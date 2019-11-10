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Манчестер Юнайтед Брайтон энд Хоув Альбион

Выйти из кризиса: «МЮ» принимает «Брайтон». LIVE

АПЛ. 12-й тур. «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон». ОНЛАЙН

В матче 12-го тура Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принимает «Брайтон». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
12-й тур  |   10 ноября 17:00   |  1 тайм
Манчестер Юнайтед
2:0
Брайтон энд Хоув Альбион
Стадион «Олд Траффорд», Манчестер | Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия)
Перейра 17'
Проппер 19' (авт)
Рашфорд 45'
Стивенс 5'
Данк 19'
Монтойя 30'
Бёрн 45+2'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Давид де
53 (з)   Брендон Уильямс
5 (з)   Гарри Магуайр
2 (з)   Виктор Линделёф
29 (з)   Аарон Ван-Биссака
15 (п)   Андреас Перейра 17'
17 (п)    Фред
39 (п)   Скотт Мактоминай
21 (п)   Даниэль Джеймс
10 (н)   Маркус Рашфорд 45'
9 (н)   Антони Марсьяль
1 (в)   Мэтью Райан
5 (з)   Льюис Данк 19'
33 (з)   Дэниел Бёрн 45'
4 (з)   Шейн Даффи
22 (з)   Мартин Монтойя 30'
6 (п)   Дэйл Стивенс 5'
24 (п)   Дэви Проппер 19'
46 (п)   Стивен Альсате
44 (н)   Аарон Коннолли
11 (н)   Леандро Троссард
7 (н)   Ниль Мопе
Запасной состав
22 (в)   Серхио Ромеро
4 (з)   Фил Джонс
16 (з)   Маркос Рохо
37 (п)   Джеймс Гарнер
14 (п)   Джесси Лингард
8 (п)   Хуан Мата
26 (н)   Мэйсон Гринвуд
27 (в)   Дэвид Баттон
14 (з)   Леон Балогун
21 (з)   Эсекьель Скелотто
13 (п)   Паскаль Гросс
20 (п)   Соломон Марч
18 (п)   Аарон Муй
17 (н)   Гленн Мюррей
Удары
100%
По воротам: 5
В створ: 4
Владение мячом
49%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 3
  • 0
  • 5
Удары
0%
По воротам: 4
В створ: 0
Владение мячом
51%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 1
  • 10
Самоечитаемое
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`45+1

Четыре минуты компенсирует Мосс.

`45

После подачи углового удар головой метров с десяти нанес Гарри Магуайр, но футбольный снаряд прошел чуть выше гостевых ворот. Следом же Маркус Рэшфорд отомстил Монтойе и зарядил испанцу в подкате по ногам. За это форвард «Манчестер Юнайтед» получил желтую карточку. Вполне справедливую.

`44

Перейра сделал хорошую подачу с углового, но головой сферу на еще один корнер переправляет Дейл Стивенс. Снова Перейра отправился исполнять этот стандарт.

`43

Джеймс убегал в контратаку по правому флангу. Увидел валлиец Рэшфорда и сделал классную подачу на свободного Маркуса, но первым успел к этому мячу Льюис Данк, выбивший сферу головой за пределы поля на угловой.

`41

А вот теперь Уильямс фолит у своего левого углового флажка на Мопе. Хорошо подставился в этом эпизоде французский форвард «Брайтона». Троссар пошел стандарт исполнять.

`40

Остается пять минут до конца встречи. Монтойя пытался на правом фланге что-то придумать, но обкрадывает испанца Брэндон Уильямс. 19-летний игрок «МЮ» сегодня показывает очень высокий уровень игры.

`38

Несмотря на отсутствие нарушения, в Маркусу подбегает медицинская бригада. Рэшфорд лежит на газоне и корчится от боли. Однако момент все же был по правилам. Арбитр принимает решение взять паузу в игре.

`37

И снова Рэшфорд в центре внимания. Недалеко от штрафной форвард классно прокинул мяч мимо Стивенса, но затем врезался в Данка. Остается на газоне Маркус, но Джонатан Мосс фол тут не зафиксировал.

`35

Рэшфорд влетает с левого фланга в штрафную, но не успевает исполнить прострел. Вместе со снарядом нападающий уходит за пределы поля.

`34

Де Хеа на газоне. Получил небольшой нокаут от Коннолли, но вратарь быстро реабилитировался и встал на ноги.

`32

Проппер исполнил штрафной с правого фланга, но замкнуть передачу Магуайр не успел. Сфера уходит в аут на корнер.

`18

Даниел Джеймс летел по правому флангу, но его сбил Данк. За такой фол защитник получает горчичник.

`31

Снова VAR в игре. Мосс решил пересмотреть момент, видимо, хочет вручить красную карточку испанцу. Но даже после просмотра решения своего главный арбитр не меняет.

`30

У «чаек» третий горчичник.

Карточку получает Монтойя. Он жестко сфолил на Рэшфорде на левом фланге.

`29

Арбитр дарит «Брайтону» штрафной. На правом фланге активную игру показал Конноли, но Фред не успевает за ирландцем и заезжает по ногам Аарону. В результате назначается штрафной, который будет исполнять Троссар.

`27

Рэшфорд на газоне. В штрафной Маркуса завалили сразу двое защитников «чаек». Мосс момент видел, нарушения правил не усмотрел.

`26

В этом матче отлично себя показывает 19-летний игрок «МЮ». Молодой футболист удачно исполняет отбор во время замешательства Троссара и Монтойи на правом фланге.

`24

Ничего не клеится у «Брайтона» в этой встрече. Мяч на гостевой половине, так как «МЮ» очень сильно прессингуют подопечных Поттера.

`22

«Брайтон» пытается сократить разрыв в счете. С правого фланга «чайки» разыгрывают атаку, но Коннолли накрыли сразу и Уильямс, и Фред.

`20

Нарушения не было. Гол «МЮ» засчитан! Арбитр воспользовался VAR, так как были подозрения на игру рукой со стороны Магуайра. Но на видеоповторе Мосс не увидел нарушения правил.

`19

ГОООЛ! 2:0! Не прошло еще и 20 минут, как «Ман Юнайтед» расстреливает во второй раз ворота гостей. Момент получился сумбурным. И арбитр сомневается, что здесь не было нарушения правил. Гарри Магуайру удалось выиграть верховую борьбу, но удар заблокировали защитники. После чего снаряд попал к Мактоминею — шотландец не растерялся и метров с трех отправил мяч в ворота «чаек».

`16

«Манчестер Юнайтед» распечатал ворота «Брайтона»! Перейра отправляет мяч в сторону ворот, однако ровный полет снаряда прерывает Дейл Стивенс. Но игрок «чаек» не рассчитал возможного рикошета, так что сфера отлетела от груди футболиста четко в стеку.

`14

Ван-Биссака справа простреливает, но его маневр был прерван рукой защитника «Брайтона» Данка. Арбитр оффсайда не заметил, поэтому не стал назначать 11-метровый в ворота «чаек».

`13

Линделеф на ровном месте подарил мяч Троссару, но бельгиец не стал форсировать события и отыграл снаряд обратно на своих защитников.

`11

После затяжной атаки «хозяев» Мактоминей принял решение исполнить сильную подачу справа, но снаряд оказывается в руках у Мэттью Райана.

`10

«Чайки» удачно отбились от углового. Подбор остался за подопечными Сульшера, однако Скотт Мактоминей в борьбе с Монтойей убежал вместе с мячом за пределы поля.

`8

Джеймс с правого фланга сделал подачу в штрафную на Рэшфорда, но Маркус вновь не успевает. Его опережает Монтойя и выбивает головой снаряд в аут. Угловой будут хозяева исполнять.

`6

Красивую борьбу на правом фланге показали Аарон Коннолли и Брэндон Уильямс.

За счет фола Стивенса «МЮ» был подарен штрафной, который они не очень удачно разыграли, в итоге игрок «чаек» устремился в контратаку, но его догнал Уильямс, выбив снаряд в аут.

`5

Первая желтая карточка встречи! Горчичник арбитр вручает Стивенсу, который в подкате заехал по ногам Джеймсу.

`4

Линделеф сделал передачу со своей половины поля в штрафную «Брайтона». Мяч прилетает прямо к Рэшфорду, но он не успевает добежать до снаряда и не реализует такой удачный момент. Снаряд оказывается в руках у Райана.

`2

Стивен Альсате попытался прокинуть мяч на правом фланге мимо Гарри Магуайра, но капитан «МЮ» не позволил себя обыграть, выбив снаряд в аут так, что последним мяча коснулся именно ирландец.

`1

Прозвучал стартовый свисток! Поехали!

16:55

Главным судьей матча назначен Джонатан Мосс, помогать ему будут Марк Перри и Эдвард Смарт. Резервный арбитр — Кевин Френд.

16:50

Сегодняшняя встреча будет проходить на домашнем стадионе манкунианцев «Олд Траффорд», вместимость трибун составляет 76212 мест.

16:45

Состав «Брайтона»: вратарь: Мэтью Райан; защитники: Шейн Даффи, Мартин Монтойя, Дэниел Берн Льюис Данк; полузащитники: Дэйл Стивенс, Стивен Альсате, Дэви Проппер; нападающие: Аарон Коннолли, Леандро Троссард, Ниль Мопе.

16:40

Состав «Манчестер Юнайтед»: вратарь: Давид де Хеа; защитники: Брендон Уильямс, Гарри Магуайр, Виктор Линделеф, Аарон Ван-Биссака; полузащитники: Андреас Перейра, Фред, Скотт Мактоминай, Даниэль Джеймс; нападающие: Маркус Рашфорд, Антони Марсьяль.

16:35

Матч начнется в 17.00 мск.

16:30

В матче 12-го тура Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принимает «Брайтон». Вместе с вами за игрой будет следить Елизавета Варфоломеева.