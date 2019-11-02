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Трансляция
С конца
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'13
Уэсли в чужой штрафной не удержал мяч в поле, упустив его за лицевую линию.
'11
Мане был откликнуться на заброс из глубины к штрафной «Астон Вилллы», но первым на мяче оказался защитник.
'9
Разыграли хозяева угловой, прошла подача Таргетта в штрафную, Уэсли чуть-чуть не дотянулся головой до мяча!
'8
Хендерсон слабую передачу сделал на своего вратарю, пришлось Бекеру за штрафную выбегать.
'7
Фирмино сделал передачу на ход Салаху, но тому не дали пробить из пределов штрафной, хотя мяч и был под убийственной левой ногой.
'5
«Ливерпуль» задержался в атаке, но до момента у ворот бирмингемцев дело так и не дошло.
'3
Хендерсон и Александер-Арнольд от правого края исполнили подачи в штрафную «Астон Виллы», но оборона хозяев сработала надёжно.
'1
Эль-Гази по центру проник в штрафную гостей, обыграв по пути защитника, но вот удар Анвара парировал Бекер!
'1
Матч начался! Мяч с центра поля разыграли мерсисайдцы.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура АПЛ: «Астон Вилла» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
'0