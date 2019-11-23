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Вест Хэм Юнайтед Тоттенхэм Хотспур

Возвращение Моуринью: «Вест Хэм» против «Тоттенхэма». LIVE

АПЛ. 13-й тур. «Вест Хэм Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур». ОНЛАЙН

«Вест Хэм Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур» встречаются в лондонском дерби в рамках 13-го тура Английской премьер-лиги. Для «шпор» это первый матч под руководством Жозе Моуринью. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
13-й тур  |   23 ноября 15:30   |  1 тайм
Вест Хэм Юнайтед
0:0
Тоттенхэм Хотспур
Стадион «Олимпийский», Лондон | Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд, Англия)
Диоп 11'
Подробная статистика матча
Основные составы
13 (в)    Роберто
3 (з)   Аарон Крессвел
21 (з)   Анджело Огбонна
23 (з)   Исса Диоп 11'
24 (з)   Райан Фредерикс
16 (п)   Марк Ноубл
41 (п)   Деклан Райс
8 (п)   Фелипе Андерсон
11 (п)   Роберт Снодграсс
7 (н)   Андрей Ярмоленко
22 (н)   Себастьен Аллер
22 (в)   Пауло 
4 (з)   Тоби Алдервейрелд
24 (з)   Серж Орье
33 (з)   Бен Дэвис
6 (з)   Давинсон Санчес
27 (п)    Лукас
8 (п)   Гарри Уинкс
15 (п)   Эрик Дайер
20 (п)   Деле Алли
7 (н)   Сон Хын
10 (н)   Гарри Кейн
Запасной состав
25 (в)   Дэвид Мартин
5 (з)   Пабло Сабалета
4 (з)   Фабиан Бальбуэна
30 (п)   Майкл Антонио
18 (п)   Пабло Форнальс
15 (п)   Карлос Санчес
27 (н)   Албиан Аети
49 (в)   Брэндон Остин
21 (з)   Хуан Фойт
3 (з)   Дэнни Роуз
16 (з)   Кайл Уолкер-Питерс
23 (п)   Кристиан Эриксен
18 (п)   Джовани Ло
17 (п)   Мусса Сиссоко
Удары
0%
По воротам: 1
В створ: 0
Владение мячом
40%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
  • 3
Удары
100%
По воротам: 3
В створ: 1
Владение мячом
60%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 3
  • 4
Самоечитаемое
Трансляция
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'24

Харри Кейн в своем стиле прессингует защитников и нарушает правила.

'22

Попытка быстрой контратаки по левому флангу со стороны «Вест Хэма» приводит лишь к ауту, после которого владение мячом перешло к «шпорам».

'19

Снодграсс на своей половине поля нарушает правила на Соне. Обошлось без желтой карточки.

'16

Владение мячом — 38% на 62% в пользу команды Жозе Моуринью.

'14

Андерсон сильную верховую передачу отдал в сторону Фредерикса, тот не сумел обработать мяч и упустил его за лицевую.

'12

Подача в штрафную ни к чему не привела. Ударом от ворот возобновит игру «Вест Хэм».

'11

Фолит на Кейне Диоп и получает предупреждение. Штрафной в сторону ворот хозяев исполнит «Тоттенхэм».

'8

Первую атаку провели «молотобойцы»: кросс с правого фланга нашел голову Себастьяна Аллера — Гассанига на месте.

'6

Кейн снова принял мяч за линией офсайда, на этот раз передачу отдавал Деле Алли.

'4

Харри Кейн здорово сумел открыться и пробить — мяч в воротах, но боковой судья зафиксировал офсайд.

'2

В четыре защитника решил сыграть Моуринью, пока у «шпор» хорошо держится мяч.

'1

Стартовый свисток прозвучал! Игра началась!

15:25

Представляем вашему вниманию стартовый состав «Тоттенхэм Хотспур»: Гассанига, Дэвис, Санчес, Орье, Алдервейрелд, Алли, Уинкс, Лукас Моура, Дайер, Сон Хын Мин, Кейн

15:20

Представляем вашему вниманию стартовый состав «Вест Хэм Юнайтед»: Роберто, Крессуэлл, Огбонна, Диоп, Фредерикс, Нобл, Фелипе Андерсон, Райс, Снодграсс, Ярмоленко, Аллер.

15:05

Начало встречи запланировано на 15.30 мск.

15:00

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 13-го тура Английской премьер-лиги между лондонскими «Вест Хэм Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур».