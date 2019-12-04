Тем не менее сегодня немецкий специалист прибег к серьезной ротации. Пара человек, кто от «красных» участвовал в церемонии награждения премией «Золотой мяч», не попали в состав. Это не касается ван Дейка — Вирджил незаменим. Играет и Садьо Мане. А вот Мо Салах и даже Алиссон не играют! Вратаря не даже в запасе, а Салах начнет наблюдать за игрой со скамейке запасных, где компанию ему, между прочим, составит еще и Роберто Фирмино.