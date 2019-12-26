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17:56
Представляем стартовый состав «Саутгемптона»! Маккарти, Беднарек, Стивенс, Соареш, Бертран, Уорд-Проуз, Редмонд, Армстронг, Хейбьерг, Адамс, Обафеми.
17:53
Представляем стартовый состав «Челси»! Аррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер, Томори, Эмерсон, Виллиан, Жоржиньо, Хадсон-Одои, Канте, Зума, Абрахам.
17:50
Встреча начнется в 18.00 мск.
17:45
Добрый день, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! В матче 19-го тура Английской премьер-лиги «Челси» принимает «Саутгемптон».