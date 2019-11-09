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Опаснейший штрафной заработал «Челси!»
Контратака «Пэлас» добралась до углового флажка у ворот Аррисабалаги, подача в центр пришлась как раз на Виллиана.
Эмерсон исполнил штрафной с левой ноги: перебросил мяч через стенку, удар пришелся правее цели.
Владение мячом — 72% на 28% в пользу команды Фрэнка Лэмпарда.
Абрахам чрезвычайно активен слева, его команда получила право на очередной стандарт.
Мэйсон Маунт подавал в штрафную площадь после фола в атакующей трети поля, получилось совсем не опасно.
«Кристал Пэлас» не вступает в активный прессинг на чужой половине поля, но и при этом не позволяет проникать в собственную штрафную. Команда Роя Ходжсон играет по схеме 4-5-1.
Таунсенд попытался принять передачу с фланга вблизи штрафной «синих», но Матео Ковачич грамотно сыграл в подкате.
Хозяева поля взяли инициативу в свои руки и завладели мячом.
Представляем состав «Кристал Пэлас»:
Гуаита - Ван-Биссака, Томкинс, Сахо, ван Анхольт - Макартур, Куяте, Миливоевич, Шлупп - Таунсенд, Заа.
Запасные: Хеннесси, Уорд, Данн, Панчеон, Майер, Айю, Уикэм.
Представляем состав «Челси». Кепа - Аспиликуэта, Рюдигер, Луис, Алонсо - Канте, Жоржиньо, Баркли, Виллиан, Жиру, Азар.
Запасные: Кабальеро, Дзаппакоста, Кристенсен, Эмерсон, Ампаду, Ковачич, Мората.
Начало встречи запланировано на 15.30 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 12-го тура Английской премьер-лиги между «Челси» и «Кристал Пэласом».