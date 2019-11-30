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Челси Вест Хэм Юнайтед

Дерби Лондона: «Челси» бьется с «Вест Хэмом». LIVE

Футбол. АПЛ. 14-й тур. «Челси» — «Вест Хэм Юнайтед». ОНЛАЙН

«Челси» в 14-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ) на своем поле принимает «Вест Хэм Юнайтед». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
14-й тур  |   30 ноября 18:00   |  1 тайм
Челси
0:0
Вест Хэм Юнайтед
Стадион «Стэмфорд Бридж», Лондон | Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Кепа Аррисабалага
33 (з)    Эмерсон
29 (з)   Фикайо Томори
15 (з)   Курт Зума
24 (з)   Рис Джеймс
19 (п)   Мэйсон Маунт
17 (п)   Матео Ковачич
5 (п)    Жоржиньо
22 (п)   Кристиан Пулишич
11 (н)   Педро Родригес
18 (н)   Оливье Жиру
25 (в)   Дэвид Мартин
4 (з)   Фабиан Бальбуэна
24 (з)   Райан Фредерикс
3 (з)   Аарон Крессвел
21 (з)   Анджело Огбонна
11 (п)   Роберт Снодграсс
41 (п)   Деклан Райс
8 (п)   Фелипе Андерсон
18 (п)   Пабло Форнальс
16 (п)   Марк Ноубл
30 (п)   Майкл Антонио
Запасной состав
13 (в)   Вилли Кабальеро
28 (з)   Сесар Аспиликуэта
4 (з)   Андреас Кристенсен
7 (п)   Н'Голо Канте
23 (н)   Миши Батшуайи
10 (н)    Виллиан
20 (н)   Каллум Хадсон-Одои
13 (в)    Роберто
26 (з)   Артур Масуаку
5 (з)   Пабло Сабалета
15 (п)   Карлос Санчес
27 (н)   Албиан Аети
22 (н)   Себастьен Аллер
7 (н)   Андрей Ярмоленко
Удары
%
По воротам: 1
В створ:
Владение мячом
39%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Удары
%
По воротам: 0
В створ:
Владение мячом
61%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Самоечитаемое
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`3

Педро здорово сместился с фланга в штрафную и сделал прострел на дальнюю штангу, который караулил Пулишич. Огбонна его опередил.

`1

Матч начался!

17:55

В последний раз команды встречались между собой в апреле — тогда победа досталась «Челси». «Вест Хэм» не может победить соседей уже три матча подряд.

17:50

Перед матчем «синие» занимают четвертое место в турнирной таблице с 26 очками в активе. У «Вест Хэма» — 17 место и 13 очков.

17:45

Состав «Вест Хэма»:

17:40

Состав «Челси»:

17:35

Встреча начнется в 18.00 по московскому времени.

17:30

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция матча 14-го тура Английской премьер-лиги между «Челси» и «Вест Хэмом».