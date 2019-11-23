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Харри Кейн в своем стиле прессингует защитников и нарушает правила.
Попытка быстрой контратаки по левому флангу со стороны «Вест Хэма» приводит лишь к ауту, после которого владение мячом перешло к «шпорам».
Снодграсс на своей половине поля нарушает правила на Соне. Обошлось без желтой карточки.
Владение мячом — 38% на 62% в пользу команды Жозе Моуринью.
Андерсон сильную верховую передачу отдал в сторону Фредерикса, тот не сумел обработать мяч и упустил его за лицевую.
Подача в штрафную ни к чему не привела. Ударом от ворот возобновит игру «Вест Хэм».
Первую атаку провели «молотобойцы»: кросс с правого фланга нашел голову Себастьяна Аллера — Гассанига на месте.
В четыре защитника решил сыграть Моуринью, пока у «шпор» хорошо держится мяч.
Представляем вашему вниманию стартовый состав «Тоттенхэм Хотспур»: Гассанига, Дэвис, Санчес, Орье, Алдервейрелд, Алли, Уинкс, Лукас Моура, Дайер, Сон Хын Мин, Кейн
Представляем вашему вниманию стартовый состав «Вест Хэм Юнайтед»: Роберто, Крессуэлл, Огбонна, Диоп, Фредерикс, Нобл, Фелипе Андерсон, Райс, Снодграсс, Ярмоленко, Аллер.
Начало встречи запланировано на 15.30 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 13-го тура Английской премьер-лиги между лондонскими «Вест Хэм Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур».