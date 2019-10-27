Норвич Сити

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Кантвелл номер «Норвича» смог перехватить мяч Ааронса, однако так и не реализовал гол.
На данный момент на счету «МЮ» в АПЛ 1999 голов. В сегодняшней встрече подопечные Уле-Гуннар Сульшера смогут забить юбилейный мяч в ворота «Норвича».
Мяч с центра поля разыграли гости. Игра началась достаточно интенсивно.
В турнирной таблице АПЛ «МЮ» с 10-ю очками на счету занимает 16-ю строчку, тогда как «Норвич» стоит на предпоследнем, 19-м месте с 7-ю очками в активе.
Сегодняшняя игра будет проходить на домашнем стадионе «канареек» — «Кэрроу Роуд».
Состав «Норвича»:
вратарь: Тим Крул защитники: Макс Эронз, Джамаль Льюис, Максимилиан Ааронс, Бен Годфри, полузащитники: Ибраим Амаду, Мориц Ляйтнер, Александер Тетти, Тодд Кантвелл, Кенни Маклин, Эмилиано Буэндия нападающий: Теэму Пукки
Состав «Манчестер Юнайтед»: вратарь: Давид де Хеа защитники: Виктор Линделеф, Аарон Ван-Биссака, Эшли Янг, Гарри Магуайр полузащитники: Даниэль Джеймс, Фред, Скотт Мактоминай, Андреас Перейра нападающие: Маркус Рашфорд, Антони Марсьяль
Матч начнется в 19.30 по московскому времени.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции матча 10-го тура чемпионата Англии «Норвич» — «Манчестер Юнайтед».