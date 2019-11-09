онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Смотреть все события
Лестер Сити Арсенал

Последний шанс Эмери: «Арсенал» пропустил от «Лестера». LIVE

АПЛ. 12-й тур. «Лестер Сити» — «Арсенал». ОНЛАЙН

«Лестер Сити» принимает лондонский «Арсенал» в матче 12-го тура АПЛ. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
12-й тур  |   09 ноября 20:30   |  2 тайм
Лестер Сити
1:0
Арсенал
Стадион «Кинг Пауэр - Уолкерс», Лестер | Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия)
Эванс 55'
Варди 68'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Каспер Шмейхель
3 (з)   Бенджамин Чилвел
4 (з)   Чаглар Сёюнджю
6 (з)   Джонни Эванс 55'
21 (з)    Рикарду
25 (п)   Онинье Ндиди
15 (п)   Харви Барнс 74'
10 (п)   Джеймс Мэддисон
8 (п)   Юри Тилеманс
17 (н)   Айосе Перес 60'
9 (н)   Джейми Варди 68'
1 (в)   Бернд Лено
21 (з)   Калум Чемберс
31 (з)   Зеад Колашинац
2 (з)   Эктор Бельерин
16 (з)   Роб Холдинг
23 (з)   Давид Луис
29 (п)   Маттео Гюэндузи
11 (п)   Лукас Торрейра
10 (п)   Месут Озил
14 (н)   Пьер-Эмерик Обамеянг
9 (н)   Александр Ляказетт
Запасной состав
12 (в)   Дэнни Уорд
2 (з)   Джеймс Джастин
5 (з)   Уэс Морган
7 (п)   Демарай Грей 60'
26 (п)   Деннис Прает 74'
11 (п)   Марк Олбрайтон
20 (п)   Хамза Чодури
26 (в)   Дамиан Мартинес
5 (з)   Сократис Папастатопулос
3 (з)   Киран Тирни
77 (п)   Букайо Сака
28 (п)   Джозеф Уиллок
35 (н)   Габриэл Мартинелли
19 (н)   Николя Пепе
Удары
83%
По воротам: 14
В створ: 5
Владение мячом
52%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
  • 1
  • 8
Удары
17%
По воротам: 8
В створ: 1
Владение мячом
48%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 4
  • 2
  • 10
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'74
Вышел на поле Прает.
'74
Ушел с поля Барнс.
'72
Момент у «Лестер Сити»! Варди получил пас на правом краю чужой штрафной и мощно пробил, но выручил свою команду Лено.
'70
Бельерин исполнил подачу с правого фланга атаки в чужую штрафную, откуда мяч был вынесен на угловой. Однако, после розыгрыша стандарта опасности у чужих ворот не возникло.
'68
Гол! 1:0! После классно разыгранной комбинации Тилеманс отпасовал низом с правого края чужой штрафной на левый край владений Лено, откуда Варди ударом в касание поразил ближний угол ворот.
'66
Длительное время контролируют мяч футболисты «Лестер Сити» на чужой половине поля. Однако, никак не удается им взломать чужую оборону.
'64
Перейра попытался обыграться в стеночку с Барнсом на правом фланге атаки у чужой штрафной, но здорово сыграл на перехвате в этом моменте Гендузи.
'62
Давид Луис исполнил точную передачу с правого фланга атаки в центр чужой штрафной на Ляказетта, но удар француза блокировал защитник «Лестер Сити».
'60
Вышел на поле Грей.
'60
Ушел с поля Айосе Перес.
'58
Тилеманс навесил с правого фланга атаки в чужую штрафную, где уверенно на выходе сыграл Лено.
'56
Обамеянг отправил мяч в сетку ворот после передачи с фланга, но арбитр зафиксировал у него офсайд.
'55
Эванс получил желтую карточку за споры с арбитром.
'54
Бельерин подключился к атаке своей команды по правому флангу, решился на удар из-за пределов штрафной, но отправил мяч выше створа ворот Шмейхеля.
'52
Ндиди здорово сейчас опередил сначала Торрейру, а затем и Ляказетта в центре поля, после чего вынес мяч за боковую линию поля.
'50
Перекладина! Перейра прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки и отпасовал в центр на Ндиди, но тот в касание пробил в перекладину ворот Лено!
'48
Давид Луис исполнил слишком сильную и неточную диагональную передачу на левый фланг атаки. Мяч перелетел через всех партнеров по команде.
'46
Начался второй тайм!
'45+1
Перерыв! 0:0 по итогам первого тайма нашего матча. Ждем мы больше остроты в атаке от обеих команд уже после перерыва.
'45
Чилвел навесил с левого фланга атаки в центр на линию вратарской, где против Барнса на опережение сыграл защитник.
'43
Длинная передача была исполнена в штрафную «Лестер Сити» на Обамеянга, но вовремя вышел из ворот Шмейхель, сумев забрать мяч в руки.
'41
Мэддисон на исполнение пробил со штрафного с выгодной позиции над стенкой из футболистов «Арсенала» и также над перекладиной ворот.
'39
Угловой заработали канониры. Однако, никакой опасности у чужих ворот не возникло после уверенной игры Шмейхеля на выходе.
'37
После подачи с углового с левого фланга нанес удар в касание с линии чужой штрафной Ндиди, но побил неточно.
'35
Снова длительное время контролируют мяч футболисты «Лестер Сити», тогда как гости вынуждены обороняться.
'33
Тилеманс продвинулся вперед от центра поля и на силу попытался пробить, но отправил мяч заметно выше створа ворот.
'31
Пробуют длительное время контролировать сейчас мяч футболисты «Арсенала», но пока без создания опасных моментов у чужих ворот.
'29
Айосе Перес упал на газон в борьбе за мяч в чужой штрафной против Колашинаца. Пенальти арбитр не поставил.
'27
Барнс получил передачу на левом краю чужой штрафной и попытался низом прострелить в центр, но там уверенно на выходе сыграл Лено.
'25
Бельерин потерял мяч у своей штрафной, после чего Айосе Перес вышел на хорошую позицию на линии чужой штрафной, но пробил выше створа ворот.
'23
Варди отпасовал низом с правого фланга атаки в центр на линию чужой штрафной, откуда в касание пробил Тилеманс, но угодил в ближайшего соперника.
'21
Варди активно сыграл в прессинге против Лено в чужой штрафной, вынудив того выбить мяч за боковую линию поля.
'19
Ляказетт попытался обострить игру ударом по чужим воротам, но пробил слабо и прямо в руки голкиперу.
'17
Несколько успокоилась у нас игра сейчас. Мяч в основном находится поблизости от центра поля.
'15
Момент у «Арсенала»! Бельерин прострелил с правого края чужой штрафной в центр, где от Обамеянга мяч отлетел к Ляказетту, а тот с линии вратарской пробил неточно!
'13
Длительное время контролируют мяч футболисты «Лестер Сити» на чужой половине поля. Пока толком не клеится выход из обороны в атаку у гостей.
'11
После подачи со стандартного положения с левого фланга во вратарскую «Арсенала» никто из футболистов «Лестер Сити» до мяча не добрался.
'10
Торрейра с нарушением правил остановил Мэддисона на левом фланге атаки «Лестер Сити». Может быть опасный стандарт.
'9
Тилеманс попробовал исполнить передачу в чужую штрафную на Варди, но вовремя вышел из ворот в этом моменте Лено, опасность ликвидировав.
'7
После прострела с правого фланга атаки в центр штрафной «Лестер Сити» в касание нанес удар Ляказетт, но отправил мяч рядом со створом ворот.
'5
После подачи с правого фланга атаки в центр штрафной «Арсенала» в касание пробил Мэддисон, но вышло прямо в руки голкиперу.
'3
Больше контролируют мяч футболисты «Лестер Сити» на старте нашего матча, но пока без создания опасных моментов у чужих ворот.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура АПЛ: «Лестер Сити» — «Арсенал. Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
'0
Промо матча «Лестер Сити» — «Арсенал»: https://www.championat.com/video/207487/