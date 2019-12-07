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Манчестер Сити Манчестер Юнайтед

Дерби Манчестера: «Сити» сражается с «Юнайтед». LIVE

Футбол. АПЛ. 16-й тур. «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». ОНЛАЙН

«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» встречаются в центральном матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
16-й тур  |   07 декабря 20:30   |  Матч не начался
Манчестер Сити
0:0
Манчестер Юнайтед
Стадион «Этихад - Сити оф Манчестер», Манчестер | Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Манчестер, Англия)
Подробная статистика матча
Основные составы
31 (в)    Эдерсон
12 (з)   Хосе Тасенде
5 (з)   Джон Стоунс
2 (з)   Кайл Уолкер
25 (п)    Фернандиньо
21 (п)   Давид Сильва
16 (п)   Родриго Эрнандес
17 (п)   Кевин Де
20 (п)   Бернарду Силва
7 (н)   Рахим Стерлинг
9 (н)   Габриэл Жезус
1 (в)   Давид де
2 (з)   Виктор Линделёф
29 (з)   Аарон Ван-Биссака
23 (з)   Люк Шоу
5 (з)   Гарри Магуайр
21 (п)   Даниэль Джеймс
17 (п)    Фред
39 (п)   Скотт Мактоминай
14 (п)   Джесси Лингард
10 (н)   Маркус Рашфорд
9 (н)   Антони Марсьяль
Запасной состав
1 (в)   Клаудио Браво
30 (з)   Николас Отаменди
27 (з)   Жоау Канселу
22 (з)   Бенжамен Менди
47 (п)   Филип Фоден
8 (п)   Илкай Гюндоган
26 (н)   Рияд Марез
22 (в)   Серхио Ромеро
38 (з)   Аксель Туанзебе
53 (з)   Брендон Уильямс
18 (з)   Эшли Янг
15 (п)   Андреас Перейра
8 (п)   Хуан Мата
26 (н)   Мэйсон Гринвуд
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Трансляция
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20:15

Состав «Манчестер Юнайтед»:

20:10

Состав «Манчестер Сити»:

20:05

Встреча начнется в 20.30 по московскому времени.

20:00

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Представляем вам текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».