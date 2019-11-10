Манчестер Юнайтед

ГОООЛ! 2:0! Не прошло еще и 20 минут, как «Ман Юнайтед» расстреливает во второй раз ворота гостей. Момент получился сумбурным. И арбитр сомневается, что здесь не было нарушения правил. Гарри Магуайру удалось выиграть верховую борьбу, но удар заблокировали защитники. После чего снаряд попал к Мактоминею — шотландец не растерялся и метров с трех отправил мяч в ворота «чаек».