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Это Ван-Биссака не успел к мячу и нарушил правила в своей штрафной площади.
Пенальти в ворота «Манчестер Юнайтед»!
Поактивнее второй тайм начали «шершни».
Неплохой момент имел Мактоминей после передачи Фреда, но это был лишь момент.
Дукуре подрезал мяч в дальний угол после красивой подачи слева, но мяч прошел рядом со штангой.
Ван-Биссака играет сверхнадежно и не позволяет хозяевам создать опасность у ворот Де Хеа.
Бен Фостер попытался развить броском от своих ворот контратаку «шершней», но подопечные Найджела Пирсона действуют совсем не быстро.
Не очень много опасных эпизодов в первой половине первого тайма, на своей части поля по большей части держит мяч «Юнайтед».
Владение мячом:
«Манчестер Юнайтед» — 63%; «Уотфорд» — 37%.
Делоуфеу попал в офсайд, судья мгновенно отреагировал на это.
Сарр получил небольшое повреждение после столкновения с Ван-Биссакой.
Рэшфорд ворвался в штрафную площадь, но защитник выбил мяч за боковую.
Адриан Марияпа получил удар в очень неприятное место от игрока «красных дьяволов».
Джеймс отдал точную передачу с правого фланга на Марсиаля, а тот не сумел попасть по воротам.
Первые минуты игры проходят с преимуществом гостевой команды.
Представляем состав «Манчестер Юнайтед»! Де Хеа, Магуайр, Уан-Биссака, Шоу, Линделеф, Мактомини, Лингард, Джеймс, Фред, Марсьяль, Рэшфорд.
Представляем вашему вниманию стартовый состав «Уотфорда!» Фостер, Мариаппа, Фемения, Кэткарт, Кабаселе, Дукуре, Капу, Хьюз, Сарр, Дини, Деулофеу.
Встреча начнется в 17.00 по московскому времени.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции матча 18-го тура АПЛ «Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед».