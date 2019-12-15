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Арсенал Манчестер Сити

В погоне за лидером: «Манчестер Сити» забил второй «Арсеналу». LIVE

АПЛ. 17-й тур. «Арсенал» — «Манчестер Сити». ОНЛАЙН

Лондонский «Арсенал» на своем поле играет с «Манчестер Сити» в рамках 17-го тура чемпионата Англии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
17-й тур  |   15 декабря 19:30   |  1 тайм
Арсенал
0:2
Манчестер Сити
Стадион «Эмирейтс - Эшбертон Гроув», Лондон | Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия)
Де Брёйне 2'
Стерлинг 15'
Фернандиньо 17'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Бернд Лено
31 (з)   Зеад Колашинац
5 (з)   Сократис Папастатопулос
21 (з)   Калум Чемберс
15 (п)   Эйнсли Мэйтленд-Найлс
11 (п)   Лукас Торрейра
29 (п)   Маттео Гюэндузи
10 (п)   Месут Озил
35 (н)   Габриэл Мартинелли
19 (н)   Николя Пепе
14 (н)   Пьер-Эмерик Обамеянг
31 (в)    Эдерсон
30 (з)   Николас Отаменди
2 (з)   Кайл Уолкер
22 (з)   Бенжамен Менди
8 (п)   Илкай Гюндоган
16 (п)   Родриго Эрнандес
47 (п)   Филип Фоден
17 (п)   Кевин Де 2'
25 (п)    Фернандиньо 17'
7 (н)   Рахим Стерлинг 15'
9 (н)   Габриэл Жезус
Запасной состав
26 (в)   Дамиан Мартинес
23 (з)   Давид Луис
28 (п)   Джозеф Уиллок
77 (п)   Букайо Сака
32 (п)   Эмиль Смит
9 (н)   Александр Ляказетт
24 (н)   Рейсс Нелсон
1 (в)   Клаудио Браво
27 (з)   Жоау Канселу
12 (з)   Хосе Тасенде
50 (з)   Эрик Гарсия
11 (з)   Александр Зинченко
20 (п)   Бернарду Силва
26 (н)   Рияд Марез
Удары
33%
По воротам: 2
В створ: 1
Владение мячом
52%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
  • 2
  • 1
Удары
67%
По воротам: 2
В створ: 2
Владение мячом
48%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
  • 0
  • 7
Самоечитаемое
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'20

Эдерсон легко справился с подачей в исполнении Месута Озила.

'19

Бенджамен Менди борцовским приемом сваливает игрока «Арсенала» и привозит неприятный штрафной.

'17

Желтую карточку получает Фернандиньо за грубую игру против Обамеянга.

'15

ГООООООООООООООЛ! Рахим Стерлинг остался один штрафной площади и забил в пустой угол ворот от Де Брейне. Странный оборот вокруг оси во время прострела сделал Мертезакер, чем сильно помог англичанину. 0:2!

'13

Несколько позиционных атак провели «канониры», но пока без каких-либо по-настоящему опасных моментов.

'10

Первый угловой в сегодняшней игре заработали хозяева. Озил навесил в штрафную, но защитники «горожан» сыграли надежно.

'9

Николя Пепе заработал фол для своей команды.

'8

Тотальный прессинг использует команда Пепа Гвардиолы и имела неплохой шанс забить второй мяч, если бы подача с левого края нашла голову центрфорварда.

'5

Хозяева поля ошарашены таким началом матча, пока просто выбивают мяч подальше от собственных ворот.

'2

ГОООООООООООООЛ! Жезус прорвался прямо до лицевой линии и прострелил в центр, где в одиночестве находился бельгийский полузащитник Кевин Де Брейне, который мощно с 14-ти метров поразил ворота Лено!

'1

Матч начался!

19:26

Представляем вашему вниманию стартовый состав «Манчестер Сити»: Эдерсон, Отаменди, Менди, Уокер, Фернандиньо, Гюндоган, Фоден, де Брюйне, Родри Эрнандес, Стерлинг, Габриэл Жезус.

19:24

Представляем вашему вниманию стартовый состав «Арсенала»: Лено, Папастатопулос, Колашинац, Чемберс, Мэйтленд-Найлз, Озил, Гендузи, Пепе, Торрейра, Мартинелли, Обамеянг.

19:20

Матч начнется в 19.30 по московскому времени.

19:15

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции матча 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Арсенал» — «Манчестер Сити».