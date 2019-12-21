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Владение мячом: 63% — у «Манчестер Сити», 37% — у «Лестер Сити».
В спокойном темпе обе команды проводят стартовый отрезок. Небольшое преимущество все-таки есть у «Манчестер Сити».
На своей половине поля контролируют мяч действующие чемпионы Англии и пытаются найти лазейки в плотной лисьей обороне.
Очень здорово начинают матч хозяева; Бернарду Силва имел неплохой момент.
Состав «Лестер Сити»: Шмейхель, Перейра, Эванс, Сеюнджю, Чилуэлл, Ндиди, Перес, Тилеманс, Мэддисон, Барнс, Варди.
Состав «Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Отаменди, Фернандиньо, Менди, Де Брейне, Гюндоган, Б. Силва, Марез, Жезус, Стерлинг.
Сама встреча начнется в 20.30 мск.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции матча 18-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Лестер».