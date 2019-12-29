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Арсенал Челси

Артета против Лэмпарда: «Арсенал» принимает «Челси». LIVE

АПЛ. 20-й тур. «Арсенал» — «Челси». ОНЛАЙН

В лондонском дерби в рамках 20 тура Английской премьер-лиги встречаются «Арсенал» Микеля Артеты и «Челси» Фрэнка Лэмпарда. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
20-й тур  |   29 декабря 17:00   |  1 тайм
Арсенал
1:0
Челси
Стадион «Эмирейтс - Эшбертон Гроув», Лондон | Главный судья: Крейг Поусон (Южный Йоркшир, Англия)
Гюэндузи 10'
Обамеянг 13'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Бернд Лено
23 (з)   Давид Луис
21 (з)   Калум Чемберс
77 (п)   Букайо Сака
10 (п)   Месут Озил
15 (п)   Эйнсли Мэйтленд-Найлс
29 (п)   Маттео Гюэндузи 10'
11 (п)   Лукас Торрейра
14 (н)   Пьер-Эмерик Обамеянг 13'
24 (н)   Рейсс Нелсон
9 (н)   Александр Ляказетт
1 (в)   Кепа Аррисабалага
2 (з)   Антонио Рюдигер
33 (з)    Эмерсон
28 (з)   Сесар Аспиликуэта
15 (з)   Курт Зума
29 (з)   Фикайо Томори
19 (п)   Мэйсон Маунт
17 (п)   Матео Ковачич
7 (п)   Н'Голо Канте
10 (н)    Виллиан
9 (н)   Тэмми Абрахам
Запасной состав
26 (в)   Дамиан Мартинес
27 (з)   Константинос Мавропанос
20 (з)   Шкодран Мустафи
28 (п)   Джозеф Уиллок
32 (п)   Эмиль Смит
45 (н)   Тайрис Джон-Джулс
19 (н)   Николя Пепе
13 (в)   Вилли Кабальеро
4 (з)   Андреас Кристенсен
48 (з)   Тарик Лампти
8 (п)   Росс Баркли
5 (п)    Жоржиньо
23 (н)   Миши Батшуайи
20 (н)   Каллум Хадсон-Одои
Удары
67%
По воротам: 4
В створ: 2
Владение мячом
60%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
  • 4
Удары
33%
По воротам: 1
В створ: 1
Владение мячом
40%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
  • 5
Самоечитаемое
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'23

Шкодран Мустафи вынужденно заменяет Чемберса уже в первом тайме.

'22

Не получается подняться у игрока «Арсенала». На поле вместе с эскулапами появились носилки.

'21

Небольшая пауза в игре возникла из-за повреждения Каллума Чемберса.

'18

Фантастический момент упустил «Арсенал»! Канте прибежал и заблокировал удар оставшегося одного в штрафной Ляказетта!

'17

Ляказетт мощно ворвался в штрафную, дважды упал, но пенальти заработать не сумел.

'15

Торрейра получил по ноге от Томори. Судья решил не наказывать нарушителя карточкой.

'13

ГООООООООООООООЛ! Пьер-Эрик Обамеянг открывает счет в сегодняшнем матче! Скидка после розыгрыша углового от Чемберса, оторвавшегося от Зумы, нашла голову габонца, который пробил в противоход вратарю! 1:0!

'12

Мэйсон Маунт после розыгрыша штрафного пробил в упор, но Лено оказался на месте.

'9

Штрафной у ворот «Челси»: Давид Луиз разбежался и пробил в створ ворот Кеды Аррисабалаги.

'6

Первый угловой подали «канониры»: Давид Луиз попробовал пробить через себя, но не попал по мячу.

'4

По-хозяйски начал «Арсенал», забрав мяч под свой контроль.

'1

Игра началась! Поехали!

16:55

Представляем вашему вниманию стартовый состав «Челси»! Аррисабалага, Аспиликуэта, Зума, Томори, Эмерсон, Маунт, Ковачич, Виллиан, Канте, Рюдигер, Абрахам.

16:50

Представляем вашему вниманию стартовый состав «Арсенала»! Лено, Мэйтленд-Найлз, Чемберс, Давид Луиз, Озил, Гендузи, Торрейра, Нелсон, Ляказетт, Обамеянг, Сака.

16:47

Матч начнется в 17.00 мск.

16:45

Добрый день, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! В матче 20-го тура Английской премьер-лиги «Арсенал» принимает «Челси».