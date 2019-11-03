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Очевидно, что арбитр матча заряжен на борьбу и дает командам возможность идти в стыки. Но не слишком ли часто Аткинсон пропускает откровенные фолы?
Штрафной в сторону ворот «Тоттенхэма» назначает Мартин Аткинсон. Локтем грубо сыграл Ндомбеле.
Не дают разбежаться Хон Мин Сону защитники ливерпульского клуба, они отбирают мяч. и начинают контратаку, финальным аккордом которой стал удар Андре Гомеша.
Тоби Альдервейрельд затаился на дальней штанге по время розыгрыша штрафного, Динь оказался сильнее в верховой борьбе.
Владение мячом 40% на 60% в пользу лондонской команды.
Надежно действует оборона обеих команд, атакующим футболистам пока приходится очень тяжело.
Команда Маурисио Почеттино забрала мяч под свой контроль и пытается через Сона развить комбинационную игру.
Сон вошел в штрафную мерсисайдцев и отпасовал на Эриксена. Датчанин чуть замешкался и не сумел пробить по воротам.
Ришарлисон пытается цепляться за мяч и получает по ногам.
Попеременно «Эвертон» и «Тоттенхэм» владеют мячом, нет остроты в действиях игроков в финальной трети поля.
Обе команды вышли на матч без чистых форвардов, поэтому основная нагрузка в завершении атак выпадает на линию полузащиты.
У своих ворот держут мяч «шпоры» и пробуют найти вариант начала атаки.
Тео Уолкотт использовал свободное пространство на правом фланге, но точную передачу в район штрафной выполнить ему не удалось.
Джордан Пикфорд могучим ударом отправил мяч своему коллеге Гассаниге.
Обменялись небольшими атаками команды, нас ждет очень активная игра.
Все готово к началу матча.
Представляем стартовый состав «Тоттенхэма»: Гассанига — Орье, Санчес, Альдервейрельд, Б. Дэвис — Сиссоко, Ндомбеле — Сон Хын Мин, Алли, Эриксен — Моура
Запасные: Ворм, Фойт, Уинкс, Дайер, Ло Чельсо, Сессеньон, Перротт
Представляем стартовый состав «Эвертона»: Пикфорд — Сидибе, Холгейт, Мина, Динь — Гомеш, Делф — Уолкотт, Т. Дэвис, Ивоби — Ришарлисон
Запасные: Лессль, Кин, Коулмен, Сигурдссон, Калверт-Льин, Тосун, Кен
Встреча начнется в 19.30 мск.
В матче 19-го тура АПЛ встречаются «Эвертон» и «Тоттенхэм». Вместе с вами за игрой будет следить Максим Гужевский.