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Битва за второе место: «Манчестер Сити» против «Лестера». LIVE

АПЛ. 18-й тур. «Манчестер Сити» — «Лестер». ОНЛАЙН

«Манчестер Сити» на своем поле играет с «Лестером» в рамках 18-го тура чемпионата Англии. Команды ведут борьбу за вторую строчку в таблице после лидирующего с отрывом «Ливерпуля». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
18-й тур  |   21 декабря 20:30   |  1 тайм
Манчестер Сити
0:0
Лестер Сити
Стадион «Этихад - Сити оф Манчестер», Манчестер | Главный судья: Майк Дин (Хесволл, Уиррал, Англия)
Варди 22'
Подробная статистика матча
Основные составы
31 (в)    Эдерсон
22 (з)   Бенжамен Менди
30 (з)   Николас Отаменди
2 (з)   Кайл Уолкер
25 (п)    Фернандиньо
20 (п)   Бернарду Силва
8 (п)   Илкай Гюндоган
17 (п)   Кевин Де
7 (н)   Рахим Стерлинг
9 (н)   Габриэл Жезус
26 (н)   Рияд Марез
1 (в)   Каспер Шмейхель
6 (з)   Джонни Эванс
21 (з)    Рикарду
3 (з)   Бенджамин Чилвел
4 (з)   Чаглар Сёюнджю
25 (п)   Онинье Ндиди
15 (п)   Харви Барнс
10 (п)   Джеймс Мэддисон
8 (п)   Юри Тилеманс
17 (н)   Айосе Перес
9 (н)   Джейми Варди 22'
Запасной состав
1 (в)   Клаудио Браво
11 (з)   Александр Зинченко
27 (з)   Жоау Канселу
50 (з)   Эрик Гарсия
47 (п)   Филип Фоден
16 (п)   Родриго Эрнандес
10 (н)   Серхио Агуэро
12 (в)   Дэнни Уорд
2 (з)   Джеймс Джастин
5 (з)   Уэс Морган
11 (п)   Марк Олбрайтон
7 (п)   Демарай Грей
26 (п)   Деннис Прает
14 (н)   Келечи Ихеаначо
Удары
75%
По воротам: 7
В створ: 3
Владение мячом
64%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 0
  • 3
Удары
25%
По воротам: 1
В створ: 1
Владение мячом
36%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
  • 1
  • 1
Самоечитаемое
Трансляция
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'22

ГОООООООООООООЛ! Фантастический рывок Джейми Вари позволил оторваться ему от Фернандиньо и сверхтехнично перекинуть мяч через Эдерсона! 0:1!

'19

Владение мячом: 63% — у «Манчестер Сити», 37% — у «Лестер Сити».

'17

Невероятный момент упускает «Сити»! Марез ворвался в штрафную и накрутил защитников, после чего отдал передачу на Силву, который не смог жестко поставить ногу и замкнуть в пустые ворота.

'14

Кевин Де Брейне мощно из-за пределов штрафной пробил и попал в ближнюю стойку ворот Каспера Шмейхеля!

'13

Первый угловой в сегодняшнем матче заработали «горожане». Подача на дальнюю штангу не принесла успеха.

'11

В спокойном темпе обе команды проводят стартовый отрезок. Небольшое преимущество все-таки есть у «Манчестер Сити».

'9

Харви Барнс залез в офсайд.

'6

На своей половине поля контролируют мяч действующие чемпионы Англии и пытаются найти лазейки в плотной лисьей обороне.

'3

Очень здорово начинают матч хозяева; Бернарду Силва имел неплохой момент.

'1

Игра началась! Поехали!

20:25

Состав «Лестер Сити»: Шмейхель, Перейра, Эванс, Сеюнджю, Чилуэлл, Ндиди, Перес, Тилеманс, Мэддисон, Барнс, Варди.

20:20

Состав «Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Отаменди, Фернандиньо, Менди, Де Брейне, Гюндоган, Б. Силва, Марез, Жезус, Стерлинг.

20:17

Сама встреча начнется в 20.30 мск.

20:15

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции матча 18-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Лестер».