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Астон Вилла Ливерпуль

Опрокинуть лидера: «Астон Вилла» принимает «Ливерпуль». LIVE

Футбол. АПЛ. 11-й тур. «Астон Вилла» — «Ливерпуль». ОНЛАЙН

«Астон Вилла» на своем поле принимает «Ливерпуль» в матче 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
11-й тур  |   02 ноября 18:00   |  1 тайм
Астон Вилла
0:0
Ливерпуль
Стадион «Вилла Парк», Бирмингем | Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Том Хитон
18 (з)   Мэтт Таргетт
40 (з)   Тайрон Мингс
22 (з)   Бьорн Энгельс
24 (з)   Фредерик Гильберт
17 (п)   Махмуд Хассан
6 (п)   Дуглас Луис
11 (п)   Марвелоуз Накамба
7 (п)   Джон Макгинн
21 (п)   Анвар Эль-Гази
9 (н)    Уэсли
1 (в)   Алисон Бекер
6 (з)   Деян Ловрен
66 (з)   Трент Александер-Арнольд
26 (з)   Эндрю Робертсон
4 (з)   Вирджил ван
5 (п)   Жоржиньо Вейналдум
20 (п)   Адам Лаллана
14 (п)   Джордан Хендерсон
9 (н)   Роберто Фирмино
10 (н)   Садио Мане
11 (н)   Мохамед Салах
Запасной состав
12 (в)   Джед Стир
3 (з)   Нил Тейлор
27 (з)   Ахмед Эль-Мухамади
15 (з)   Эзри Конса
14 (п)   Конор Хурихейн
8 (п)   Хенри Лэнсбери
26 (н)   Жонатан Коджиа
13 (в)    Адриан
12 (з)   Джозеф Гомес
8 (п)   Наби Кейта
7 (п)   Джеймс Милнер
15 (п)   Алекс Окслейд-Чемберлен
3 (п)    Фабиньо
27 (н)   Дивок Ориги
Удары
100%
По воротам: 2
В створ: 1
Владение мячом
28%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 0
Удары
0%
По воротам: 0
В створ: 0
Владение мячом
72%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 1
Самоечитаемое
Трансляция
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'13
Уэсли в чужой штрафной не удержал мяч в поле, упустив его за лицевую линию.
'11
Мане был откликнуться на заброс из глубины к штрафной «Астон Вилллы», но первым на мяче оказался защитник.
'9
Разыграли хозяева угловой, прошла подача Таргетта в штрафную, Уэсли чуть-чуть не дотянулся головой до мяча!
'8
Хендерсон слабую передачу сделал на своего вратарю, пришлось Бекеру за штрафную выбегать.
'7
Фирмино сделал передачу на ход Салаху, но тому не дали пробить из пределов штрафной, хотя мяч и был под убийственной левой ногой.
'5
«Ливерпуль» задержался в атаке, но до момента у ворот бирмингемцев дело так и не дошло.
'3
Хендерсон и Александер-Арнольд от правого края исполнили подачи в штрафную «Астон Виллы», но оборона хозяев сработала надёжно.
'1
Эль-Гази по центру проник в штрафную гостей, обыграв по пути защитника, но вот удар Анвара парировал Бекер!
'1
Матч начался! Мяч с центра поля разыграли мерсисайдцы.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура АПЛ: «Астон Вилла» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
'0
Промо матча «Астон Вилла» — «Ливерпуль»: https://www.championat.com/video/207235/