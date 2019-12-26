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Трансляция
С конца
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'45+2
Перерыв! 0:1 по итогам первого тайма нашего матча. Ощутимым перевесом владел «Ливерпуль» в первой половине встречи и вполне заслуженно гости повели в счете после точного удара головой в исполнении Фирмино.
'45
Одну минуту добавил арбитр к первому тайму.
'43
Прает попытался начать контратаку своей команды от центра поля, но был остановлен фолом со стороны Фирмино.
'41
Наби Кейта здорово на дриблинге прошел нескольких соперников, ворвался в чужую штрафную, но в последний момент его все же лишил мяча Сёюнджю.
'39
Пока без шансов для хозяев развивается у нас игра. Почти не видели мы толковых атак в исполнении «Лестер Сити».
'37
Варди забрался во вне игры во время быстрой атаки «Лестер Сити».
'35
Мане теперь уже попытался самостоятельно прорваться в чужую штрафную по центру, но в последний момент настиг его Ндиди, выбив мяч на угловой.
'33
Защитники «Лестер Сити» растерянно дали возможность пробить Мане из центра штрафной, но выручил свою команду Шмейхель!
'31
'31
'30
Робертсон подключился к атаке своей команды по левому флангу, прострелил в центр чужой штрафной, где первым на мяче был Эванс.
'28
Прает забрался во вне игры на левом краю чужой штрафной после передачи низом от партнера по команде.
'26
Деннис Прает зацепился за мяч у чужой штрафной, но вовремя постелился в подкате Робертсон, сумев опасность ликвидировать.
'24
После длинной передачи из глубины поля к штрафной «Лестер Сити» в метровый офсайд забрался Салах.
'22
Барнс прошел вперед по правому флангу атаки и исполнил подачу в центр чужой штрафной, где надежно на перехвате сыграл Джо Гомес.
'20
Александер-Арнольд исполнил подачу с углового в чужую штрафную, но там первым на мяче был один из соперников.
'18
Барнс попытался убежать в прорыв к чужой штрафной, но надежно на скорости в отборе против него сыграл Джо Гомес.
'16
Разыграли угловой футболисты «Ливерпуля», но Александер-Арнольд исполнил затем непонятную подачу с правого фланга за лицевую линию поля.
'15
Потеряли мяч у своей штрафной футболисты «Лестер Сити», после чего нанес удар с выгодной позиции Хендерсон, но рикошетом от Ндиди мяч ушел на угловой.
'13
Рикарду Перейра отпасовал низом вперед по правому флангу атаки на Барнса, но тот забрался во вне игры.
'11
Неудачно разыграли угловой футболисты «Лестер Сити», после чего в быструю контратаку убежал Салах, уже ушел от голкипера, но с острого угла пробил в сетку с внешней стороны.
'9
Опасная передача низом сейчас была исполнена к штрафной «Ливерпуля» на Варди, но против Джейми здорово на опережение сыграл Александер-Арнольд.
'7
Александер-Арнольд вбросил мяч из аута далеко вперед по правому флангу атаки, но там против Салаха на опережение сыграл соперник.
'5
После длинной передачи из глубины поля к штрафной «Ливерпуля» во вне игры забрался Барнс.
'3
Салах исполнил подачу с правого фланга атаки во вратарскую, где Мане выскочил из-за спины Эванса, но нанести удар с близкой дистанции не сумел.
'1
Матч начался!
'0
Подробная графическая трансляция матча «Лестер Сити» — «Ливерпуль» доступна во вкладке LIVE. Из неё вы так же можете узнать обо всех подробностях матча. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто чаще атакует, какой сейчас счёт и приводятся другие интересные подробности встречи. Смотрите и будьте в курсе всех событий!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура АПЛ: «Лестер Сити» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
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