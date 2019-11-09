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Дерби Лондона: «Челси» принимает «Кристал Пэлас». LIVE

АПЛ. 12-й тур «Челси» — «Кристал Пэлас». ОНЛАЙН

«Челси» принимает «Кристал Пэлас» в рамках лондонского дерби встречаются в матче 12-го тура АПЛ. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
12-й тур  |   09 ноября 15:30   |  1 тайм
Челси
0:0
Кристал Пэлас
Стадион «Стэмфорд Бридж», Лондон | Главный судья: Майк Дин (Хесволл, Уиррал, Англия)
Виллиан 17'
Заха 21'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Кепа Аррисабалага
33 (з)    Эмерсон
29 (з)   Фикайо Томори
15 (з)   Курт Зума
24 (з)   Рис Джеймс
19 (п)   Мэйсон Маунт
17 (п)   Матео Ковачич
7 (п)   Н'Голо Канте
22 (п)   Кристиан Пулишич
10 (н)    Виллиан 17'
9 (н)   Тэмми Абрахам
31 (в)   Висенте Гуайта
5 (з)   Джеймс Томкинс
2 (з)   Джоэл Уорд
24 (з)   Гари Кэхилл
3 (з)   Патрик ван
10 (п)   Эндрос Таунсенд
18 (п)   Джеймс Макартур
4 (п)   Лука Миливоевич
8 (п)   Шейку Куйяте
11 (н)   Уилфрид Заха 21'
9 (н)   Джордан Айю
Запасной состав
13 (в)   Вилли Кабальеро
28 (з)   Сесар Аспиликуэта
4 (з)   Андреас Кристенсен
47 (п)   Билли Гилмор
20 (н)   Каллум Хадсон-Одои
23 (н)   Миши Батшуайи
18 (н)   Оливье Жиру
13 (в)   Уэйн Хеннесси
6 (з)   Скотт Данн
34 (з)   Мартин Келли
15 (з)   Джеффри Шлупп
22 (п)   Джеймс Маккарти
44 (п)   Жайро Ридевальд
17 (н)   Кристиан Бентеке
Удары
100%
По воротам: 8
В створ: 1
Владение мячом
72%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 3
  • 2
Удары
0%
По воротам: 0
В створ: 0
Владение мячом
28%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
  • 7
Самоечитаемое
Трансляция
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'29

Мэйсон Маунт имел прекраснейшую возможность открыть счет! Удар с 18 метров после штрафного пришелся в голову Джордана Айю.

'28

Опаснейший штрафной заработал «Челси!»

'25

Контратака «Пэлас» добралась до углового флажка у ворот Аррисабалаги, подача в центр пришлась как раз на Виллиана.

'23

Эмерсон исполнил штрафной с левой ноги: перебросил мяч через стенку, удар пришелся правее цели.

'20

Владение мячом — 72% на 28% в пользу команды Фрэнка Лэмпарда.

'18

Виллиан срывает потенциально опасную контратаку «Кристал Пэлас» и получает заслуженное предупреждение.

'16

Абрахам чрезвычайно активен слева, его команда получила право на очередной стандарт.

'15

Заработал штрафной «Челси». Виллиан обводящим ударом отправил мяч в рекламный борт стадиона «Стэмфорд Бридж».

'12

Виллиан отдал разрезающий пас на Пулишича, американец обыграл двоих и в упор пробил в ближний угол — Гуаита спас «Пэлас» от неминуемого гола!

'11

Мэйсон Маунт подавал в штрафную площадь после фола в атакующей трети поля, получилось совсем не опасно.

'9

Виллиан подал угловой с правого края, до головы нападающего мяч не долетел.

'8

«Кристал Пэлас» не вступает в активный прессинг на чужой половине поля, но и при этом не позволяет проникать в собственную штрафную. Команда Роя Ходжсон играет по схеме 4-5-1.

'5

Таунсенд попытался принять передачу с фланга вблизи штрафной «синих», но Матео Ковачич грамотно сыграл в подкате.

'3

Хозяева поля взяли инициативу в свои руки и завладели мячом.

'1

Стартовый свисток прозвучал! Игра началась!

15:27

Представляем состав «Кристал Пэлас»:

Гуаита - Ван-Биссака, Томкинс, Сахо, ван Анхольт - Макартур, Куяте, Миливоевич, Шлупп - Таунсенд, Заа.

Запасные: Хеннесси, Уорд, Данн, Панчеон, Майер, Айю, Уикэм.

15:25

Представляем состав «Челси». Кепа - Аспиликуэта, Рюдигер, Луис, Алонсо - Канте, Жоржиньо, Баркли, Виллиан, Жиру, Азар.

Запасные: Кабальеро, Дзаппакоста, Кристенсен, Эмерсон, Ампаду, Ковачич, Мората.

15:05

Начало встречи запланировано на 15.30 мск.

15:00

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 12-го тура Английской премьер-лиги между «Челси» и «Кристал Пэласом».