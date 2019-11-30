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Трансляция
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`3
Педро здорово сместился с фланга в штрафную и сделал прострел на дальнюю штангу, который караулил Пулишич. Огбонна его опередил.
`1
17:55
В последний раз команды встречались между собой в апреле — тогда победа досталась «Челси». «Вест Хэм» не может победить соседей уже три матча подряд.
17:50
Перед матчем «синие» занимают четвертое место в турнирной таблице с 26 очками в активе. У «Вест Хэма» — 17 место и 13 очков.
17:45
Состав «Вест Хэма»:
17:40
Состав «Челси»:
17:35
Встреча начнется в 18.00 по московскому времени.
17:30
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция матча 14-го тура Английской премьер-лиги между «Челси» и «Вест Хэмом».