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Гол не засчитан! Да к тому же и главный тренер «Вулверхэмптона» получил желтую карточку за разговоры с арбитром!
Идет видеопросмотр на положение «вне игры».
Засчитан гол, «Ливерпуль» повел! 1:0!
Идет просмотр момента видеоассистеном рефери.
Захватил за майку Жоао Моутинью своего соперника, тем самым прервав собственную атаку.
«Ливерпуль» не форсирует события, действует. в размеренном темпе. И гости тоже подстать — предельно надежны в обороне.
Александр-Арнольд принял дальнюю передачу с левого фланга и пробил по воротам. Мяч прошел немного не точно.
Сумел подняться на ноги игрок «Вулверхэмптона», игра продолжается.
Рубен Невеш столкнулся с Адамом Лалланой, держится за тазобедренную кость игрок.
Мане заработал угловой благодаря своим активным действиям.
Александр-Арнольд подал с левого фланга, но оборонцы «Вулверхэмптона». ликвидировали угрозу от собственных ворот.
Немного упали скорости в середине первой половине встречи; попеременно атакуют соперники.
Салах упускает невероятную возможность распечатать ворота «волков»! Отменный удар под перекладину был отражен голкипером гостей.
Фирмино получил мяч на правом фланге, сместился в центр и пробил, но рикошет от ноги центрального защитника позволил Руи Патрисиу спокойно забрать мяч в руки.
Завладели мячом гости и через левый фланг пытаются развить свою атаку.
По-хозяйски начал «Ливерпуль», подавляющее преимущество лучшей команды планеты мы с вами наблюдаем.
Робертсон подыграл себе рукой. Рефери моментально отреагировал, чем вызвал гнев трибун «Энфилда».
Египетский фараон нанес опаснейший удар над перекладиной! Видно, что игроки соскучились по «Энфилду» и хотят как можно быстрее порадовать своих фанатов.
Салах ворвался в штрафную с левого края и опасно прострелил, но передача до Фирмино не дошла.
Игра началась! Поехали!
Представляем вашему вниманию стартовый состав «Вулверхэмптона»! Руй Патрисиу, Кастро, Беннетт, Килмен, Рубен Винагре, Дендонкер, Моутинью, Нету, Рубен Невеш, Коуди, Диогу Жота.
Представляем вашему вниманию стартовый состав «Ливерпуля»! Алиссон, ван Дейк, Робертсон, Гомес, Александер-Арнолд, Хендерсон, Вейналдум, Лаллана, Мане, Салах, Фирмино.
Матч начнется в 19.30 мск.
Добрый день, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! В матче 20-го тура Английской премьер-лиги «Ливерпуль» принимает «Вулверхэмптон».