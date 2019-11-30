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Трансляция
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17:55
Представляем состав «Брайтона»: Райан, Берн, Монтойя, Уэбстер, Данк, Стивенс, Биссума, Гросс, Проппер, Муй, Коннолли.
17:50
Представляем состав «Ливерпуля»: Алиссон, Александер-Арнолд, Робертсон, ван Дейк, Ловрен, Хендерсон, Вейналдум, Окслейд-Чемберлен, Мане, Фирмино, Салах.
17:35
Встреча начнется в 18:00 по московскому времени.
17:30
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция матча 14-го тура Английской премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Брайтоном».