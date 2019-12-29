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Ливерпуль Вулверхэмптон

Избежать ошибок «Сити»: «Ливерпуль» против «Вулверхэмптона». LIVE

АПЛ. 20-й тур. «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон». ОНЛАЙН

В матче 20-го тура Английской премьер-лиги лидер таблицы «Ливерпуль» принимает «Вулверхэмптон», который в своем прошлом матче обыграл «Манчестер Сити». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
20-й тур  |   29 декабря 19:30   |  перерыв
Ливерпуль
1:0
Вулверхэмптон
Стадион «Энфилд», Ливерпуль | Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Манчестер, Англия)
Мане 42'
Лаллана 45+1'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Алисон Бекер
26 (з)   Эндрю Робертсон
4 (з)   Вирджил ван
12 (з)   Джозеф Гомес
66 (з)   Трент Александер-Арнольд
5 (п)   Жоржиньо Вейналдум
14 (п)   Джордан Хендерсон
20 (п)   Адам Лаллана 45'
10 (н)   Садио Мане 42'
9 (н)   Роберто Фирмино
11 (н)   Мохамед Салах
11 (в)   Руй Патрисиу
5 (з)   Райан Беннетт
29 (з)   Рубен Винагре
19 (з)    Хонни
49 (з)   Макс Килман
16 (з)   Конор Коди
28 (п)   Жоау Моутинью
8 (п)   Рубен Невеш
32 (п)   Леандер Дендонкер
18 (н)   Диогу Жота
7 (н)   Педру Нету
Запасной состав
13 (в)    Адриан
76 (з)   Неко Уильямс
67 (п)   Харви Эллиот
48 (п)   Кертис Джонс
8 (п)   Наби Кейта
7 (п)   Джеймс Милнер
27 (н)   Дивок Ориги
21 (в)   Джон Радди
59 (з)   Оскар Буур
2 (з)   Мэтт Доэрти
54 (п)   Оуэн Отасови
27 (п)   Ромен Сес
9 (н)   Рауль Хименес
37 (н)   Адама Траоре
Удары
100%
По воротам: 8
В створ: 3
Владение мячом
71%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
  • 2
  • 4
Удары
0%
По воротам: 1
В створ: 0
Владение мячом
29%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 3
  • 4
  • 1
Самоечитаемое
Трансляция
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'45+6

Первый тайм окончен! Сумасшедшая концовка практически испортила настроение болельщикам «красных», но гол в ворота Беккера был забит из офсайда. Передохнем немного, перерыв!

'45+5

Гол не засчитан! Да к тому же и главный тренер «Вулверхэмптона» получил желтую карточку за разговоры с арбитром!

'45+4

Идет видеопросмотр на положение «вне игры».

'45+3

ГОООООООООООООЛ! На последних секундах «Вулверхэмптон» сравнивает счет! Неудачный вынос от Мане привел к прострелу с правого фланга. Арнольд мог выносить мяч, но пропустил его, где его подобрал Нету, который воткнул его в угол ворот Алиссона!

'45+2

Жоао Моутинью разыграл угловой, сблизился с Ланнаной португалец и упустил мяч за пределы поля.

'45+1

Тем временем арбитр добавил три минуты к основному времени первого тайма.

'45

Автор голевой передачи получает предупреждение за излишнюю активность и столкновение с оппонентом.

'44

Засчитан гол, «Ливерпуль» повел! 1:0!

'43

Идет просмотр момента видеоассистеном рефери.

'42

ГООООООООООООЛ! Садио Мане забивает гол после передачи плечом от Адама Лалланы! Сперва судья зафиксировал игру рукой, но после подсказки VAR исправил свое неверное решение.

'41

Захватил за майку Жоао Моутинью своего соперника, тем самым прервав собственную атаку.

'39

«Ливерпуль» не форсирует события, действует. в размеренном темпе. И гости тоже подстать — предельно надежны в обороне.

'37

Александр-Арнольд принял дальнюю передачу с левого фланга и пробил по воротам. Мяч прошел немного не точно.

'34

Сумел подняться на ноги игрок «Вулверхэмптона», игра продолжается.

'33

Рубен Невеш столкнулся с Адамом Лалланой, держится за тазобедренную кость игрок.

'31

Фирмино эффектно пробил по воротам. Попади бразилец в створ — быть бы голу.

'30

Мане заработал угловой благодаря своим активным действиям.

'29

Александр-Арнольд подал с левого фланга, но оборонцы «Вулверхэмптона». ликвидировали угрозу от собственных ворот.

'27

Жоао Моутинью одновременно и залез в офсайд, и подыграл себе рукой.

'25

Немного упали скорости в середине первой половине встречи; попеременно атакуют соперники.

'22

Салах упускает невероятную возможность распечатать ворота «волков»! Отменный удар под перекладину был отражен голкипером гостей.

'19

Фирмино получил мяч на правом фланге, сместился в центр и пробил, но рикошет от ноги центрального защитника позволил Руи Патрисиу спокойно забрать мяч в руки.

'18

Завладели мячом гости и через левый фланг пытаются развить свою атаку.

'15

Лаллана подавал угловой, хитрый розыгрыш завершился неприятным ударом Вейналдума. Мяч улетел выше перекладины.

'12

Салах накрутил огромное количество защитников «Вулверхэмптона» после того, как принял пас от Лалланы, но в момент принятия передачи египтянин находился в офсайде.

'10

По-хозяйски начал «Ливерпуль», подавляющее преимущество лучшей команды планеты мы с вами наблюдаем.

'8

Робертсон подыграл себе рукой. Рефери моментально отреагировал, чем вызвал гнев трибун «Энфилда».

'6

Педру Нету забрался в офсайд, судя не дремлет.

'4

Египетский фараон нанес опаснейший удар над перекладиной! Видно, что игроки соскучились по «Энфилду» и хотят как можно быстрее порадовать своих фанатов.

'2

Салах ворвался в штрафную с левого края и опасно прострелил, но передача до Фирмино не дошла.

'1

Игра началась! Поехали!

19:26

Представляем вашему вниманию стартовый состав «Вулверхэмптона»! Руй Патрисиу, Кастро, Беннетт, Килмен, Рубен Винагре, Дендонкер, Моутинью, Нету, Рубен Невеш, Коуди, Диогу Жота.

19:22

Представляем вашему вниманию стартовый состав «Ливерпуля»! Алиссон, ван Дейк, Робертсон, Гомес, Александер-Арнолд, Хендерсон, Вейналдум, Лаллана, Мане, Салах, Фирмино.

19:17

Матч начнется в 19.30 мск.

19:15

Добрый день, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! В матче 20-го тура Английской премьер-лиги «Ливерпуль» принимает «Вулверхэмптон».