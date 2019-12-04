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Ливерпуль Эвертон

Жаркое дерби: «Ливерпуль» обыгрывает «Эвертон» в два мяча. LIVE

АПЛ. 15-й тур. «Ливерпуль» — «Эвертон». ОНЛАЙН

«Ливерпуль» принимает «Эвертон» в рамках 15-го тура Английской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
15-й тур  |   04 декабря 23:15   |  1 тайм
Ливерпуль
3:1
Эвертон
Стадион «Энфилд», Ливерпуль | Главный судья: Майк Дин (Хесволл, Уиррал, Англия)
Ориги 6'
Шакири 17'
Александер-Арнольд 27'
Ориги 31'
Кин 21'
Ришарлисон 31'
Подробная статистика матча
Основные составы
13 (в)    Адриан
26 (з)   Эндрю Робертсон
4 (з)   Вирджил ван
6 (з)   Деян Ловрен
66 (з)   Трент Александер-Арнольд 27'
20 (п)   Адам Лаллана
7 (п)   Джеймс Милнер
5 (п)   Жоржиньо Вейналдум
23 (п)   Шердан Шакири 17'
10 (н)   Садио Мане
27 (н)   Дивок Ориги 6' 31'
1 (в)   Джордан Пикфорд
12 (з)   Лука Динь
19 (з)   Джибриль Сидибе 35'
13 (з)   Йерри Мина
5 (з)   Майкл Кин 21'
2 (з)   Мэйсон Холгейт
17 (п)   Алекс Айуоби
10 (п)   Гилфи Тор
26 (п)   Том Дэвис
7 (н)    Ришарлисон 31'
9 (н)   Доминик Калверт-Льюин
Запасной состав
62 (в)   Кивин Келлехер
12 (з)   Джозеф Гомес
14 (п)   Джордан Хендерсон
8 (п)   Наби Кейта
15 (п)   Алекс Окслейд-Чемберлен
11 (н)   Мохамед Салах
9 (н)   Роберто Фирмино
49 (в)   Йонас Лоссль
3 (з)   Лейтон Бэйнс
20 (п)    Бернард 35'
18 (п)   Морган Шнейдерлен
27 (н)   Мойзе Кин
14 (н)   Дженк Тосун
11 (н)   Тео Уолкотт
Удары
75%
По воротам: 4
В створ: 3
Владение мячом
62%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 0
  • 6
Удары
25%
По воротам: 5
В створ: 1
Владение мячом
38%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
  • 1
  • 7
Самоечитаемое
Трансляция
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'37

«Ливерпуль» заработал угловой после того, как Динь успел опередить Ориги и выбить головой. Корнер ни к чему не привел.

'36

Итак, вместо Джибриля Сидибе на поле появляется Бернард.

'34

Марку Силва реагирует на происходящее, уже готовя первую замену.

'32

Деян Ловрен решил сделать длиннейшую передачу в чужую штрафную из глубины своей половины, а мяч приходит к Ориги, который первым касанием просто прекрасно принимает снаряд носком бутсы, а вторым легко перебрасывает Пикфорда!

'32

ГОООООООООООООООООООООЛ! Дивок Ориги — 3:1!

'31

Ришарлисон играет грубо, выкашивая Шакири. Наступил ровно в стиле Арнолда сопернику на голеностоп. Но здесь Дин достает первую в матче желтую карточку.

'30

Мане успевает отдать пас и падает в штрафной «Эвертона». Фола нет.

'29

Поначалу казалось, что «Ливерпуль» сомнет соперника, но «Эвертон» уже уверенно в игре!

'27

Диню досталось. Лежит на газоне и держится за голеностоп, на который наступил все тот же Трент! Опоздал защитник, но на красную снова не проверяют.

'25

Калверт-Льюину делают проникающий пас из глубины. Форвард правым полуфлангом рвется к воротам, но его в последний момент накрывает сзади ван Дейк. Футболисты «Эвертона» уверены, что был пенальти, но Майк Дин, проконсультировавшись с VAR, его не назначает.

'24

Ришарлисон очень жестко в центре подкатывается под Александер-Арнолда, и тот наступает сопернику на ногу. Есть даже ощущение, что умышленно. Поговорили на повышенных тонах.

'23

Обкрадывают два игрока «Эвертона» Лаллану, Ивоби протаскивает мяч к штрафной и делает проникающую передачу на Ришарлисона, однако Ловрен останавливает мяч.

'21

«Эвертон» разыгрывает угловой низом, в итоге Ивоби от угла штрафной сильно простреливает к вратарской, и там мяч после пары рикошетов отскакивает к Майклу Кину, который прошивает Адриана. Вины испанского вратаря, конечно, нет.

'21

ГОООООООООООООООООЛ! Майкл Кин — 2:1!

'20

«Ириски» заработали штрафной на левом фланге. Динь подал в штрафную, Робертсон едва не срезал в собственные ворота, отправив мяч за лицевую.

'19

Угловым отвечает «Эвертон». Ришарлисон бьет головой, но выше створа.

'17

Опять Мане оказался слева, опять сделал пас в штрафную на партнера, правда, на этот раз был уже и сам рядом с владениями Пикфорда, а ворвавшийся ножом сквозь масло Шакири кинул мяч на ход и покатил мимо голкипера сборной Англии, бросившегося наперерез!

'17

ГООООООООООООООООООООООЛ! Джердан Шакири — 2:0!

'16

Робертсон затоптал Дэвиса у чужой штрафной, жестко влетев сопернику в спину. Возникла стычка, которую прекратил Дин, обойдясь без карточек.

'15

Отодвинул «Эвертон» игру от своих ворот, даже перевел на чужую половину, но пока к штрафной особо не подбирается.

'13

Динь очень далеко бросил из-за боковой в штрафную. В итоге «ириски» выиграли борьбу, и Калверт-Льюин пробил из штрафной, но совсем неточно.

'12

25% времени владеет мячом «Эвертон». У «Ливерпуля» соответственно шикарные 75%!

'10

Ивоби пошел в обводку в правом полуфланге, но Милнер в шикарном подкате отобрал мяч.

'9

«Эвертон» пытается прийти в себя, но «Ливерпуль» продолжает давить.

'7

Контратаковать пытался «Эвертон», а в итоге в контрвыпаде забил «Ливерпуль»! Мане выбежал левым флангом и сделал шикарную обводящую защитников передачу в штрафную, где Ориги, влетев на скорости, опередил всех, оббежал вратаря и закатил в пустые!

'7

ГООООООООООООООООООООЛ! Дивок Ориги — 1:0!

'6

«Ливерпуль» пока полностью контролирует мяч и территорию. «Эвертон» пытается разжаться в контратаку после перехвата, но при приеме подыгрывает себе рукой.

'4

Все в порядке с нападающим хозяев и защитником гостей, игра продолжается. Комичный момент: Шакири неправильно ввел мяч из-за боковой. Даже в АПЛ такое случается иногда.

'3

Небольшая пауза в игре, потому что Мане и Йерри Мина приходят в себя после столкновения головами.

'2

Ван Дейк переводит мяч на левый фланг, откуда принесшийся, как всегда, в атаку левый защитник Робертсон подает на Садьо Мане, который, выиграв позицию у защитника, бьет головой. Выше ворот.

'1

«Ливерпуль» сразу несется в атаку, но из штрафной выбивают мяч футболисты «Эвертона».

'1

Поееехали! Матч стартовал.

23:15

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Майком Дином.

23:10

Тем не менее сегодня немецкий специалист прибег к серьезной ротации. Пара человек, кто от «красных» участвовал в церемонии награждения премией «Золотой мяч», не попали в состав. Это не касается ван Дейка — Вирджил незаменим. Играет и Садьо Мане. А вот Мо Салах и даже Алиссон не играют! Вратаря не даже в запасе, а Салах начнет наблюдать за игрой со скамейке запасных, где компанию ему, между прочим, составит еще и Роберто Фирмино.

23:05

Дела у «Эвертона» идут несладко — 14 очков после 14 туров и только 17-е место в таблице. «Ливерпуль» же уверенно лидирует в турнире — 40 очков за 14 матчей. Все преследователи далеко, но расслабляться команда Клоппа точно не планирует.

23:00

Стартовый состав «Эвертона», выставленный наставником команды Марку Силвой:

Пикфорд — Сидибе, Холгейт, Мина, Кин, Динь — Дэвис, Сигурдссон — Ивоби, Ришарлисон, Калверт-Льюин.

22:55

Итак, составы команд. Вот кого с первых минут выставил наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп: Адриан — Александер-Арнолд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон — Лаллана, Вейналдум, Милнер — Шакири, Мане, Ориги.

22:50

Начало встречи запланировано на 23.15 мск.

22:45

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 15-го тура Английской премьер-лиги «Ливерпуль» — «Эвертон».