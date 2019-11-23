- 192734 просмотра Еще одна жертва Соколова рассказала о жутких отношениях с историком
- 166222 просмотра Косторная выиграла короткую программу в Японии с мировым рекордом
- 145934 просмотра Четыре ученицы Тутберидзе вышли в финал серии Гран-при
- 86444 просмотра Расчленили и подожгли: нашли предполагаемых участников казни в Сирии
- 80885 просмотров ФСБ задержала готовивших госпереворот в России боевиков
- 77156 просмотров Огромные очереди выстроились за медсправками для водительских прав
- 67818 просмотров В Совфеде раскритиковали желание Софии Ротару петь в России
В последний раз команды между собой встречались в феврале. Тогда «горожане» в серии пенальти обыграли «Челси», завоевав Кубок лиги.
Лондонцы имеют в своем активе 26 набранных очков и отстают от лидирующего «Ливерпуля» на девять баллов. Манкунианцы же набрали 25 очков, поэтому победителей сегодняшнего матча существенно приблизится к лидеру.
Состав «Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Зума, Томори, Эмерсон, Ковачич, Жоржиньо, Канте, Пулишич, Виллиан, Абрахам.
Состав «Манчестер Сити»: Эдерсон, Менди, Стоунс, Фернандиньо, Канселу, Эрнандес, Сильва, Де Брейне, Марез, Стерлинг, Агуэро.
Начало встречи запланировано на 20.30 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 13-го тура Английской премьер-лиги между «Манчестер Сити» и лондонским «Челси».