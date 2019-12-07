онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Эвертон Челси

Подняться со дна: «Эвертон» бьется с «Челси». LIVE

Футбол. АПЛ. 16-й тур. «Эвертон» — «Челси». ОНЛАЙН

«Эвертон» на своем поле принимает лондонский «Челси» в матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
16-й тур  |   07 декабря 15:30   |  1 тайм
Эвертон
1:0
Челси
Стадион «Гудисон Парк», Ливерпуль | Главный судья: Крейг Поусон (Южный Йоркшир, Англия)
Ришарлисон 5'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Джордан Пикфорд
12 (з)   Лука Динь
2 (з)   Мэйсон Холгейт
5 (з)   Майкл Кин
19 (з)   Джибриль Сидибе
17 (п)   Алекс Айуоби
10 (п)   Гилфи Тор
18 (п)   Морган Шнейдерлен
11 (н)   Тео Уолкотт
7 (н)    Ришарлисон 5'
9 (н)   Доминик Калверт-Льюин
1 (в)   Кепа Аррисабалага
4 (з)   Андреас Кристенсен
24 (з)   Рис Джеймс
28 (з)   Сесар Аспиликуэта
15 (з)   Курт Зума
17 (п)   Матео Ковачич
7 (п)   Н'Голо Канте
22 (п)   Кристиан Пулишич
19 (п)   Мэйсон Маунт
10 (н)    Виллиан
9 (н)   Тэмми Абрахам
Запасной состав
22 (в)   Мартен Стекеленбург
3 (з)   Лейтон Бэйнс
20 (п)    Бернард
26 (п)   Том Дэвис
14 (н)   Дженк Тосун
27 (н)   Мойзе Кин
29 (н)   Байе Умар
13 (в)   Вилли Кабальеро
33 (з)    Эмерсон
29 (з)   Фикайо Томори
8 (п)   Росс Баркли
5 (п)    Жоржиньо
23 (н)   Миши Батшуайи
20 (н)   Каллум Хадсон-Одои
Удары
100%
По воротам: 1
В створ: 1
Владение мячом
21%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
Удары
0%
По воротам: 0
В створ: 0
Владение мячом
79%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'13

Мэйсон Маунт врезался в спину Сидибе, но арбитр был рядом и не увидел фола со стороны игрока.

'10

Ковачич грамотно поставил корпус и заработал штрафной.

'8

Быстрый гол несколько ошарашил команду Фрэнка Лэмпарда, игроки пытаются прийти в себя после провала на старте.

'5

ГООООООООООЛ! Тщательно подготовленная передача Джибриля Сидите проникла в штрафную, где Ришарлисон оказался расторопнее центральных защитников «синих» и в упор расстрелял Кепу! 1:0!

'3

Мячом на старте встречи завладели игроки лондонского клуба.

'1

Игра началась! Поехали!

15:25

Представляем стартовый состав «Челси»: Аррисабалага, Кристенсен, Зума, Джеймс, Аспиликуэта, Ковачич, Пулишич, Канте, Маунт, Виллиан, Абрахам.

15:20

Представляем стартовый состав «Эвертона»: Пикфорд, Сидибе, Холгейт, Кин, Динь, Сигурдссон, Ивоби, Уолкотт, Шнайдерлин, Ришарлисон, Кэлверт-Льюин.

15:05

Встреча начнется в 15.30 по московскому времени.

15:00

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Представляем вам текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура АПЛ между «Эвертоном» и «Челси».