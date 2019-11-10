Скаузеры возглавляют турнирную таблицу, пока не потерпев ни одного поражения в чемпионате. «Сити» же идет на втором месте, отставая на шесть очков. В том случае, если «горожане» проиграют и сегодня, то гандикап «Ливерпуля» составит уже девять пунктов. Реально ли такое отыграть при силе «красных» — очень сомнительно.