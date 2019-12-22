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Уотфорд Манчестер Юнайтед

Ворваться в пятерку: «МЮ» против «Уотфорда». LIVE

Футбол. АПЛ. 18-й тур. «Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед». ОНЛАЙН

«Уотфорд» встречается с «Манчестер Юнайтед» в матче 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
18-й тур  |   22 декабря 17:00   |  2 тайм
Уотфорд
1:0
Манчестер Юнайтед
Стадион «Викарэйдж Роуд», Уотфорд | Главный судья: Ли Мэйсон (Бостон, Ланкашир, Англия)
Капу 36'
Сарр 50'
Дукуре 51'
Дини 54' (пен)
Шоу 38'
Подробная статистика матча
Основные составы
26 (в)   Бен Фостер
21 (з)   Кико Фемения
15 (з)   Крэйг Кэткарт
27 (з)   Кристиан Кабазель
6 (з)   Эдриан Мариаппа
16 (п)   Абдулайе Дукуре 51'
19 (п)   Уилл Хьюз
29 (п)   Этьен Капу 36'
7 (н)   Жерар Деулофеу
23 (н)   Исмаила Сарр 50'
9 (н)   Трой Дини 54'
1 (в)   Давид де
29 (з)   Аарон Ван-Биссака
23 (з)   Люк Шоу 38'
5 (з)   Гарри Магуайр
2 (з)   Виктор Линделёф
21 (п)   Даниэль Джеймс
17 (п)    Фред
39 (п)   Скотт Мактоминай
14 (п)   Джесси Лингард
10 (н)   Маркус Рашфорд
9 (н)   Антони Марсьяль
Запасной состав
1 (в)   Эурельо Гомес
4 (з)   Крэйг Доусон
11 (з)   Адам Масина
14 (п)   Натаниэл Чалоба
37 (п)   Роберто Перейра
22 (н)   Исаак Саксесс
18 (н)   Андре Грэй
22 (в)   Серхио Ромеро
18 (з)   Эшли Янг
15 (п)   Андреас Перейра
8 (п)   Хуан Мата
31 (п)   Неманья Матич
6 (п)   Поль Погба
26 (н)   Мэйсон Гринвуд
Удары
67%
По воротам: 5
В створ: 2
Владение мячом
41%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
  • 3
  • 10
Удары
33%
По воротам: 5
В створ: 1
Владение мячом
59%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
  • 3
  • 7
Самоечитаемое
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'54

ГООООООООООООЛ! Реализует одиннадцатиметровый Трой Дини!

'53

Это Ван-Биссака не успел к мячу и нарушил правила в своей штрафной площади.

'52

Пенальти в ворота «Манчестер Юнайтед»!

'51

Дукуре болит на шоу и получает желтую карточку.

'50

ГООООООООООООООЛ! Грубейшая ошибка Давида Де Хеа! После удара Хьюза крученный мяч пролетел мимо. выставленных рук испанского голкипера!

'49

Поактивнее второй тайм начали «шершни».

'46

Вторая половина игры началась!

'45+1

Завершен первый тайм! Игре явно не хватает скорости; единственный явный шанс открыть счет упустил Джесси Лингард. Перерыв!

'45

Арбитр добавляет к первому тайму одну минуту.

'44

Неплохой момент имел Мактоминей после передачи Фреда, но это был лишь момент.

'41

Делоуфеу попал в офсайд.

'40

Дукуре подрезал мяч в дальний угол после красивой подачи слева, но мяч прошел рядом со штангой.

'38

Нарушает правила Люк Шоу за что и награждается от арбитра предупреждением. Опасный штрафной будет у ворот «Манчестер Юнайтед».

'36

Желтую карточку за грубость получает Капу.

'34

Джесси Лингаард!

Ну как же неудачно играет молодой британец: выбежал один на один с Беном Фостером и не смог его перекинуть!

'32

Марсиаль залез в офсайд.

'31

Ван-Биссака играет сверхнадежно и не позволяет хозяевам создать опасность у ворот Де Хеа.

'28

Фред подавал угловой, однако ничего дельного подопечным Оле-Гуннара Сульшера совершить не удалось.

'26

Трой Дини запорол стопроцентный эпизод! Делоуфеу протопил мяч со своей половины поля до линии штрафной площади и сместился в центр, где был Дини, который оказался очень нерасторопен.

'24

Бен Фостер попытался развить броском от своих ворот контратаку «шершней», но подопечные Найджела Пирсона действуют совсем не быстро.

'22

Не очень много опасных эпизодов в первой половине первого тайма, на своей части поля по большей части держит мяч «Юнайтед».

'20

Владение мячом:

«Манчестер Юнайтед» — 63%; «Уотфорд» — 37%.

'17

Делоуфеу попал в офсайд, судья мгновенно отреагировал на это.

'14

Сарр получил небольшое повреждение после столкновения с Ван-Биссакой.

'12

Рэшфорд ворвался в штрафную площадь, но защитник выбил мяч за боковую.

'9

Адриан Марияпа получил удар в очень неприятное место от игрока «красных дьяволов».

'6

Джеймс отдал точную передачу с правого фланга на Марсиаля, а тот не сумел попасть по воротам.

'4

Первые минуты игры проходят с преимуществом гостевой команды.

'1

Игра началась! Поехали!

16:53

Представляем состав «Манчестер Юнайтед»! Де Хеа, Магуайр, Уан-Биссака, Шоу, Линделеф, Мактомини, Лингард, Джеймс, Фред, Марсьяль, Рэшфорд.

16:50

Представляем вашему вниманию стартовый состав «Уотфорда!» Фостер, Мариаппа, Фемения, Кэткарт, Кабаселе, Дукуре, Капу, Хьюз, Сарр, Дини, Деулофеу.

16:47

Встреча начнется в 17.00 по московскому времени.

16:45

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции матча 18-го тура АПЛ «Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед».