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Трансляция
С конца
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22:05
Начало встречи запланировано на 22.30 мск.
22:00
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 15-го тура Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур».