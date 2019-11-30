Ньюкасл Юнайтед

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Заработали штрафной игроки Пепа Гвардиолы. Мяч был быстро разыгран и доставлен до Сильвы, но удар испанца заблокировали защитники.
Через левый фланг пытается протиснуться к воротам соперника манчестерская команда, используя Давида Сильву и Стерлинга.
Заброс в штрафную от Стерлинга в сторону Габриэля Жезуса прервал Дубравка.
Жоэлинтон подыграл себе рукой, судья зафиксировал фол. Потенциальная атака «сорок» приостановлена.
Совсем не получается после пропущенного гола у команды Пепа Гвардиолы игра впереди.
Успокоилась игра на «Сент-Джеймс Парке»; гости играют в свой классический футбол, основанный на владении, в то время как «сороки» выстроили плотную линию обороны.
Гвардиола очень недоволен и активно подсказывает игрокам как нужно действовать на поле.
Шелви закручивал в ближний угол, но потерпел неудачу.
Бельгиец сегодня чрезвычайно активен не только в атаке, но и в обороне. Сфолил на Сен-Максимене и принес неприятный стандарт.
Космическое преимущество во владении мячом у «Ман Сити» — 81% против 19% у «Ньюкасла».
Хэйден четко в подкате отбирает мяч у Стерлинга и предотвращает опасную атаку соперника.
Обе команды неспешно ведут разведывательные действия, изучая все нюансы расстановки друг друга на поле.
«Манчестер Сити» осуществил две вылазки к воротам «сорок», опасности у ворот Дубравки не было.
Представляем вашему вниманию состав «Манчестер Сити» Эдерсон, Стоунз, Менди, Уокер, Фернандиньо, де Брюйне, Сильва, Марез, Гюндоган, Стерлинг, Габриэл Жезус.
Представляем вашему вниманию состав «Ньюкасла!» Дубравка, Кларк, Манкильо, Дамметт, Фернандес, Альмирон, Хэйден, Шелви, Сен-Максимен, Виллемс, Жоэлинтон.
Встреча начнется в 15.30 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция матча 14-го тура Английской премьер-лиги между «Ньюкаслом» и «Манчестер Сити».