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АПЛ. 15-й тур. «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур». ОНЛАЙН

«Манчестер Юнайтед» принимает «Тоттенхэм Хотспур» в матче 15-го тура Английской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
15-й тур  |   04 декабря 22:30   |  Матч не начался
Манчестер Юнайтед
0:0
Тоттенхэм Хотспур
Стадион «Олд Траффорд», Манчестер | Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Давид де
18 (з)   Эшли Янг
5 (з)   Гарри Магуайр
2 (з)   Виктор Линделёф
29 (з)   Аарон Ван-Биссака
14 (п)   Джесси Лингард
17 (п)    Фред
39 (п)   Скотт Мактоминай
21 (п)   Даниэль Джеймс
10 (н)   Маркус Рашфорд
26 (н)   Мэйсон Гринвуд
22 (в)   Пауло 
6 (з)   Давинсон Санчес
24 (з)   Серж Орье
5 (з)   Ян Вертонген
4 (з)   Тоби Алдервейрелд
27 (п)    Лукас
17 (п)   Мусса Сиссоко
8 (п)   Гарри Уинкс
20 (п)   Деле Алли
7 (н)   Сон Хын
10 (н)   Гарри Кейн
Запасной состав
22 (в)   Серхио Ромеро
53 (з)   Брендон Уильямс
23 (з)   Люк Шоу
38 (з)   Аксель Туанзебе
37 (п)   Джеймс Гарнер
15 (п)   Андреас Перейра
8 (п)   Хуан Мата
49 (в)   Брэндон Остин
21 (з)   Хуан Фойт
3 (з)   Дэнни Роуз
23 (п)   Кристиан Эриксен
15 (п)   Эрик Дайер
18 (п)   Джовани Ло
28 (п)   Тангай Н'Домбеле
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Трансляция
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22:05

Начало встречи запланировано на 22.30 мск.

22:00

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 15-го тура Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур».