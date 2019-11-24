Шеффилд Юнайтед

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«Манчестер» продолжает осаждать штрафную «Шеффилда», но выйти на хорошую ударную позицию у игроков никак не получается.
Вроде бы «Манчестер Юнайтед» владеет мячом явно больше — 69% времени, однако создать чего-то опасного не может.
После навеса с углового мяч заметался в штрафной между игроками, но «Шеффилду» все же удалось срочно выбить его в аут.
Рашфорд заработал угловой — хоть какая-то надежда для «МЮ».
Команды борются за владение мячом, который то и дело перелетает с одной половины поля на другую.
Статистика первого тайма:
Норвуд сбил с ног Джеймса в подкате, когда «Манчестер» уже собирался начать контратаку. Однако выглядело это очень естественно, как обыкновенный игровой эпизод, так что судья не стал давать желтой.
«Клинки» ответили своей контратакой, в которой Ли Муссе преследовал мяч до самой лицевой в противоборстве с защитником, но в итоге снаряд зарикошетил между ними, и ушел от Муссе.
«Манчестер» заработал «стандарт»! Однако пробить после подачи в штрафную не удалось — защитник «Шеффилда» Крис Башам выбил его головой.
Забить после навеса с углового «дьяволам» не удалось, было еще пару попыток продолжить атаку, мяч переводили с фланга на фланга, и в итоге он достался Магуайру, который на ровном месте упустил снаряд за боковую.
Первый угловой «Манчестера»! Джеймс прострелил в штрафную, и мяч рикошетом ушел за лицевую.
После неудачной попытки «Шеффилда» забить после углового «красные дьяволы» завладели мячом и побежали в контратаку. Однако дальний заброс на разогнавшегося Рашфорда оказался неточным, первым на мяче был защитник, и Маркус уже просто в отчаянии нарушил на нем правила.
И еще один угловой для «клинков» — уже шестой. Флек по традиции подал на дальнюю штангу, мяч отскочил на линию штрафной, кто-то из игроков «Шеффилда» нанес удар, но снаряд отрикошетил от защитника.
Джордж Балдок подал в штрафную на Ли Муссе, но тот в прыжке немного не дотянулся головой для удара. А так-то защитники о французе совершенно забыли.
Ландстрем отобрал мяч у Марсьяля и прервал позиционную атаку «МЮ» в зародыше. Пока что «Шеффилд» выглядит намного агрессивнее соперника.
Ух ты, «дьяволы» в кои-то веки решили убежать в быструю контратаку! Однако Рашфорд забрался в офсайд, и смелое начинание пришлось прервать.
Макголдрик до конца боролся за мяч высоко на фланге и в итоге завалил оппонента на газон. Судья свистнул фол, однако психологическое преимущество в этой ситуации явно осталось за «клинками». А «Манчестеру» пора бы уже приходить в себя.
Флек навесил на дальнюю штангу, но Де Хеа вовремя вышел из ворот и в прыжке зафиксировал мяч.
Хозяева поля заработали очередной угловой.
Ландстрем решил сделать пас назад, но случайно зарядил прямо в голову партнеру — Флеку. После небольшой паузы игра возобновилась — к счастью, никакой травмы нет.
Макголдрик здорово пропустил мяч на левом фланге на Флека, и тот быстро навесил в штрафную, однако там первыми до снаряда добрались «красные дьяволы».
Игроки «Шеффилда» очень легко отбирают мяч у соперника даже на чужой половине поля. Только что Флек играючи лишил мяча Перейру, нашел пасом нападающего Дэвида Макголдрика, и тот нанес мощный удар, но получилось прямо в руки Де Хеа.
Тем не менее это уже пятый удар «клинков» в створ за 25 минут игры.
«Манчестер Юнайтед» мог создать свой первый реально опасный момент, но у Джеймса не получился точный навес с правого фланга на Рашфорда, который караулил в штрафной.
Ли Муссе снова напряг оборону «дьяволов» за счет невероятной скорости: казалось, мяч не догнать, но он понесся в чужую штрафную и почти добрался до него. Однако по пути очень умело подставился под фол Фил Джонс, так что арбитр свистнул фол в атаке.
Просто невероятное рубилово на поле! Фил Джонс и Оливер Норвуд только что чуть не влетели друг в друга прямой ногой в одновременном подкате под мяч. Слава богу, обошлось без столкновения, а то можно было получить травму.
«Шеффилд» в эти минуты завладел инициативой — два стопроцентных момента придали команде сил. Только что нападающий Ли Муссе готовился принять мяч в штрафной «Юнайтед», но его завалил Магуайр. Судья посчитал, что это игровой эпизод, однако трибуны возмущены.
В данный момент «красные дьяволы» взяли мяч под свой контроль и активно проводят позиционные атаки. «Шеффилд» дисциплинированно обороняется.
Примечательно, что, несмотря на более солидный статус «МЮ», из-за продолжительного кризиса он располагается в таблице АПЛ ниже «Шеффилда» — на девятом месте (17 очков), в то время как «клинки» — на шестом (18 баллов).
Пока что хозяева поля ведут себя соответственно своему статусу — высоко прессингуют «Манчестер», не дают спокойно развивать атаки, очень агрессивно обороняются.
Первый угловой в матче зарабатывает «Шеффилд». Оливер Норвуд пытался подать на дальнюю штангу, но мяч перелетел абсолютно всех и ушел за лицевую.
Стартовый состав «Шеффилда»:
Стартовый состав «Манчестер Юнайтед»: Давид де Хеа, Виктор Линделеф, Брендон Уильямс, Аарон Ван-Биссака, Фил Джонс, Гарри Магуайр, Даниэль Джеймс, Фред, Андреас Перейра, Маркус Рашфорд, Антони Марсьяль.
Сам матч начнется в 19.30 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция матча 13-го тура Английской премьер-лиги между «Шеффилдом» и «Манчестер Юнайтед».