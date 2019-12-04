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«Ливерпуль» заработал угловой после того, как Динь успел опередить Ориги и выбить головой. Корнер ни к чему не привел.
Марку Силва реагирует на происходящее, уже готовя первую замену.
Деян Ловрен решил сделать длиннейшую передачу в чужую штрафную из глубины своей половины, а мяч приходит к Ориги, который первым касанием просто прекрасно принимает снаряд носком бутсы, а вторым легко перебрасывает Пикфорда!
Мане успевает отдать пас и падает в штрафной «Эвертона». Фола нет.
Поначалу казалось, что «Ливерпуль» сомнет соперника, но «Эвертон» уже уверенно в игре!
Калверт-Льюину делают проникающий пас из глубины. Форвард правым полуфлангом рвется к воротам, но его в последний момент накрывает сзади ван Дейк. Футболисты «Эвертона» уверены, что был пенальти, но Майк Дин, проконсультировавшись с VAR, его не назначает.
Ришарлисон очень жестко в центре подкатывается под Александер-Арнолда, и тот наступает сопернику на ногу. Есть даже ощущение, что умышленно. Поговорили на повышенных тонах.
«Эвертон» разыгрывает угловой низом, в итоге Ивоби от угла штрафной сильно простреливает к вратарской, и там мяч после пары рикошетов отскакивает к Майклу Кину, который прошивает Адриана. Вины испанского вратаря, конечно, нет.
«Ириски» заработали штрафной на левом фланге. Динь подал в штрафную, Робертсон едва не срезал в собственные ворота, отправив мяч за лицевую.
Опять Мане оказался слева, опять сделал пас в штрафную на партнера, правда, на этот раз был уже и сам рядом с владениями Пикфорда, а ворвавшийся ножом сквозь масло Шакири кинул мяч на ход и покатил мимо голкипера сборной Англии, бросившегося наперерез!
Робертсон затоптал Дэвиса у чужой штрафной, жестко влетев сопернику в спину. Возникла стычка, которую прекратил Дин, обойдясь без карточек.
Отодвинул «Эвертон» игру от своих ворот, даже перевел на чужую половину, но пока к штрафной особо не подбирается.
Динь очень далеко бросил из-за боковой в штрафную. В итоге «ириски» выиграли борьбу, и Калверт-Льюин пробил из штрафной, но совсем неточно.
25% времени владеет мячом «Эвертон». У «Ливерпуля» соответственно шикарные 75%!
Ивоби пошел в обводку в правом полуфланге, но Милнер в шикарном подкате отобрал мяч.
«Эвертон» пытается прийти в себя, но «Ливерпуль» продолжает давить.
Контратаковать пытался «Эвертон», а в итоге в контрвыпаде забил «Ливерпуль»! Мане выбежал левым флангом и сделал шикарную обводящую защитников передачу в штрафную, где Ориги, влетев на скорости, опередил всех, оббежал вратаря и закатил в пустые!
«Ливерпуль» пока полностью контролирует мяч и территорию. «Эвертон» пытается разжаться в контратаку после перехвата, но при приеме подыгрывает себе рукой.
Все в порядке с нападающим хозяев и защитником гостей, игра продолжается. Комичный момент: Шакири неправильно ввел мяч из-за боковой. Даже в АПЛ такое случается иногда.
Небольшая пауза в игре, потому что Мане и Йерри Мина приходят в себя после столкновения головами.
«Ливерпуль» сразу несется в атаку, но из штрафной выбивают мяч футболисты «Эвертона».
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Майком Дином.
Тем не менее сегодня немецкий специалист прибег к серьезной ротации. Пара человек, кто от «красных» участвовал в церемонии награждения премией «Золотой мяч», не попали в состав. Это не касается ван Дейка — Вирджил незаменим. Играет и Садьо Мане. А вот Мо Салах и даже Алиссон не играют! Вратаря не даже в запасе, а Салах начнет наблюдать за игрой со скамейке запасных, где компанию ему, между прочим, составит еще и Роберто Фирмино.
Дела у «Эвертона» идут несладко — 14 очков после 14 туров и только 17-е место в таблице. «Ливерпуль» же уверенно лидирует в турнире — 40 очков за 14 матчей. Все преследователи далеко, но расслабляться команда Клоппа точно не планирует.
Стартовый состав «Эвертона», выставленный наставником команды Марку Силвой:
Пикфорд — Сидибе, Холгейт, Мина, Кин, Динь — Дэвис, Сигурдссон — Ивоби, Ришарлисон, Калверт-Льюин.
Итак, составы команд. Вот кого с первых минут выставил наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп: Адриан — Александер-Арнолд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон — Лаллана, Вейналдум, Милнер — Шакири, Мане, Ориги.
Начало встречи запланировано на 23.15 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 15-го тура Английской премьер-лиги «Ливерпуль» — «Эвертон».