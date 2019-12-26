Тоттенхэм Хотспур

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Позиционно пытаются атаковать хозяева, но до удара довести дело пока не получается.
Даффи прыгает шипами в убегавшего Моуру, но арбитр даже желтую не показывает!
Кейн пробил в стенку; мяч от прижатой руки стоящего в стенке Берна ушел на угловой.
Все обошлось для «Брайтона», от ворот будет вводить мяч в игру команда Криса Хьютона.
Очень нервно сыграл голкипер «чаек» Райан. Начал паниковать, когда рядом оказался прессинговаеший его Кейн.
Угловой подает «Брайтон»: мяч направлен в центр штрафой, на защита «шпор» справляется с угрозой.
После половины первого тайма на поле, как и на табло, абсолютное равенство.
На левый фланг смещаются атаки «Тоттенхэма».
Очень сильный и холодный дождь в Лондоне, который в данный момент не позволяет командам демонстрировать быстрый и комбинационный футбол.
Деле Алли дважды выиграл борьбу за мяч в штрафной площади соперника и пробил, но слабо.
Альсате нанес очень неприятный удар метров с 30-ти. Голкипер успел вытянуться и отбить мяч в сторону.
Серж Орье не успел прервать передачу Бернардо с левого фланга, но в штрафной никто из гостей принять мяч не сумел.
Тут же ответил «Тоттенхэм»: Сисокко подавал с правого фланга, после чего опасный удар нанес Райан Сессеньон.
На старте игры мяч под контроль взял «Брайтон», Альсате нанес первый удар по воротам в матче.
Представляем стартовый состав «Брайтона»! Райан, Бернардо, Берн, Даффи, Скелотто, Стивенс, Муй, Альсате, Гросс, Уэбстер, Коннолли.
Представляем стартовый состав «Тоттенхэма»! Гассанига, Орье, Алдервейрелд, Вертонген, Санчес, Алли, Лукас Моура, Сиссоко, Сессеньон, Уинкс, Кейн.
Встреча начнется в 15.30 мск.
Добрый день! В матче 19-го тура Английской премьер-лиги «Тоттенхэм» принимает «Брайтон». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.