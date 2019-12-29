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Не получается подняться у игрока «Арсенала». На поле вместе с эскулапами появились носилки.
Небольшая пауза в игре возникла из-за повреждения Каллума Чемберса.
Фантастический момент упустил «Арсенал»! Канте прибежал и заблокировал удар оставшегося одного в штрафной Ляказетта!
Ляказетт мощно ворвался в штрафную, дважды упал, но пенальти заработать не сумел.
Торрейра получил по ноге от Томори. Судья решил не наказывать нарушителя карточкой.
Мэйсон Маунт после розыгрыша штрафного пробил в упор, но Лено оказался на месте.
Штрафной у ворот «Челси»: Давид Луиз разбежался и пробил в створ ворот Кеды Аррисабалаги.
По-хозяйски начал «Арсенал», забрав мяч под свой контроль.
Представляем вашему вниманию стартовый состав «Челси»! Аррисабалага, Аспиликуэта, Зума, Томори, Эмерсон, Маунт, Ковачич, Виллиан, Канте, Рюдигер, Абрахам.
Представляем вашему вниманию стартовый состав «Арсенала»! Лено, Мэйтленд-Найлз, Чемберс, Давид Луиз, Озил, Гендузи, Торрейра, Нелсон, Ляказетт, Обамеянг, Сака.
Матч начнется в 17.00 мск.
Добрый день, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! В матче 20-го тура Английской премьер-лиги «Арсенал» принимает «Челси».