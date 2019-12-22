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Подопечные Фрэнка Лэмпарда забрали мяч под свой контроль.
Надежно действует Серж Орье на правом крае обороны.
Аспиликуэта отдал передачу на Канте, который навесил в штрафную: мяч принял Абрахам и пробил неточно.
Моуринью придерживается классической расстановки 4-2-3-1, которая в последнее время приносит успех португальскому специалисту.
Пока осваиваются команды на поле «Уайт Харт Лэйн», никакой остроты не происходит в стартовые минуты матча.
Представляем вашему вниманию стартовый состав «Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Томори, Зума, Алонсо, Маунт, Ковачич, Виллиан, Канте, Рюдигер, Абрахам.
Представляем вашему вниманию стартовый состав «Тоттенхэма»: Гассанига, Санчес, Алдервейрелд, Орье, Вертонген, Дайер, Алли, Сиссоко, Лукас Моура, Сон Хын Мин, Кейн.
Встреча начнется в 19.30 по московскому времени.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции матча 18-го тура АПЛ «Тоттенхэм Хотспур» — «Челси».