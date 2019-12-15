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Манчестер Юнайтед Эвертон

Уйти со дна: «Эвертон» гостит у «Манчестер Юнайтед». LIVE

АПЛ. 17-й тур. «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон». ОНЛАЙН

«Манчестер Юнайтед» на своем поле принимает «Эвертон» в рамках 17-го тура чемпионата Англии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
17-й тур  |   15 декабря 17:00   |  1 тайм
Манчестер Юнайтед
0:0
Эвертон
Стадион «Олд Траффорд», Манчестер | Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд, Англия)
Дэвис 5'
Линделёф 36' (авт)
Ришарлисон 57'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Давид де
23 (з)   Люк Шоу
5 (з)   Гарри Магуайр
2 (з)   Виктор Линделёф 36'
29 (з)   Аарон Ван-Биссака
14 (п)   Джесси Лингард
17 (п)    Фред
39 (п)   Скотт Мактоминай
21 (п)   Даниэль Джеймс
10 (н)   Маркус Рашфорд
9 (н)   Антони Марсьяль
1 (в)   Джордан Пикфорд
5 (з)   Майкл Кин
23 (з)   Шеймус Коулман
2 (з)   Мэйсон Холгейт
12 (з)   Лука Динь 25'
13 (з)   Йерри Мина
20 (п)    Бернард
26 (п)   Том Дэвис 5'
17 (п)   Алекс Айуоби
9 (н)   Доминик Калверт-Льюин
7 (н)    Ришарлисон 57'
Запасной состав
22 (в)   Серхио Ромеро
18 (з)   Эшли Янг
38 (з)   Аксель Туанзебе
53 (з)   Брендон Уильямс
15 (п)   Андреас Перейра
8 (п)   Хуан Мата
26 (н)   Мэйсон Гринвуд
22 (в)   Мартен Стекеленбург
3 (з)   Лейтон Бэйнс 25'
30 (з)   Рейндли Мартина
42 (н)   Энтони Гордон
27 (н)   Мойзе Кин
29 (н)   Байе Умар
14 (н)   Дженк Тосун
Удары
50%
По воротам: 12
В створ: 2
Владение мячом
66%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 4
  • 2
  • 7
Удары
50%
По воротам: 5
В створ: 2
Владение мячом
34%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 4
  • 3
  • 6
Самоечитаемое
Трансляция
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'59

Харри Магуайр нанес неприятный удар по воротам Пикфорда, но его партнер по сборной Англии сыграл уверенно.

'58

Ришарлисон получил предупреждение.

'57

Мактоминей нарушил правила. Подача пошла в сторону Бэйнса, но игрок «синих» не смог зацепиться за мяч.

'55

Лежит на газоне игрок «Эвертона» Дэвис, эскулапы пытаются вернуть его в чувство.

'52

Бэйнс сфолил на своем фланге. Штрафной удар был исполнен неудачно, мяч ушел за лицевую линию.

'49

«Манчестер Юнайтед» завладел инициативой в начале тайма.

'46

Игра возобновлена!

'45+2

Завершилась первая половина матча. Хозяева поля уступают «Эвертону» с минимальным. счетом после автогола Линделефа. Перерыв!

'45

К основному времени первого тайма добавлено две минуты.

'44

Подача после углового была успешно вынесена из штрафной гостей.

'41

Любопытно, но «Манчестер Юнайтед» никак не отреагировал на пропущенный гол. В том же темпе продолжает атаковать команда Сульшера.

'38

Ливерпульские болельщики завели на трибунах «Олд Траффорд» нецензурную кричалку. Интересно, что на этот счет скажет Запашный?

'36

ГОООООООООООООООООЛ! Четвертый угловой у ворот Де Хеа все-таки принес результат! Вратарь выбросил кулак, но промахнулся, после чего мяч отскочил в Линделефа, а от его ноги — в ворота! 0:1!

'35

В Манчестере идет проливной дождь. Пиджак наставника гостей вымок до нитки, и теперь Фергюсон мокнет в одной рубашке.

'34

Линделеф сбил Ришарлисона и привез «красным дьяволам» неприятности у своих ворот.

'32

Очередной угловой заработал «Эвертон» и в очередной раз защита «Юнайтед» действует надежно.

'29

Ивоби и Коулмэн дважды попытались с правого фланга соорудить опасный эпизод, но простелы оба раза до адресатов в центре штрафной не доходили.

'26

Рэшфорд наносил опаснейший удар после штрафного: Пикфорд дернулся в сторону, но вовремя смог «отстегнуть» руку и спасти свою команду.

'25

Вынужденную замену проводит Фергюсон: вместо Диня на поле выходит Лейтон Бэйнс.

'24

На газоне оказался Лука Динь, он потянул паховые связки.

'22

Первый угловой заработали подопечные Оле-Гуннара Сульшера, но извлечь пользу из него не удалось.

'20

В очередной раз Лингард нарушает правила. Стоит быть поаккуратнее игроку, который сегодня празднует свой день рождения.

'17

Кин отобрал мяч у Марсиаля на углу собственной штрафной. Манкунианец жалобно взглянул в сторону судьи, но пенальти выпросить не получилось.

'15

Джесси Лингард очень опасно идет в подкат. Судья решил оставить этот эпизод без внимания.

'13

Калверт-Льюин совсем немного заступил за середину поля, оставленную без внимания игроками «Манчестер Юнайтед», и рефери зафиксировал офсайд.

'10

Со своей половине поля Магуайр отдал блестящую длинную передачу на Рэшфорда, тот обыграл двоих защитников и пробил в ближний угол, но мимо.

'8

Можно с уверенностью сказать, что стартовый отрезок матча остался за командой Данкан Фергюсона.

'5

Дэвис получает предупреждение за опасный подкат на Мактоминее.

'4

Очень остро начинает матч «Эевртон» — заработали два угловых и забрали мяч под свой контроль.

'2

Де Хеа получил небольшое повреждение кисти, но все в порядке.

'1

Cтартовый свисток прозвучал! Игра началась!

16:56

Представляем вашему вниманию стартовый состав «Эвертона»: Пикфорд, Мина, Коулмэн, Динь, Холгейт, Бернард, Ивоби, Ришарлисон, Дэвис, Кин, Кэлверт-Льюин.

16:53

Представляем вашему вниманию стартовый состав «Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Уан-Биссака, Шоу, Линделеф, Магуайр, Лингард, Мактомини, Джеймс, Фред, Марсьяль, Рэшфорд.

16:50

Матч начнется в 17.00 по московскому времени.

16:45

Добрый день, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции матча 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» — Эвертон».