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Мэйсон Маунт врезался в спину Сидибе, но арбитр был рядом и не увидел фола со стороны игрока.
Ковачич грамотно поставил корпус и заработал штрафной.
Быстрый гол несколько ошарашил команду Фрэнка Лэмпарда, игроки пытаются прийти в себя после провала на старте.
Мячом на старте встречи завладели игроки лондонского клуба.
Представляем стартовый состав «Челси»: Аррисабалага, Кристенсен, Зума, Джеймс, Аспиликуэта, Ковачич, Пулишич, Канте, Маунт, Виллиан, Абрахам.
Представляем стартовый состав «Эвертона»: Пикфорд, Сидибе, Холгейт, Кин, Динь, Сигурдссон, Ивоби, Уолкотт, Шнайдерлин, Ришарлисон, Кэлверт-Льюин.
Встреча начнется в 15.30 по московскому времени.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Представляем вам текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура АПЛ между «Эвертоном» и «Челси».