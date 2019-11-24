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Усмирение «дьяволов»: «Шеффилд» дважды забил «МЮ». LIVE

АПЛ. 13-й тур. «Шеффилд» — «Манчестер Юнайтед». ОНЛАЙН

«Шеффилд» принимает «Манчестер Юнайтед» в матче 13-го тура Английской премьер-лиги. Если «красным дьяволам» удастся победить, то они обойдут в турнирной таблице «Тоттенхэм». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
13-й тур  |   24 ноября 19:30   |  2 тайм
Шеффилд Юнайтед
2:0
Манчестер Юнайтед
Стадион «Брэммел Лэйн», Шеффилд | Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем, Вест-Мидленд, Англия)
Флек 19'
Ландстрем 51'
Муссе 52'
Уильямс 50'
Подробная статистика матча
Основные составы
25 (в)   Саймон Мур
5 (з)   Джек О'Коннелл
2 (з)   Джордж Балдок
15 (з)   Фил Джагелка
6 (з)   Крис Башам
3 (з)   Энда Стивенс
4 (п)   Джон Флек 19'
16 (п)   Оливер Норвуд
7 (п)   Джон Ландстрем 51'
22 (н)   Ли Муссе 52'
17 (н)   Дэвид Макголдрик
1 (в)   Давид де
2 (з)   Виктор Линделёф
53 (з)   Брендон Уильямс 50'
29 (з)   Аарон Ван-Биссака
4 (з)   Фил Джонс 46'
5 (з)   Гарри Магуайр
21 (п)   Даниэль Джеймс
17 (п)    Фред
15 (п)   Андреас Перейра
10 (н)   Маркус Рашфорд
9 (н)   Антони Марсьяль
Запасной состав
21 (в)   Майкл Веррипс
27 (п)   Мухамед Бешич
8 (п)   Люк Фримен
23 (п)   Бен Осборн
9 (н)   Оливер Макбарни
11 (н)   Каллум Робинсон
10 (н)   Билли 
13 (в)   Ли Грант
38 (з)   Аксель Туанзебе
18 (з)   Эшли Янг
14 (п)   Джесси Лингард 46'
37 (п)   Джеймс Гарнер
8 (п)   Хуан Мата
26 (н)   Мэйсон Гринвуд
Удары
86%
По воротам: 8
В створ: 6
Владение мячом
42%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 5
  • 2
  • 12
Удары
14%
По воротам: 3
В створ: 1
Владение мячом
58%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
  • 1
  • 7
Самоечитаемое
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'59

«Манчестер» продолжает осаждать штрафную «Шеффилда», но выйти на хорошую ударную позицию у игроков никак не получается.

'58

Вроде бы «Манчестер Юнайтед» владеет мячом явно больше — 69% времени, однако создать чего-то опасного не может.

'56

После навеса с углового мяч заметался в штрафной между игроками, но «Шеффилду» все же удалось срочно выбить его в аут.

'54

Рашфорд заработал угловой — хоть какая-то надежда для «МЮ».

'52

ГОООООЛ!!! Вот это да — «Шеффилд» удваивает преимущество! Перейра далеко отпустил мяч, «клинки» тут же перехватили его и отдали на Ли Муссе, который прорвался на ударную позицию и зарядил из-за пределов штрафной в правый нижний угол — Де Хеа не спас. 2:0!

'51

«Клинки» решили разыграть мяч со штрафного, но перехитрили сами себя и подарили снаряд гостям. «Манчестер» тут же унесся в контратаку, которую своим фолом прервал Ландстрем, — желтая карточка полузащитнику «Шеффилда».

'50

Брендон Уильямс жестко сбил в подкате соперника, который обыграл его на подходе к штрафной. Желтую карточку получает защитник «дьяволов».

'48

Команды борются за владение мячом, который то и дело перелетает с одной половины поля на другую.

'46

Второй тайм стартовал! Ждем еще голов.

'46

В преддверии второго тайма в составе «МЮ» замена: атакующий полузащитник Джесси Лингард выходит вместо оборонца Фила Джонса. Теперь «дьяволы» будут играть в четыре защитника.

'45+1

Статистика первого тайма:

'45+1

Звучит свисток на перерыв! «Шеффилд» абсолютно по делу обыгрывает «Манчестер» на своем поле. Счет мог быть более крупным, чем 1:0, однако Давид Де Хеа два раза спас команду после ударов в упор.

«Клинки» все 45 минут демонстрировали невероятные скорости и высокий прессинг, нередко отбирая мяч у соперника на его половине поля.

«Дьяволы» же только раз пробили в створ. Пока что у подопечных Сульшера все очень плохо — надо что-то придумывать.

'44

Норвуд сбил с ног Джеймса в подкате, когда «Манчестер» уже собирался начать контратаку. Однако выглядело это очень естественно, как обыкновенный игровой эпизод, так что судья не стал давать желтой.

'43

«Клинки» ответили своей контратакой, в которой Ли Муссе преследовал мяч до самой лицевой в противоборстве с защитником, но в итоге снаряд зарикошетил между ними, и ушел от Муссе.

'42

«Манчестер» заработал «стандарт»! Однако пробить после подачи в штрафную не удалось — защитник «Шеффилда» Крис Башам выбил его головой.

'40

Забить после навеса с углового «дьяволам» не удалось, было еще пару попыток продолжить атаку, мяч переводили с фланга на фланга, и в итоге он достался Магуайру, который на ровном месте упустил снаряд за боковую.

'39

Первый угловой «Манчестера»! Джеймс прострелил в штрафную, и мяч рикошетом ушел за лицевую.

'38

После неудачной попытки «Шеффилда» забить после углового «красные дьяволы» завладели мячом и побежали в контратаку. Однако дальний заброс на разогнавшегося Рашфорда оказался неточным, первым на мяче был защитник, и Маркус уже просто в отчаянии нарушил на нем правила.

'36

И еще один угловой для «клинков» — уже шестой. Флек по традиции подал на дальнюю штангу, мяч отскочил на линию штрафной, кто-то из игроков «Шеффилда» нанес удар, но снаряд отрикошетил от защитника.

'35

Джордж Балдок подал в штрафную на Ли Муссе, но тот в прыжке немного не дотянулся головой для удара. А так-то защитники о французе совершенно забыли.

'34

Ландстрем отобрал мяч у Марсьяля и прервал позиционную атаку «МЮ» в зародыше. Пока что «Шеффилд» выглядит намного агрессивнее соперника.

'33

Ух ты, «дьяволы» в кои-то веки решили убежать в быструю контратаку! Однако Рашфорд забрался в офсайд, и смелое начинание пришлось прервать.

'32

Макголдрик до конца боролся за мяч высоко на фланге и в итоге завалил оппонента на газон. Судья свистнул фол, однако психологическое преимущество в этой ситуации явно осталось за «клинками». А «Манчестеру» пора бы уже приходить в себя.

'31

Флек навесил на дальнюю штангу, но Де Хеа вовремя вышел из ворот и в прыжке зафиксировал мяч.

'30

Хозяева поля заработали очередной угловой.

'28

Ландстрем решил сделать пас назад, но случайно зарядил прямо в голову партнеру — Флеку. После небольшой паузы игра возобновилась — к счастью, никакой травмы нет.

'26

Макголдрик здорово пропустил мяч на левом фланге на Флека, и тот быстро навесил в штрафную, однако там первыми до снаряда добрались «красные дьяволы».

'24

Игроки «Шеффилда» очень легко отбирают мяч у соперника даже на чужой половине поля. Только что Флек играючи лишил мяча Перейру, нашел пасом нападающего Дэвида Макголдрика, и тот нанес мощный удар, но получилось прямо в руки Де Хеа.

Тем не менее это уже пятый удар «клинков» в створ за 25 минут игры.

'22

«Шеффилд» не намерен останавливается на этом и быстро заработал опасный «стандарт». Джон Флек сделал очень точную подачу в штрафную, и Джеку О'Коннеллу не хватило совсем чуть-чуть, чтобы внести мяч в ворота с пары метров!

'19

ГООООЛ!!! Джон Флек выводит «Шеффилд» вперед! Отличная атака удалась хозяевам поля. Ли Муссе на углу штрафной обыграл Фила Джонса, как ребенка, и выдал пас под удар Ландстрему. После первого удара спас Де Хеа, но на отскоке оказался Флек, от чьего колена мяч залетел в ворота! 1:0!

'18

«Манчестер Юнайтед» мог создать свой первый реально опасный момент, но у Джеймса не получился точный навес с правого фланга на Рашфорда, который караулил в штрафной.

'17

Ли Муссе снова напряг оборону «дьяволов» за счет невероятной скорости: казалось, мяч не догнать, но он понесся в чужую штрафную и почти добрался до него. Однако по пути очень умело подставился под фол Фил Джонс, так что арбитр свистнул фол в атаке.

'15

Просто невероятное рубилово на поле! Фил Джонс и Оливер Норвуд только что чуть не влетели друг в друга прямой ногой в одновременном подкате под мяч. Слава богу, обошлось без столкновения, а то можно было получить травму.

'13

«Шеффилд» в эти минуты завладел инициативой — два стопроцентных момента придали команде сил. Только что нападающий Ли Муссе готовился принять мяч в штрафной «Юнайтед», но его завалил Магуайр. Судья посчитал, что это игровой эпизод, однако трибуны возмущены.

'11

Опасно! Сразу два момента подряд создает «Шеффилд», и дважды Де Хеа спасает команду! Сначала Джон Ландстрем пробил ногой в касание после навеса с фланга — мяч летел в нижний левый угол, но вратарь в прыжке отразил его в сторону.

Последовал еще один навес, и Дэвид Макголдрик пробил головой в упор, но опять спас Де Хеа!

'9

В данный момент «красные дьяволы» взяли мяч под свой контроль и активно проводят позиционные атаки. «Шеффилд» дисциплинированно обороняется.

'7

Примечательно, что, несмотря на более солидный статус «МЮ», из-за продолжительного кризиса он располагается в таблице АПЛ ниже «Шеффилда» — на девятом месте (17 очков), в то время как «клинки» — на шестом (18 баллов).

'5

Пока что хозяева поля ведут себя соответственно своему статусу — высоко прессингуют «Манчестер», не дают спокойно развивать атаки, очень агрессивно обороняются.

'3

Первый угловой в матче зарабатывает «Шеффилд». Оливер Норвуд пытался подать на дальнюю штангу, но мяч перелетел абсолютно всех и ушел за лицевую.

'1

Матч начался! Ждем множества голов!

19:29

Стартовый состав «Шеффилда»:

19:25

Стартовый состав «Манчестер Юнайтед»: Давид де Хеа, Виктор Линделеф, Брендон Уильямс, Аарон Ван-Биссака, Фил Джонс, Гарри Магуайр, Даниэль Джеймс, Фред, Андреас Перейра, Маркус Рашфорд, Антони Марсьяль.

19:20

Сам матч начнется в 19.30 мск.

19:15

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция матча 13-го тура Английской премьер-лиги между «Шеффилдом» и «Манчестер Юнайтед».