Шеффилд Юнайтед

Звучит свисток на перерыв! «Шеффилд» абсолютно по делу обыгрывает «Манчестер» на своем поле. Счет мог быть более крупным, чем 1:0, однако Давид Де Хеа два раза спас команду после ударов в упор.

«Клинки» все 45 минут демонстрировали невероятные скорости и высокий прессинг, нередко отбирая мяч у соперника на его половине поля.

«Дьяволы» же только раз пробили в створ. Пока что у подопечных Сульшера все очень плохо — надо что-то придумывать.