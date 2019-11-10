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Трансляция
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19:20
Скаузеры возглавляют турнирную таблицу, пока не потерпев ни одного поражения в чемпионате. «Сити» же идет на втором месте, отставая на шесть очков. В том случае, если «горожане» проиграют и сегодня, то гандикап «Ливерпуля» составит уже девять пунктов. Реально ли такое отыграть при силе «красных» — очень сомнительно.
19:15
Состав «Манчестер Сити»: Браво, Уокер, Стоунз, Фернандиньо, Анхелино, де Брёйне, Родри, Гюндоган, Б. Силва, Стерлинг, Агуэро.
19:10
Состав «Ливерпуля»: Алисон, ван Дейк, Робертсон, Александер-Арнольд, Ловрен, Вейналдум, Фабиньо, Хендерсон, Мане, Фирмино, Салах.
19:05
Матч начнется в 19.30 мск.
19:00
«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» встречаются в главном матче первого круга АПЛ. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.