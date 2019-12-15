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Эдерсон легко справился с подачей в исполнении Месута Озила.
Бенджамен Менди борцовским приемом сваливает игрока «Арсенала» и привозит неприятный штрафной.
Несколько позиционных атак провели «канониры», но пока без каких-либо по-настоящему опасных моментов.
Первый угловой в сегодняшней игре заработали хозяева. Озил навесил в штрафную, но защитники «горожан» сыграли надежно.
Николя Пепе заработал фол для своей команды.
Тотальный прессинг использует команда Пепа Гвардиолы и имела неплохой шанс забить второй мяч, если бы подача с левого края нашла голову центрфорварда.
Хозяева поля ошарашены таким началом матча, пока просто выбивают мяч подальше от собственных ворот.
Представляем вашему вниманию стартовый состав «Манчестер Сити»: Эдерсон, Отаменди, Менди, Уокер, Фернандиньо, Гюндоган, Фоден, де Брюйне, Родри Эрнандес, Стерлинг, Габриэл Жезус.
Представляем вашему вниманию стартовый состав «Арсенала»: Лено, Папастатопулос, Колашинац, Чемберс, Мэйтленд-Найлз, Озил, Гендузи, Пепе, Торрейра, Мартинелли, Обамеянг.
Матч начнется в 19.30 по московскому времени.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции матча 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Арсенал» — «Манчестер Сити».