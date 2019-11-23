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Гол отменен! Макартур во время гола подталкивал в спину игрока «Ливерпуля», видеоарбитр расценил это как нарушение правил.
Идет видеопросмотр игрового момента.
Вейналдум навязал борьбу на левом фланге атаки, но Миливоевич грамотно выбивает мяч за боковую.
Сенегалец в порядке. Отправился за боковую и ждет команды арбитра, чтобы вернуться на поле.
Верховую подачу с правого края легко снимает Гуаита. Мерсисайдцам не хватает скорости, чтобы оказаться быстрее своих оппонентов.
Окслейд-Чемберлен активен на правом краю: обвел латераля и попытался прострелить, но до Мане мяч не дошел.
Очередная интересная атака прошла у игроков Роя Ходжсона. Центральные защитники «Ливерпуля» хорошо страхуют друг друга и успешно ликвидируют опасность.
Эндрю Робертсон блокирует попытки «стекольщиков» прорваться через правый фланг.
Угловой подает «Пэлас». Миливоевич исполнил плохой навес, высокие мерсисайдские защитники легко выбили мяч из штрафной.
В последние десять минут перехватили инициативу хозяева поля.
Фабиньо и Вейналдум перепасовываются в середине поля. Очень плотно играет «Кристал Пэлас», без разрывов.
Первый удар в створ ворот гостей. Из-за пределов штрафной бил Миливоевич, вратарь на месте.
Команда Юргена Клоппа стремится найти свободную зону в плотной обороне лондонцев.
Арнольд неловко отыграл назад, Алиссон не сумел среагировать. «Орлы» заработали угловой, который не принес ничего.
«Ливерпуль» забрал мяч под контроль в начале игры.
Представляем стартовый состав «Ливерпуля»: Алиссон, Александер-Арнольд, Ловрен, Ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум, Окслейд-Чемберлен, Фирмино, Мане.
Представляем вашему вниманию стартовый состав «Кристал Пэлас»: Гуаита, Ван Анхольт, Кэхилл, Томкинс, Уорд, МакАртур, Миливоевич, Куяте, Заха, Таунсенд, Айю.
Начало встречи запланировано на 18.00 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 13-го тура Английской премьер-лиги между лондонским «Кристал Пэлас» и «Ливерпулем».