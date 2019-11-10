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Ливерпуль Манчестер Сити

Битва гигантов: «Ливерпуль» принимает «Ман Сити». LIVE

АПЛ. 12-й тур. «Ливерпуль» — «Ман Сити». ОНЛАЙН

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» встречаются в главном матче первого круга Английской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
12-й тур  |   10 ноября 19:30   |  Матч не начался
Ливерпуль
0:0
Манчестер Сити
Стадион «Энфилд», Ливерпуль | Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд, Англия)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Алисон Бекер
26 (з)   Эндрю Робертсон
4 (з)   Вирджил ван
6 (з)   Деян Ловрен
66 (з)   Трент Александер-Арнольд
5 (п)   Жоржиньо Вейналдум
3 (п)    Фабиньо
14 (п)   Джордан Хендерсон
10 (н)   Садио Мане
9 (н)   Роберто Фирмино
11 (н)   Мохамед Салах
1 (в)   Клаудио Браво
5 (з)   Джон Стоунс
2 (з)   Кайл Уолкер
12 (з)   Хосе Тасенде
8 (п)   Илкай Гюндоган
16 (п)   Родриго Эрнандес
17 (п)   Кевин Де
20 (п)   Бернарду Силва
25 (п)    Фернандиньо
10 (н)   Серхио Агуэро
7 (н)   Рахим Стерлинг
Запасной состав
13 (в)    Адриан
12 (з)   Джозеф Гомес
8 (п)   Наби Кейта
20 (п)   Адам Лаллана
7 (п)   Джеймс Милнер
15 (п)   Алекс Окслейд-Чемберлен
27 (н)   Дивок Ориги
33 (в)   Скотт Карсон
27 (з)   Жоау Канселу
30 (з)   Николас Отаменди
47 (п)   Филип Фоден
21 (п)   Давид Сильва
26 (н)   Рияд Марез
9 (н)   Габриэл Жезус
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19:20

Скаузеры возглавляют турнирную таблицу, пока не потерпев ни одного поражения в чемпионате. «Сити» же идет на втором месте, отставая на шесть очков. В том случае, если «горожане» проиграют и сегодня, то гандикап «Ливерпуля» составит уже девять пунктов. Реально ли такое отыграть при силе «красных» — очень сомнительно.

19:15

Состав «Манчестер Сити»: Браво, Уокер, Стоунз, Фернандиньо, Анхелино, де Брёйне, Родри, Гюндоган, Б. Силва, Стерлинг, Агуэро.

19:10

Состав «Ливерпуля»: Алисон, ван Дейк, Робертсон, Александер-Арнольд, Ловрен, Вейналдум, Фабиньо, Хендерсон, Мане, Фирмино, Салах.

19:05

Матч начнется в 19.30 мск.

19:00

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» встречаются в главном матче первого круга АПЛ. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.