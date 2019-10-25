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Саутгемптон Лестер Сити

Подвинуть лидеров: «Лестер» бьется с «Саутгемптоном». LIVE

Футбол. АПЛ. 10-й тур. «Саутгемптон» — «Лестер Сити». ОНЛАЙН

«Саутгемптон» на своем поле принимает «Лестер Сити» в матче 10-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
10-й тур  |   25 октября 22:00   |  1 тайм
Саутгемптон
0:0
Лестер Сити
Стадион «Сент-Мэри», Саутгемптон | Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем, Вест-Мидленд, Англия)
Подробная статистика матча
Основные составы
28 (в)   Ангус Ганн
4 (з)   Янник Вестергор
3 (з)   Майя Йосида
35 (з)   Ян Беднарек
21 (з)   Райан Бертранд
43 (з)   Янн Валери
22 (п)   Нейтан Редмонд
23 (п)   Пьер-Эмиль Хёйбьерг
14 (п)   Ориоль Ромеу
16 (п)   Джеймс Уорд-Праус
9 (н)   Дэнни Ингс
1 (в)   Каспер Шмейхель
6 (з)   Джонни Эванс
21 (з)    Рикарду
3 (з)   Бенджамин Чилвел
4 (з)   Чаглар Сёюнджю
25 (п)   Онинье Ндиди
15 (п)   Харви Барнс
10 (п)   Джеймс Мэддисон
8 (п)   Юри Тилеманс
17 (н)   Айосе Перес
9 (н)   Джейми Варди
Запасной состав
1 (в)   Алекс Маккарти
5 (з)   Джек Стивенс
38 (з)   Кевин Дансо
17 (п)   Стюарт Армстронг
19 (п)   Софьян Буфаль
10 (н)   Че Адамс
7 (н)   Шейн Лонг
12 (в)   Дэнни Уорд
2 (з)   Джеймс Джастин
5 (з)   Уэс Морган
11 (п)   Марк Олбрайтон
20 (п)   Хамза Чодури
7 (п)   Демарай Грей
26 (п)   Деннис Прает
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`4

В Саутгемптоне сегодня дождь не благоволит футболистам. Дождь льет стеной.

`1

Матч начался! Поехали!

21:55

На данный момент «Лестер» находится на третей строчке турнирной таблицы АПЛ с 17 очками на счету. В активе «Саутгемптона», разместившегося на 17 строчке, 8 очков.

21:50

Матч будет сегодня проходить на домашнем стадионе «святых» — «Сент-Мэрис».

21:45

Состав «Саутгемптона»: вратарь: Ангус Ганн защитники: Янник Вестергор, Майя Йосида, Ян Беднарек, Райан Бертранд, Янн Валери полузащитники: Нейтан Редмонд, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Ориоль Ромеу, Джеймс Уорд-Праус нападающий: Дэнни Ингс

21:40

Состав «Лестера»: Вратарь: Каспер Шмейхель Защитники: Джонни Эванс, Рикарду, Бенджамин Чилвел, Чаглар Сеюнджю Полузащитники: Онинье Ндиди, Харви Барнс, Джеймс Мэддисон, Юри Тилеманс Нападающие: Айосе Перес, Джейми Варди

21:35

Встреча начнется в 22.00 по московскому времени.

21:30

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ между «Саутгемптоном» и «Лестер Сити».