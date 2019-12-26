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Тоттенхэм Хотспур Брайтон энд Хоув Альбион

Забыть позор с «Челси»: Тоттенхэм принимает «Брайтон». LIVE

АПЛ. 19-й тур. «Тоттенхэм» — «Брайтон». ОНЛАЙН

«Тоттенхэм» Жозе Моуринью после обескураживающего поражения в матче с «Челси» принимает на своем поле «Брайтон». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
19-й тур  |   26 декабря 15:30   |  перерыв
Тоттенхэм Хотспур
0:1
Брайтон энд Хоув Альбион
Стадион «Тоттенхэм Хотспур», Лондон | Главный судья: Грэм Скотт (Оксфордшир, Англия)
Уинкс 36'
Санчес 39'
Бёрн 30'
Уэбстер 37'
Гросс 42'
Подробная статистика матча
Основные составы
22 (в)   Пауло 
5 (з)   Ян Вертонген
6 (з)   Давинсон Санчес 39'
4 (з)   Тоби Алдервейрелд
24 (з)   Серж Орье
20 (п)   Деле Алли
19 (п)   Райан Сесеньон
17 (п)   Мусса Сиссоко
8 (п)   Гарри Уинкс 36'
27 (п)    Лукас
10 (н)   Гарри Кейн
1 (в)   Мэтью Райан
30 (з)    Бернардо
21 (з)   Эсекьель Скелотто
33 (з)   Дэниел Бёрн 30'
4 (з)   Шейн Даффи
15 (з)   Адам Уэбстер 37'
13 (п)   Паскаль Гросс 42'
6 (п)   Дэйл Стивенс
18 (п)   Аарон Муй
46 (н)   Стивен Альсате
44 (н)   Аарон Коннолли
Запасной состав
13 (в)   Михел Ворм
21 (з)   Хуан Фойт
39 (з)   Джафет Танганга
23 (п)   Кристиан Эриксен
15 (п)   Эрик Дайер
11 (п)   Эрик Ламела
18 (п)   Джовани Ло
27 (в)   Дэвид Баттон
22 (з)   Мартин Монтойя
8 (п)   Ив Биссума
24 (п)   Дэви Проппер
7 (н)   Ниль Мопе
17 (н)   Гленн Мюррей
11 (н)   Леандро Троссард
Удары
25%
По воротам: 5
В створ: 1
Владение мячом
55%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 4
  • 3
  • 5
Удары
75%
По воротам: 5
В створ: 3
Владение мячом
45%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
  • 0
  • 4
Самоечитаемое
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'45+2

Закончен первый тайм! «Брайтон», играющий далеко не самым основным составом, обыгрывает «Тоттенхэм» в гостях в матче 19-го тура Английской премьер-лиги. Перерыв!

'45

Две минуты добавил арбитр к плерому тайму.

'42

Позиционно пытаются атаковать хозяева, но до удара довести дело пока не получается.

'39

Подопечные Жозе Моуринью совсем потеряли нить игры. Очередная желтая карточка. на этот раз Санчесу.

'37

ГОООООООООООООЛ! Этот мяч точно не отменят! Адам Уэбстер выиграл верховую борьбу у Тоби Алдервейрелда после фланговой подачи со штрафного и переправил мяч в дальний угол! 0:1!

'36

Уинкс получает предупреждение от арбитра за срыв атаки.

'35

Даффи прыгает шипами в убегавшего Моуру, но арбитр даже желтую не показывает!

'33

Выносят игроки «Брайтона» мяч из штрафной и не позволяют «шпорам» забить после корнера.

'32

Кейн пробил в стенку; мяч от прижатой руки стоящего в стенке Берна ушел на угловой.

'30

Берн нарушил правила вблизи собственной штрафной и заработал желтую карточку.

'29

Все обошлось для «Брайтона», от ворот будет вводить мяч в игру команда Криса Хьютона.

'28

Очень нервно сыграл голкипер «чаек» Райан. Начал паниковать, когда рядом оказался прессинговаеший его Кейн.

'25

Кейн залез в офсайд перед тем, как принять пас. Гол отменен.

'24

ГОООООООООЛ! Харри Кейн принял передачу из глубины от Уинкса и переиграл вратаря!

'23

Угловой подает «Брайтон»: мяч направлен в центр штрафой, на защита «шпор» справляется с угрозой.

'22

После половины первого тайма на поле, как и на табло, абсолютное равенство.

'19

На левый фланг смещаются атаки «Тоттенхэма».

'18

Очень сильный и холодный дождь в Лондоне, который в данный момент не позволяет командам демонстрировать быстрый и комбинационный футбол.

'15

Деле Алли дважды выиграл борьбу за мяч в штрафной площади соперника и пробил, но слабо.

'13

Альсате нанес очень неприятный удар метров с 30-ти. Голкипер успел вытянуться и отбить мяч в сторону.

'11

Серж Орье не успел прервать передачу Бернардо с левого фланга, но в штрафной никто из гостей принять мяч не сумел.

'8

Супермомент упускают хозяева! Сессеньон получил мяч и вышел один на один, но пробил в штангу. Но судья еще до удара зафиксировал офсайд.

'6

Тут же ответил «Тоттенхэм»: Сисокко подавал с правого фланга, после чего опасный удар нанес Райан Сессеньон.

'4

На старте игры мяч под контроль взял «Брайтон», Альсате нанес первый удар по воротам в матче.

'1

Игра началась! Поехали!

15:26

Представляем стартовый состав «Брайтона»! Райан, Бернардо, Берн, Даффи, Скелотто, Стивенс, Муй, Альсате, Гросс, Уэбстер, Коннолли.

15:23

Представляем стартовый состав «Тоттенхэма»! Гассанига, Орье, Алдервейрелд, Вертонген, Санчес, Алли, Лукас Моура, Сиссоко, Сессеньон, Уинкс, Кейн.

15:20

Встреча начнется в 15.30 мск.

15:15

Добрый день! В матче 19-го тура Английской премьер-лиги «Тоттенхэм» принимает «Брайтон». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.