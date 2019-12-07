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Трансляция
С конца
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20:15
Состав «Манчестер Юнайтед»:
20:10
Состав «Манчестер Сити»:
20:05
Встреча начнется в 20.30 по московскому времени.
20:00
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Представляем вам текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».