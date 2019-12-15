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Харри Магуайр нанес неприятный удар по воротам Пикфорда, но его партнер по сборной Англии сыграл уверенно.
Мактоминей нарушил правила. Подача пошла в сторону Бэйнса, но игрок «синих» не смог зацепиться за мяч.
Бэйнс сфолил на своем фланге. Штрафной удар был исполнен неудачно, мяч ушел за лицевую линию.
«Манчестер Юнайтед» завладел инициативой в начале тайма.
Любопытно, но «Манчестер Юнайтед» никак не отреагировал на пропущенный гол. В том же темпе продолжает атаковать команда Сульшера.
Ливерпульские болельщики завели на трибунах «Олд Траффорд» нецензурную кричалку. Интересно, что на этот счет скажет Запашный?
В Манчестере идет проливной дождь. Пиджак наставника гостей вымок до нитки, и теперь Фергюсон мокнет в одной рубашке.
Линделеф сбил Ришарлисона и привез «красным дьяволам» неприятности у своих ворот.
Ивоби и Коулмэн дважды попытались с правого фланга соорудить опасный эпизод, но простелы оба раза до адресатов в центре штрафной не доходили.
В очередной раз Лингард нарушает правила. Стоит быть поаккуратнее игроку, который сегодня празднует свой день рождения.
Кин отобрал мяч у Марсиаля на углу собственной штрафной. Манкунианец жалобно взглянул в сторону судьи, но пенальти выпросить не получилось.
Джесси Лингард очень опасно идет в подкат. Судья решил оставить этот эпизод без внимания.
Со своей половине поля Магуайр отдал блестящую длинную передачу на Рэшфорда, тот обыграл двоих защитников и пробил в ближний угол, но мимо.
Можно с уверенностью сказать, что стартовый отрезок матча остался за командой Данкан Фергюсона.
Очень остро начинает матч «Эевртон» — заработали два угловых и забрали мяч под свой контроль.
Де Хеа получил небольшое повреждение кисти, но все в порядке.
Представляем вашему вниманию стартовый состав «Эвертона»: Пикфорд, Мина, Коулмэн, Динь, Холгейт, Бернард, Ивоби, Ришарлисон, Дэвис, Кин, Кэлверт-Льюин.
Представляем вашему вниманию стартовый состав «Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Уан-Биссака, Шоу, Линделеф, Магуайр, Лингард, Мактомини, Джеймс, Фред, Марсьяль, Рэшфорд.
Матч начнется в 17.00 по московскому времени.
Добрый день, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции матча 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» — Эвертон».