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Манчестер Сити Челси

Вернуться в чемпионскую гонку: «Ман Сити» против «Челси». LIVE

АПЛ. 13-й тур. «Манчестер Сити» — «Челси». ОНЛАЙН

«Манчестер Сити» принимает лондонский «Челси» в матче 13-го тура Английской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
13-й тур  |   23 ноября 20:30   |  Матч не начался
Манчестер Сити
0:0
Челси
Стадион «Этихад - Сити оф Манчестер», Манчестер | Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия)
Подробная статистика матча
Основные составы
31 (в)    Эдерсон
22 (з)   Бенжамен Менди
5 (з)   Джон Стоунс
27 (з)   Жоау Канселу
25 (п)    Фернандиньо
21 (п)   Давид Сильва
16 (п)   Родриго Эрнандес
17 (п)   Кевин Де
7 (н)   Рахим Стерлинг
10 (н)   Серхио Агуэро
26 (н)   Рияд Марез
1 (в)   Кепа Аррисабалага
15 (з)   Курт Зума
28 (з)   Сесар Аспиликуэта
33 (з)    Эмерсон
29 (з)   Фикайо Томори
17 (п)   Матео Ковачич
5 (п)    Жоржиньо
7 (п)   Н'Голо Канте
22 (п)   Кристиан Пулишич
9 (н)   Тэмми Абрахам
10 (н)    Виллиан
Запасной состав
1 (в)   Клаудио Браво
12 (з)   Хосе Тасенде
30 (з)   Николас Отаменди
2 (з)   Кайл Уолкер
47 (п)   Филип Фоден
8 (п)   Илкай Гюндоган
9 (н)   Габриэл Жезус
13 (в)   Вилли Кабальеро
4 (з)   Андреас Кристенсен
24 (з)   Рис Джеймс
19 (п)   Мэйсон Маунт
23 (н)   Миши Батшуайи
18 (н)   Оливье Жиру
11 (н)   Педро Родригес
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Трансляция
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20:25

В последний раз команды между собой встречались в феврале. Тогда «горожане» в серии пенальти обыграли «Челси», завоевав Кубок лиги.

20:20

Лондонцы имеют в своем активе 26 набранных очков и отстают от лидирующего «Ливерпуля» на девять баллов. Манкунианцы же набрали 25 очков, поэтому победителей сегодняшнего матча существенно приблизится к лидеру.

20:15

Состав «Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Зума, Томори, Эмерсон, Ковачич, Жоржиньо, Канте, Пулишич, Виллиан, Абрахам.

20:10

Состав «Манчестер Сити»: Эдерсон, Менди, Стоунс, Фернандиньо, Канселу, Эрнандес, Сильва, Де Брейне, Марез, Стерлинг, Агуэро.

20:05

Начало встречи запланировано на 20.30 мск.

20:00

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 13-го тура Английской премьер-лиги между «Манчестер Сити» и лондонским «Челси».