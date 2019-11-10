Манчестер Юнайтед

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А вот теперь Уильямс фолит у своего левого углового флажка на Мопе. Хорошо подставился в этом эпизоде французский форвард «Брайтона». Троссар пошел стандарт исполнять.
Остается пять минут до конца встречи. Монтойя пытался на правом фланге что-то придумать, но обкрадывает испанца Брэндон Уильямс. 19-летний игрок «МЮ» сегодня показывает очень высокий уровень игры.
И снова Рэшфорд в центре внимания. Недалеко от штрафной форвард классно прокинул мяч мимо Стивенса, но затем врезался в Данка. Остается на газоне Маркус, но Джонатан Мосс фол тут не зафиксировал.
Рэшфорд влетает с левого фланга в штрафную, но не успевает исполнить прострел. Вместе со снарядом нападающий уходит за пределы поля.
Де Хеа на газоне. Получил небольшой нокаут от Коннолли, но вратарь быстро реабилитировался и встал на ноги.
Снова VAR в игре. Мосс решил пересмотреть момент, видимо, хочет вручить красную карточку испанцу. Но даже после просмотра решения своего главный арбитр не меняет.
Арбитр дарит «Брайтону» штрафной. На правом фланге активную игру показал Конноли, но Фред не успевает за ирландцем и заезжает по ногам Аарону. В результате назначается штрафной, который будет исполнять Троссар.
Рэшфорд на газоне. В штрафной Маркуса завалили сразу двое защитников «чаек». Мосс момент видел, нарушения правил не усмотрел.
В этом матче отлично себя показывает 19-летний игрок «МЮ». Молодой футболист удачно исполняет отбор во время замешательства Троссара и Монтойи на правом фланге.
Ничего не клеится у «Брайтона» в этой встрече. Мяч на гостевой половине, так как «МЮ» очень сильно прессингуют подопечных Поттера.
«Брайтон» пытается сократить разрыв в счете. С правого фланга «чайки» разыгрывают атаку, но Коннолли накрыли сразу и Уильямс, и Фред.
Нарушения не было. Гол «МЮ» засчитан! Арбитр воспользовался VAR, так как были подозрения на игру рукой со стороны Магуайра. Но на видеоповторе Мосс не увидел нарушения правил.
Ван-Биссака справа простреливает, но его маневр был прерван рукой защитника «Брайтона» Данка. Арбитр оффсайда не заметил, поэтому не стал назначать 11-метровый в ворота «чаек».
Линделеф на ровном месте подарил мяч Троссару, но бельгиец не стал форсировать события и отыграл снаряд обратно на своих защитников.
После затяжной атаки «хозяев» Мактоминей принял решение исполнить сильную подачу справа, но снаряд оказывается в руках у Мэттью Райана.
«Чайки» удачно отбились от углового. Подбор остался за подопечными Сульшера, однако Скотт Мактоминей в борьбе с Монтойей убежал вместе с мячом за пределы поля.
Джеймс с правого фланга сделал подачу в штрафную на Рэшфорда, но Маркус вновь не успевает. Его опережает Монтойя и выбивает головой снаряд в аут. Угловой будут хозяева исполнять.
Красивую борьбу на правом фланге показали Аарон Коннолли и Брэндон Уильямс.
За счет фола Стивенса «МЮ» был подарен штрафной, который они не очень удачно разыграли, в итоге игрок «чаек» устремился в контратаку, но его догнал Уильямс, выбив снаряд в аут.
Стивен Альсате попытался прокинуть мяч на правом фланге мимо Гарри Магуайра, но капитан «МЮ» не позволил себя обыграть, выбив снаряд в аут так, что последним мяча коснулся именно ирландец.
Главным судьей матча назначен Джонатан Мосс, помогать ему будут Марк Перри и Эдвард Смарт. Резервный арбитр — Кевин Френд.
Сегодняшняя встреча будет проходить на домашнем стадионе манкунианцев «Олд Траффорд», вместимость трибун составляет 76212 мест.
Состав «Брайтона»: вратарь: Мэтью Райан; защитники: Шейн Даффи, Мартин Монтойя, Дэниел Берн Льюис Данк; полузащитники: Дэйл Стивенс, Стивен Альсате, Дэви Проппер; нападающие: Аарон Коннолли, Леандро Троссард, Ниль Мопе.
Состав «Манчестер Юнайтед»: вратарь: Давид де Хеа; защитники: Брендон Уильямс, Гарри Магуайр, Виктор Линделеф, Аарон Ван-Биссака; полузащитники: Андреас Перейра, Фред, Скотт Мактоминай, Даниэль Джеймс; нападающие: Маркус Рашфорд, Антони Марсьяль.
Матч начнется в 17.00 мск.
В матче 12-го тура Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принимает «Брайтон». Вместе с вами за игрой будет следить Елизавета Варфоломеева.