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Менди зряче навесил в зону между двумя игроками оборонительной линии гостей, где находился Марез — мяч дошел до адресата, но Пикфорд ловко парировал удар.
Молодой Фоден не выключился из эпизода: поборолся за мяч и получил порцию аплодисментов от публики, собравшейся на «Эмирейтс».
Удар по воротам смог нанести ранее упомянутый Жезус, но мяч лишь немного погладил левую стойку ворот.
Коулман грамотно опекает Жезуса на углу штрафной, не позволяя бразильцу ровным счетом вообще ничего.
Очередной офсайд Мареза: раз за разом нападающий переступает допустимую грань и нарушает правила.
Марез бежит по правому флангу вместе с Жоао Конселу, но предпочитает сыграть в центр, нежели отправить вингера на край.
В спокойном темпе действует коллектив под руководством Пепа Гвардиола, игроки ищут свободные зоны в обороне гостей.
Марез сделал не лучший пас на Де Брейне и потерял мяч в простой ситуации.
Владение мячом в первой половине первого тайма: «Манчестер Сити» — 65%; «Эвертон» — 35%.
Судья принял решение не назначать пенальти в ворота Джордана Пикфорда.
Идет видеопросмотр игрового момента на предмет пенальти.
Марез проводит очень активный первый тайм; ворвался в штрафную, где его свалил Лука Динь.
Бельгиец Де Брейне подавал в штрафную площадь, но оборона «ирисок» сыграла в этом эпизоде надежно.
Перехватил под контроль мяч «Манчестер Сити».
Коулмэн блистательно пробил с острого угла, парашютиком мяч опускался за шиворот Браво, но в последний момент он спас ворота.
Фоден нарушил правила в центре поля, коллектив Карло Анчелотти получил право на штрафной.
В начале игры команды попеременно владеют мячом, с небольшим преимуществом гостей.
Представляем вашему вниманию стартовый состав «Эвертона»: Пикфорд, Коулмэн, Мина, Динь, Сидибе, Бернард, Делф, Ришарлисон, Сигурдссон, Холгейт, Кэлверт-Льюин.
Представляем вашему вниманию стартовый состав «Манчестер Сити»: Браво, Менди, Эрик Гарсия, Жоау Канселу, Фернандиньо, де Брюйне, Фоден, Гюндоган, Родри Эрнандес, Марез, Габриэл Жезус.
Встреча начнется в 20.30 мск.
В матче 21-го тура Английской премьер-лиги «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы принимает «Эвертон» Карло Анчелотти. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.