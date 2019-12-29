ГОООООООООООООЛ! На последних секундах «Вулверхэмптон» сравнивает счет! Неудачный вынос от Мане привел к прострелу с правого фланга. Арнольд мог выносить мяч, но пропустил его, где его подобрал Нету, который воткнул его в угол ворот Алиссона!