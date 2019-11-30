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Ньюкасл Юнайтед Манчестер Сити

Остаться в чемпионской гонке: «Ньюкасл» забил «Ман Сити». LIVE

Футбол. АПЛ. «Ньюкасл» — «Манчестер Сити». ОНЛАЙН

«Ньюкасл Юнайтед» на своем поле принимает «Манчестер Сити» в матче 14-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
14-й тур  |   30 ноября 15:30   |  перерыв
Ньюкасл Юнайтед
1:1
Манчестер Сити
Стадион «Сент-Джеймс Парк - Спортс Директ Арена», Ньюкасл-апон-Тайн | Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия)
Виллемс 25'
Стерлинг 22'
Гюндоган 24'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Мартин Дубравка
3 (з)   Пол Дамметт
2 (з)   Киран Кларк
18 (з)   Федерико Фернандес
15 (з)   Йетро Виллемс 25'
19 (з)   Хавьер Манкильо
10 (п)   Аллан Сент-Максимен
8 (п)   Джонджо Шелви
14 (п)   Айзак Хэйден
24 (п)   Мигель Альмирон
9 (н)    Жоэлинтон
31 (в)    Эдерсон
5 (з)   Джон Стоунс
2 (з)   Кайл Уолкер
22 (з)   Бенжамен Менди
21 (п)   Давид Сильва
8 (п)   Илкай Гюндоган 24'
17 (п)   Кевин Де
25 (п)    Фернандиньо
9 (н)   Габриэл Жезус
7 (н)   Рахим Стерлинг 22'
26 (н)   Рияд Марез
Запасной состав
26 (в)   Карл Дарлоу
5 (з)   Фабиан Шёр
17 (з)   Эмиль Крафт
30 (п)   Кристиан Атсу
43 (п)   Мэттью Лонгстафф
36 (п)   Шон Лонгстафф
12 (н)   Дуайт Гейл
1 (в)   Клаудио Браво
27 (з)   Жоау Канселу
12 (з)   Хосе Тасенде
30 (з)   Николас Отаменди
47 (п)   Филип Фоден
16 (п)   Родриго Эрнандес
20 (п)   Бернарду Силва
Удары
33%
По воротам: 3
В створ: 2
Владение мячом
22%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 2
  • 2
Удары
67%
По воротам: 9
В створ: 4
Владение мячом
78%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 4
  • 2
  • 2
Самоечитаемое
Трансляция
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'45+2

Закончилась первая половина матча. Подопечные Стива Брюса сумели сравнять счет после пропущенного мяча. Счет в матче — 1:1.

'45

Две минуты добавил арбитр к первому тайму.

'43

Заработали штрафной игроки Пепа Гвардиолы. Мяч был быстро разыгран и доставлен до Сильвы, но удар испанца заблокировали защитники.

'41

Через левый фланг пытается протиснуться к воротам соперника манчестерская команда, используя Давида Сильву и Стерлинга.

'38

Илкай Гюндоган залез в офсайд. Стандартное положение исполнит голкипер «Ньюкасла».

'35

Заброс в штрафную от Стерлинга в сторону Габриэля Жезуса прервал Дубравка.

'34

Жоэлинтон подыграл себе рукой, судья зафиксировал фол. Потенциальная атака «сорок» приостановлена.

'33

Совсем не получается после пропущенного гола у команды Пепа Гвардиолы игра впереди.

'30

Успокоилась игра на «Сент-Джеймс Парке»; гости играют в свой классический футбол, основанный на владении, в то время как «сороки» выстроили плотную линию обороны.

'27

Гвардиола очень недоволен и активно подсказывает игрокам как нужно действовать на поле.

'25

ГООООООООООЛ! Мгновенно команды обменялись голами!

Сен-Максимен разыгрался на левом фланге, отдал передачу под линию штрафной и Летро Виллемс дальним ударом отправил мяч в самый угол ворот!

'22

ГОООООООООООЛ! Несколько коротких передач между Стерлингом и Сильвой привели Рахима в штрафную, где тот блестящим ударом поразил ворота Дубравки!

'20

Шелви закручивал в ближний угол, но потерпел неудачу.

'19

Бельгиец сегодня чрезвычайно активен не только в атаке, но и в обороне. Сфолил на Сен-Максимене и принес неприятный стандарт.

'17

Де Брейне снова подавал угловой, мяч отскочил за пределы штрафной площади. Позиционная атака, последовавшая за тем, ни к чему не привела.

'14

Первый угловой в сегодняшнем матче! Де Брейне навесил мяч на дальнюю штангу, но Стоунз пробил неудачно.

'12

Космическое преимущество во владении мячом у «Ман Сити» — 81% против 19% у «Ньюкасла».

'10

Хэйден четко в подкате отбирает мяч у Стерлинга и предотвращает опасную атаку соперника.

'9

Жоэлинтон мог вывести Сен-Максимена один на один, но передачу прервала спина защитника манчестерской конанды.

'6

Обе команды неспешно ведут разведывательные действия, изучая все нюансы расстановки друг друга на поле.

'4

«Манчестер Сити» осуществил две вылазки к воротам «сорок», опасности у ворот Дубравки не было.

'1

Игра началась! Поехали!

15:25

Представляем вашему вниманию состав «Манчестер Сити» Эдерсон, Стоунз, Менди, Уокер, Фернандиньо, де Брюйне, Сильва, Марез, Гюндоган, Стерлинг, Габриэл Жезус.

15:20

Представляем вашему вниманию состав «Ньюкасла!» Дубравка, Кларк, Манкильо, Дамметт, Фернандес, Альмирон, Хэйден, Шелви, Сен-Максимен, Виллемс, Жоэлинтон.

15:05

Встреча начнется в 15.30 по московскому времени.

15:00

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция матча 14-го тура Английской премьер-лиги между «Ньюкаслом» и «Манчестер Сити».