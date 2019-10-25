Саутгемптон

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В Саутгемптоне сегодня дождь не благоволит футболистам. Дождь льет стеной.
На данный момент «Лестер» находится на третей строчке турнирной таблицы АПЛ с 17 очками на счету. В активе «Саутгемптона», разместившегося на 17 строчке, 8 очков.
Матч будет сегодня проходить на домашнем стадионе «святых» — «Сент-Мэрис».
Состав «Саутгемптона»: вратарь: Ангус Ганн защитники: Янник Вестергор, Майя Йосида, Ян Беднарек, Райан Бертранд, Янн Валери полузащитники: Нейтан Редмонд, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Ориоль Ромеу, Джеймс Уорд-Праус нападающий: Дэнни Ингс
Состав «Лестера»: Вратарь: Каспер Шмейхель Защитники: Джонни Эванс, Рикарду, Бенджамин Чилвел, Чаглар Сеюнджю Полузащитники: Онинье Ндиди, Харви Барнс, Джеймс Мэддисон, Юри Тилеманс Нападающие: Айосе Перес, Джейми Варди
Встреча начнется в 22.00 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ между «Саутгемптоном» и «Лестер Сити».