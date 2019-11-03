онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Смотреть все события
Эвертон Тоттенхэм Хотспур

Преодолеть кризис: «Тоттенхэм» приехал к «Эвертону». LIVE

АПЛ. 11-й тур. «Эвертон» — «Тоттенхэм». ОНЛАЙН

В матче 11-го тура АПЛ «Эвертон» принимает «Тоттенхэм». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
11-й тур  |   03 ноября 19:30   |  1 тайм
Эвертон
0:0
Тоттенхэм Хотспур
Стадион «Гудисон Парк», Ливерпуль | Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия)
Уолкотт 30'
Эриксен 31'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Джордан Пикфорд
12 (з)   Лука Динь
2 (з)   Мэйсон Холгейт
13 (з)   Йерри Мина
19 (з)   Джибриль Сидибе
26 (п)   Том Дэвис
8 (п)   Фабиан Делф
17 (п)   Алекс Айуоби
21 (п)   Андре Гомеш
11 (н)   Тео Уолкотт 30'
7 (н)    Ришарлисон
22 (в)   Пауло 
4 (з)   Тоби Алдервейрелд
24 (з)   Серж Орье
6 (з)   Давинсон Санчес
33 (з)   Бен Дэвис
28 (п)   Тангай Н'Домбеле
17 (п)   Мусса Сиссоко
20 (п)   Деле Алли
23 (п)   Кристиан Эриксен 31'
27 (п)    Лукас
7 (н)   Сон Хын
Запасной состав
49 (в)   Йонас Лоссль
23 (з)   Шеймус Коулман
5 (з)   Майкл Кин
10 (п)   Гилфи Тор
14 (н)   Дженк Тосун
9 (н)   Доминик Калверт-Льюин
27 (н)   Мойзе Кин
13 (в)   Михел Ворм
21 (з)   Хуан Фойт
15 (п)   Эрик Дайер
18 (п)   Джовани Ло
19 (п)   Райан Сесеньон
8 (п)   Гарри Уинкс
52 (н)   Трой Перрот
Удары
100%
По воротам: 3
В створ: 1
Владение мячом
40%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 1
  • 4
Удары
0%
По воротам: 2
В створ: 0
Владение мячом
60%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
  • 1
  • 4
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'40

Очевидно, что арбитр матча заряжен на борьбу и дает командам возможность идти в стыки. Но не слишком ли часто Аткинсон пропускает откровенные фолы?

'38

Штрафной в сторону ворот «Тоттенхэма» назначает Мартин Аткинсон. Локтем грубо сыграл Ндомбеле.

'36

Динь заработал первый корнер для мерсисайдцев. Сам же решил навесить — получилось очень высоко.

'34

Угловой снова у «Тоттенхэма». На ближнюю штангу подавал Эриксен, Алдервейрельд до мяча не дотянулся.

'31

Еще одно предупреждение достается Кристиану Эриксену за срыв атаки.

'30

Уолкотт наступил шипами на ногу Дэвиса и получил заслуженную желтую карточку.

'29

Не дают разбежаться Хон Мин Сону защитники ливерпульского клуба, они отбирают мяч. и начинают контратаку, финальным аккордом которой стал удар Андре Гомеша.

'27

Тоби Альдервейрельд затаился на дальней штанге по время розыгрыша штрафного, Динь оказался сильнее в верховой борьбе.

'24

Первый угловой у «шпор» закончился опасной подачей Орье в штрафную, Пикфорд потащил мяч из-под перекладины.

'23

Владение мячом 40% на 60% в пользу лондонской команды.

'22

Надежно действует оборона обеих команд, атакующим футболистам пока приходится очень тяжело.

'19

Команда Маурисио Почеттино забрала мяч под свой контроль и пытается через Сона развить комбинационную игру.

'17

Сон вошел в штрафную мерсисайдцев и отпасовал на Эриксена. Датчанин чуть замешкался и не сумел пробить по воротам.

'16

Делле Алли выбил мяч в аут вблизи собственной штрафной и подарил возможность «Эвертону» провести опасную атаку.

'14

Ришарлисон пытается цепляться за мяч и получает по ногам.

'13

Попеременно «Эвертон» и «Тоттенхэм» владеют мячом, нет остроты в действиях игроков в финальной трети поля.

'10

Обе команды вышли на матч без чистых форвардов, поэтому основная нагрузка в завершении атак выпадает на линию полузащиты.

'8

У своих ворот держут мяч «шпоры» и пробуют найти вариант начала атаки.

'6

Тео Уолкотт использовал свободное пространство на правом фланге, но точную передачу в район штрафной выполнить ему не удалось.

'5

Джордан Пикфорд могучим ударом отправил мяч своему коллеге Гассаниге.

'3

Обменялись небольшими атаками команды, нас ждет очень активная игра.

'1

Cтартовый свисток прозвучал. Игра началась!

19:30

Все готово к началу матча.

19:25

Представляем стартовый состав «Тоттенхэма»: Гассанига — Орье, Санчес, Альдервейрельд, Б. Дэвис — Сиссоко, Ндомбеле — Сон Хын Мин, Алли, Эриксен — Моура

Запасные: Ворм, Фойт, Уинкс, Дайер, Ло Чельсо, Сессеньон, Перротт

19:20

Представляем стартовый состав «Эвертона»: Пикфорд — Сидибе, Холгейт, Мина, Динь — Гомеш, Делф — Уолкотт, Т. Дэвис, Ивоби — Ришарлисон

Запасные: Лессль, Кин, Коулмен, Сигурдссон, Калверт-Льин, Тосун, Кен

19:05

Встреча начнется в 19.30 мск.

19:00

В матче 19-го тура АПЛ встречаются «Эвертон» и «Тоттенхэм». Вместе с вами за игрой будет следить Максим Гужевский.