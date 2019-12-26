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Челси Саутгемптон

Повторить успех: «Челси» сражается с «Саутгемптоном». LIVE

АПЛ. 19-й тур. «Челси» — «Саутгемптон». ОНЛАЙН

«Челси» Фрэнка Лэмпарда после уверенной победы над «Тоттенхэмом» Жозе Моуринью принимает на своем поле «Саутгемптон». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
19-й тур  |   26 декабря 18:00   |  Матч не начался
Челси
0:0
Саутгемптон
Стадион «Стэмфорд Бридж», Лондон | Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Кепа Аррисабалага
29 (з)   Фикайо Томори
15 (з)   Курт Зума
2 (з)   Антонио Рюдигер
33 (з)    Эмерсон
28 (з)   Сесар Аспиликуэта
5 (п)    Жоржиньо
7 (п)   Н'Голо Канте
20 (н)   Каллум Хадсон-Одои
10 (н)    Виллиан
9 (н)   Тэмми Абрахам
1 (в)   Алекс Маккарти
5 (з)   Джек Стивенс
2 (з)    Седрик
21 (з)   Райан Бертранд
35 (з)   Ян Беднарек
22 (п)   Нейтан Редмонд
23 (п)   Пьер-Эмиль Хёйбьерг
16 (п)   Джеймс Уорд-Праус
17 (п)   Стюарт Армстронг
10 (н)   Че Адамс
20 (н)   Майкл Обафеми
Запасной состав
13 (в)   Вилли Кабальеро
4 (з)   Андреас Кристенсен
8 (п)   Росс Баркли
19 (п)   Мэйсон Маунт
22 (п)   Кристиан Пулишич
11 (н)   Педро Родригес
23 (н)   Миши Батшуайи
28 (в)   Ангус Ганн
38 (з)   Кевин Дансо
4 (з)   Янник Вестергор
3 (з)   Майя Йосида
19 (п)   Софьян Буфаль
14 (п)   Ориоль Ромеу
9 (н)   Дэнни Ингс
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Трансляция
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17:56

Представляем стартовый состав «Саутгемптона»! Маккарти, Беднарек, Стивенс, Соареш, Бертран, Уорд-Проуз, Редмонд, Армстронг, Хейбьерг, Адамс, Обафеми.

17:53

Представляем стартовый состав «Челси»! Аррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер, Томори, Эмерсон, Виллиан, Жоржиньо, Хадсон-Одои, Канте, Зума, Абрахам.

17:50

Встреча начнется в 18.00 мск.

17:45

Добрый день, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! В матче 19-го тура Английской премьер-лиги «Челси» принимает «Саутгемптон».