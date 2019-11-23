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Кристал Пэлас Ливерпуль

Уйти в отрыв: «Ливерпуль» гостит у «Кристал Пэлас». LIVE

АПЛ. 13-й тур. «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». ОНЛАЙН

Лондонский «Кристал Пэлас» принимает «Ливерпуль» в матче 13-го тура Английской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
13-й тур  |   23 ноября 18:00   |  перерыв
Кристал Пэлас
0:0
Ливерпуль
Стадион «Селхерст Парк», Лондон | Главный судья: Кевин Френд (Лестершир, Гленфилд, Англия)
Подробная статистика матча
Основные составы
31 (в)   Висенте Гуайта
3 (з)   Патрик ван
24 (з)   Гари Кэхилл
5 (з)   Джеймс Томкинс
2 (з)   Джоэл Уорд
8 (п)   Шейку Куйяте
18 (п)   Джеймс Макартур
4 (п)   Лука Миливоевич
10 (п)   Эндрос Таунсенд
11 (н)   Уилфрид Заха
9 (н)   Джордан Айю
1 (в)   Алисон Бекер
6 (з)   Деян Ловрен
66 (з)   Трент Александер-Арнольд
26 (з)   Эндрю Робертсон
4 (з)   Вирджил ван
5 (п)   Жоржиньо Вейналдум
3 (п)    Фабиньо
14 (п)   Джордан Хендерсон
15 (п)   Алекс Окслейд-Чемберлен
9 (н)   Роберто Фирмино
10 (н)   Садио Мане
Запасной состав
13 (в)   Уэйн Хеннесси
15 (з)   Джеффри Шлупп
6 (з)   Скотт Данн
34 (з)   Мартин Келли
22 (п)   Джеймс Маккарти
7 (п)   Максимилиан Мейер
17 (н)   Кристиан Бентеке
13 (в)    Адриан
12 (з)   Джозеф Гомес
8 (п)   Наби Кейта
20 (п)   Адам Лаллана
7 (п)   Джеймс Милнер
27 (н)   Дивок Ориги
11 (н)   Мохамед Салах
Удары
100%
По воротам: 5
В створ: 1
Владение мячом
32%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 4
  • 2
  • 7
Удары
0%
По воротам: 4
В створ: 0
Владение мячом
68%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 5
  • 0
  • 3
Самоечитаемое
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'45+2

Завершен первый тайм в матче «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Подопечные Юргена Клоппа провели невнятный отрезок матча и даже умудрились пропустить гол, но судья VAR отменил это взятие ворот. Перерыв!

'45

Арбитр добавляет две минуты к основному времени первого тайма.

'45

Гол отменен! Макартур во время гола подталкивал в спину игрока «Ливерпуля», видеоарбитр расценил это как нарушение правил.

'44

Идет видеопросмотр игрового момента.

'42

ГООООООООООООЛ! Миливоевич закрутил мяч после стандарта, Вейналдум подыграл головой и Томкинс забивает свой первый гол в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии!

'41

Вейналдум навязал борьбу на левом фланге атаки, но Миливоевич грамотно выбивает мяч за боковую.

'38

Джордан Айю спасает «Кристал Пэлас» от неминуемого гола! Ван Дейк наносил удар из вратарской, но форвард хозяев подстраховал оборону своего клуба.

'36

Сенегалец в порядке. Отправился за боковую и ждет команды арбитра, чтобы вернуться на поле.

'35

Лежит на газоне «Селхорст Парка» Куяте. Он столкнулся с голландцем Ван Дейком.

'34

Верховую подачу с правого края легко снимает Гуаита. Мерсисайдцам не хватает скорости, чтобы оказаться быстрее своих оппонентов.

'32

Окслейд-Чемберлен активен на правом краю: обвел латераля и попытался прострелить, но до Мане мяч не дошел.

'29

Очередная интересная атака прошла у игроков Роя Ходжсона. Центральные защитники «Ливерпуля» хорошо страхуют друг друга и успешно ликвидируют опасность.

'27

Эндрю Робертсон блокирует попытки «стекольщиков» прорваться через правый фланг.

'25

Стандартное положение у ворот хозяев. Арнольд здорово закрутил в сторону дальней штанги, но вратарь уверенно играет кулаком.

'22

Угловой подает «Пэлас». Миливоевич исполнил плохой навес, высокие мерсисайдские защитники легко выбили мяч из штрафной.

'20

В последние десять минут перехватили инициативу хозяева поля.

'17

Куяте отдал хитрый разрезающий пас на Айю, ганец пробил в дальний угол ворот. Считанные сантиметры отделили «орлов» от гола.

'15

Фабиньо и Вейналдум перепасовываются в середине поля. Очень плотно играет «Кристал Пэлас», без разрывов.

'12

Первый удар в створ ворот гостей. Из-за пределов штрафной бил Миливоевич, вратарь на месте.

'10

Команда Юргена Клоппа стремится найти свободную зону в плотной обороне лондонцев.

'7

Арнольд неловко отыграл назад, Алиссон не сумел среагировать. «Орлы» заработали угловой, который не принес ничего.

'5

Первый угловой у ворот «Пэлас». Александр-Арнольд закрутил мяч на ближнюю штангу, и Шейк Кусте спокойно вынес мяч.

'3

«Ливерпуль» забрал мяч под контроль в начале игры.

'1

Cтартовый свисток дан! Игра началась!

17:55

Представляем стартовый состав «Ливерпуля»: Алиссон, Александер-Арнольд, Ловрен, Ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум, Окслейд-Чемберлен, Фирмино, Мане.

17:52

Представляем вашему вниманию стартовый состав «Кристал Пэлас»: Гуаита, Ван Анхольт, Кэхилл, Томкинс, Уорд, МакАртур, Миливоевич, Куяте, Заха, Таунсенд, Айю.

17:50

Начало встречи запланировано на 18.00 мск.

17:45

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 13-го тура Английской премьер-лиги между лондонским «Кристал Пэлас» и «Ливерпулем».