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Тоттенхэм Хотспур Челси

Встреча с бывшей: Моуринью против «Челси». LIVE

Футбол. АПЛ. «Тоттенхэм Хотспур» — «Челси». ОНЛАЙН

«Тоттенхэм Хотспур» впервые под руководством Жозе Моуринью встречается с «Челси» — бывшим клубом португальского специалиста. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
18-й тур  |   22 декабря 19:30   |  1 тайм
Тоттенхэм Хотспур
0:0
Челси
Стадион «Тоттенхэм Хотспур», Лондон | Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Манчестер, Англия)
Виллиан 12'
Подробная статистика матча
Основные составы
22 (в)   Пауло 
5 (з)   Ян Вертонген
4 (з)   Тоби Алдервейрелд
6 (з)   Давинсон Санчес
24 (з)   Серж Орье
20 (п)   Деле Алли
17 (п)   Мусса Сиссоко
15 (п)   Эрик Дайер
27 (п)    Лукас
7 (н)   Сон Хын
10 (н)   Гарри Кейн
1 (в)   Кепа Аррисабалага
2 (з)   Антонио Рюдигер
3 (з)   Маркос Алонсо
28 (з)   Сесар Аспиликуэта
29 (з)   Фикайо Томори
15 (з)   Курт Зума
19 (п)   Мэйсон Маунт
17 (п)   Матео Ковачич
7 (п)   Н'Голо Канте
10 (н)    Виллиан 12'
9 (н)   Тэмми Абрахам
Запасной состав
13 (в)   Михел Ворм
21 (з)   Хуан Фойт
3 (з)   Дэнни Роуз
8 (п)   Гарри Уинкс
23 (п)   Кристиан Эриксен
18 (п)   Джовани Ло
28 (п)   Тангай Н'Домбеле
13 (в)   Вилли Кабальеро
4 (з)   Андреас Кристенсен
24 (з)   Рис Джеймс
5 (п)    Жоржиньо
22 (п)   Кристиан Пулишич
23 (н)   Миши Батшуайи
20 (н)   Каллум Хадсон-Одои
Удары
0%
По воротам: 0
В створ: 0
Владение мячом
33%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
Удары
100%
По воротам: 4
В створ: 1
Владение мячом
67%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
Самоечитаемое
Трансляция
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'12

Подопечные Фрэнка Лэмпарда забрали мяч под свой контроль.

'9

Надежно действует Серж Орье на правом крае обороны.

'8

Аспиликуэта отдал передачу на Канте, который навесил в штрафную: мяч принял Абрахам и пробил неточно.

'6

Моуринью придерживается классической расстановки 4-2-3-1, которая в последнее время приносит успех португальскому специалисту.

'4

Пока осваиваются команды на поле «Уайт Харт Лэйн», никакой остроты не происходит в стартовые минуты матча.

'1

Игра началась! Поехали!

19:25

Представляем вашему вниманию стартовый состав «Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Томори, Зума, Алонсо, Маунт, Ковачич, Виллиан, Канте, Рюдигер, Абрахам.

19:20

Представляем вашему вниманию стартовый состав «Тоттенхэма»: Гассанига, Санчес, Алдервейрелд, Орье, Вертонген, Дайер, Алли, Сиссоко, Лукас Моура, Сон Хын Мин, Кейн.

19:05

Встреча начнется в 19.30 по московскому времени.

19:00

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции матча 18-го тура АПЛ «Тоттенхэм Хотспур» — «Челси».