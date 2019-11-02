- 443783 просмотра Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу
- 272119 просмотров В Тернополе Зеленского встретили протестами и криками «Позор»
- 210688 просмотров Названа причина зверского убийства мальчика в детсаду в Нарьян-Маре
- 154961 просмотр Минздрав изменил норму потребления соли для россиян
- 87084 просмотра Число врачей сократилось в 54 регионах России
- 85846 просмотров В Пакистане уточнили число жертв из-за пожара в поезде
- 79511 просмотров «Нафтогаз» заявил о «серьезном аргументе» в споре с Москвой по газу
Энтони Тэйлор решил не наказывать Кабаселе желтой карточкой за фол в центре поля.
Высоко обороняются «шершни», это позволяет им продолжать натиск на ворота Кепы.
Связка Виллиан-Абрахам стабильно доходит до линии штрафной площади на левом флагне, но внятного продолжения атаки нет.
Фанаты «Уотфорда» поют оскорбительные песни в адрес своей команды. 10 матчей - 0 побед, реакция болельщиков вполне объяснима.
Последняя команда Премьер-лиги невероятно активно прессингует. Лишь усилия Аспиликуэты помогают «синим» выйти со своей половины поля.
На протяжении последних пяти минут инициативу перехватил «Уотфорд». Игра проходит на половине поля «Челси».
Перейра попытался убежать в контратаку, надежны опорники «Челси».
Виллиан подал на дальнюю штангу, голкипер «шершней» в тяжелом прыжке отбивает мяч.
Успокоилась игра после забитого гола, «Челси» спокойно контролирует мяч.
«Синие» активно используют длинные передачи для того, чтобы преодолеть защиту соперника.
«Челси» гораздо атакует правым флангом, на первых минутах игры активен Аспиликуэта.
Решил исполнить заработанный штрафной Маунт, пробил неточно.
Даниэль Чалоба фолит на Джейсоне Маунте.
Первая атака «Уотфорда» завершилась потерей мяча на левом фланге.
С первых минут команда Фрэнка Лэмпарда взяла мяч под свой контроль.
Представляем состав «Уотфорда»:
Фостер, Кабаселе, Доусон, Каткарт, Янмат, Масина, Дукуре, Чалоба, Дэулофэу, Перейра, Грэй.
Запасные: Гомес, Мариаппа, Хьюз, Фемения, Саксесс, Холебас, Фолкер.
Представляем стартовый состав лондонского «Челси»:
Кепа - Аспиликуэта (к), Томори, Зума, Эмерсон - Ковачич, Жоржиньо, Маунт - Виллиан, Абрахам, Пулишич.
Запасные: Кабальеро, Алонсо, Джеймс, Гилмор, Хадсон-Одои, Жиру, Батшуайи.
Встреча начнется в 20.30 по московскому времени.
Добрый день. Приветствуем на текстовой онлайн-трансляции матча 11-го тура АПЛ «Уотфорд» — «Челси».