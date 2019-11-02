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Уотфорд Челси

Битва за тройку: «Челси» забил гол «Уотфорду». LIVE

Футбол. АПЛ. 11-й тур. «Уотфорд» — «Челси». ОНЛАЙН

«Уотфорд» на своем поле принимает лондонский «Челси» в матче 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
11-й тур  |   02 ноября 20:30   |  перерыв
Уотфорд
0:1
Челси
Стадион «Викарэйдж Роуд», Уотфорд | Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Манчестер, Англия)
Абрахам 5'
Подробная статистика матча
Основные составы
26 (в)   Бен Фостер
15 (з)   Крэйг Кэткарт 20'
4 (з)   Крэйг Доусон
27 (з)   Кристиан Кабазель
11 (з)   Адам Масина
2 (з)   Дарил Янмат
37 (п)   Роберто Перейра
16 (п)   Абдулайе Дукуре
14 (п)   Натаниэл Чалоба
7 (н)   Жерар Деулофеу
18 (н)   Андре Грэй
1 (в)   Кепа Аррисабалага
15 (з)   Курт Зума
28 (з)   Сесар Аспиликуэта
29 (з)   Фикайо Томори
33 (з)    Эмерсон
17 (п)   Матео Ковачич
5 (п)    Жоржиньо
22 (п)   Кристиан Пулишич
19 (п)   Мэйсон Маунт
10 (н)    Виллиан
9 (н)   Тэмми Абрахам 5'
Запасной состав
1 (в)   Эурельо Гомес
6 (з)   Эдриан Мариаппа 20'
21 (з)   Кико Фемения
36 (з)   Димитри Фулкье
25 (з)   Хосе Холебас
19 (п)   Уилл Хьюз
22 (н)   Исаак Саксесс
13 (в)   Вилли Кабальеро
3 (з)   Маркос Алонсо
24 (з)   Рис Джеймс
47 (п)   Билли Гилмор
23 (н)   Миши Батшуайи
18 (н)   Оливье Жиру
20 (н)   Каллум Хадсон-Одои
Удары
17%
По воротам: 5
В створ: 1
Владение мячом
33%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 2
Удары
83%
По воротам: 7
В створ: 5
Владение мячом
67%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 4
  • 1
Самоечитаемое
Трансляция
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'45+1

Свисток арбитра! Команды отправляются отдыхать при счете 0:1 в пользу команды Фрэнка Лэмпарда! Перерыв.

'45

Арбитр добавил одну минуту к основному времени первого тайма.

'43

Маунт внезапно с дальней дистанции пробил в перекладину!

'42

Энтони Тэйлор решил не наказывать Кабаселе желтой карточкой за фол в центре поля.

'40

Высоко обороняются «шершни», это позволяет им продолжать натиск на ворота Кепы.

'39

Первый угловой в матче заработал «Уотфорд», вторая волна атаки дошла до Делоуфеу, который мощно пробил рядом со штангой.

'37

Связка Виллиан-Абрахам стабильно доходит до линии штрафной площади на левом флагне, но внятного продолжения атаки нет.

'35

«Челси» заработал угловой. Мяч был разыгран таким образом, что он дошел до вратаря Аррисабалаги.

'33

Фанаты «Уотфорда» поют оскорбительные песни в адрес своей команды. 10 матчей - 0 побед, реакция болельщиков вполне объяснима.

'31

Заброс на Дэлоуфэу был точен, экс-игрок «Барселоны» не смог обработать мяч.

'29

Последняя команда Премьер-лиги невероятно активно прессингует. Лишь усилия Аспиликуэты помогают «синим» выйти со своей половины поля.

'27

На протяжении последних пяти минут инициативу перехватил «Уотфорд». Игра проходит на половине поля «Челси».

'25

Перейра попытался убежать в контратаку, надежны опорники «Челси».

'23

Небольшую вылазку к воротам «желтой армии» удается сделать «аристократам». Заработанный угловой преобразовать в гол не удалось.

'20

Все-таки травма у Каткарта серьезная. Он уходит, Мариаппа. появляется на газоне вместо него.

'19

Виллиан подал на дальнюю штангу, голкипер «шершней» в тяжелом прыжке отбивает мяч.

'18

Успокоилась игра после забитого гола, «Челси» спокойно контролирует мяч.

'16

«Синие» активно используют длинные передачи для того, чтобы преодолеть защиту соперника.

'14

Небольшая пауза в матче из-за травмы Каткарта. Кажется, что ничего серьезного.

'12

«Челси» гораздо атакует правым флангом, на первых минутах игры активен Аспиликуэта.

'9

Решил исполнить заработанный штрафной Маунт, пробил неточно.

'8

Даниэль Чалоба фолит на Джейсоне Маунте.

'5

ГОООООООООООЛ! Теми Абрахам принял передачу от Жоржиньо и перекинул мяч через Бена Фостера!

'4

Первая атака «Уотфорда» завершилась потерей мяча на левом фланге.

'2

С первых минут команда Фрэнка Лэмпарда взяла мяч под свой контроль.

20:30

Игра началась! Поехали!

20:23

Представляем состав «Уотфорда»:

Фостер, Кабаселе, Доусон, Каткарт, Янмат, Масина, Дукуре, Чалоба, Дэулофэу, Перейра, Грэй.

Запасные: Гомес, Мариаппа, Хьюз, Фемения, Саксесс, Холебас, Фолкер.

20:20

Представляем стартовый состав лондонского «Челси»:

Кепа - Аспиликуэта (к), Томори, Зума, Эмерсон - Ковачич, Жоржиньо, Маунт - Виллиан, Абрахам, Пулишич.

Запасные: Кабальеро, Алонсо, Джеймс, Гилмор, Хадсон-Одои, Жиру, Батшуайи.

20:05

Встреча начнется в 20.30 по московскому времени.

20:00

Добрый день. Приветствуем на текстовой онлайн-трансляции матча 11-го тура АПЛ «Уотфорд» — «Челси».