейне и потерял мяч в простой ситуации.

'23

Владение мячом в первой половине первого тайма: «Манчестер Сити» — 65%; «Эвертон» — 35%.

'20

Судья принял решение не назначать пенальти в ворота Джордана Пикфорда.

'19

Идет видеопросмотр игрового момента на предмет пенальти.

'18

Марез проводит очень активный первый тайм; ворвался в штрафную, где его свалил Лука Динь.

'17

Бельгиец Де Брейне подавал в штрафную площадь, но оборона «ирисок» сыграла в этом эпизоде надежно.

'14

Взятие ворот отменено из-за офсайда у Рияда Мареза.

'13

ГООООООООООООЛ! Марез отдал передачу на Конселу, который прострелил вдоль ворот, где Фоден аккуратно переправил мяч в пустые ворота.

'12

Перехватил под контроль мяч «Манчестер Сити».

'9

Коулмэн блистательно пробил с острого угла, парашютиком мяч опускался за шиворот Браво, но в последний момент он спас ворота.

'6

Фоден нарушил правила в центре поля, коллектив Карло Анчелотти получил право на штрафной.

'4

В начале игры команды попеременно владеют мячом, с небольшим преимуществом гостей.

'1

Cтартовый свисток прозвучал! Игра началась!

20:27

Представляем вашему вниманию стартовый состав «Эвертона»: Пикфорд, Коулмэн, Мина, Динь, Сидибе, Бернард, Делф, Ришарлисон, Сигурдссон, Холгейт, Кэлверт-Льюин.

20:24

Представляем вашему вниманию стартовый состав «Манчестер Сити»: Браво, Менди, Эрик Гарсия, Жоау Канселу, Фернандиньо, де Брюйне, Фоден, Гюндоган, Родри Эрнандес, Марез, Габриэл Жезус.

20:20

Встреча начнется в 20.30 мск.

20:15

В матче 21-го тура Английской премьер-лиги «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы принимает «Эвертон» Карло Анчелотти. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.