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Ливерпуль Брайтон энд Хоув Альбион

Продолжить серию: «Ливерпуль» против «Брайтона». LIVE

Футбол. АПЛ. 14-й тур. «Ливерпуль» — «Брайтон». ОНЛАЙН

«Ливерпуль» на своем поле принимает «Брайтон» в матче 14-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
14-й тур  |   30 ноября 18:00   |  1 тайм
Ливерпуль
0:0
Брайтон энд Хоув Альбион
Стадион «Энфилд», Ливерпуль | Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Алисон Бекер
26 (з)   Эндрю Робертсон
4 (з)   Вирджил ван
6 (з)   Деян Ловрен
66 (з)   Трент Александер-Арнольд
15 (п)   Алекс Окслейд-Чемберлен
5 (п)   Жоржиньо Вейналдум
14 (п)   Джордан Хендерсон
10 (н)   Садио Мане
9 (н)   Роберто Фирмино
11 (н)   Мохамед Салах
1 (в)   Мэтью Райан
15 (з)   Адам Уэбстер
22 (з)   Мартин Монтойя
33 (з)   Дэниел Бёрн
5 (з)   Льюис Данк
24 (п)   Дэви Проппер
6 (п)   Дэйл Стивенс
8 (п)   Ив Биссума
18 (п)   Аарон Муй
13 (п)   Паскаль Гросс
44 (н)   Аарон Коннолли
Запасной состав
13 (в)    Адриан
12 (з)   Джозеф Гомес
23 (п)   Шердан Шакири
8 (п)   Наби Кейта
20 (п)   Адам Лаллана
7 (п)   Джеймс Милнер
27 (н)   Дивок Ориги
27 (в)   Дэвид Баттон
4 (з)   Шейн Даффи
21 (з)   Эсекьель Скелотто
46 (н)   Стивен Альсате
7 (н)   Ниль Мопе
17 (н)   Гленн Мюррей
11 (н)   Леандро Троссард
Удары
%
По воротам: 1
В створ:
Владение мячом
69%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Удары
%
По воротам: 0
В створ:
Владение мячом
31%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
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Игра началась! Поехали!

17:55

Представляем состав «Брайтона»: Райан, Берн, Монтойя, Уэбстер, Данк, Стивенс, Биссума, Гросс, Проппер, Муй, Коннолли.

17:50

Представляем состав «Ливерпуля»: Алиссон, Александер-Арнолд, Робертсон, ван Дейк, Ловрен, Хендерсон, Вейналдум, Окслейд-Чемберлен, Мане, Фирмино, Салах.

17:35

Встреча начнется в 18:00 по московскому времени.

17:30

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция матча 14-го тура Английской премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Брайтоном».