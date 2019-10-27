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Норвич Сити Манчестер Юнайтед

Удивить фаворита: «Норвич» играет с «Манчестер Юнайтед». LIVE

АПЛ. 10-й тур. «Норвич» — «Манчестер Юнайтед». ОНЛАЙН

«Норвич» на своем поле принимает «Манчестер Юнайтед» в рамках 10-го тура чемпионата Англии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
10-й тур  |   27 октября 19:30   |  1 тайм
Норвич Сити
0:0
Манчестер Юнайтед
Стадион «Кэрроу Роуд», Норидж | Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Тим Крул
12 (з)   Джамаль Льюис
4 (з)   Бен Годфри
2 (з)   Максимилиан Ааронс
10 (п)   Мориц Ляйтнер
24 (п)   Ибраим Амаду
27 (п)   Александер Тетти
14 (п)   Тодд Кантвелл
23 (п)   Кенни Маклин
17 (п)   Эмилиано Буэндия
22 (н)   Теэму Пукки
1 (в)   Давид де
2 (з)   Виктор Линделёф
29 (з)   Аарон Ван-Биссака
18 (з)   Эшли Янг
5 (з)   Гарри Магуайр
21 (п)   Даниэль Джеймс
17 (п)    Фред
39 (п)   Скотт Мактоминай
15 (п)   Андреас Перейра
10 (н)   Маркус Рашфорд
9 (н)   Антони Марсьяль
Запасной состав
33 (в)   Майкл Макговерн
3 (з)   Сэм 
19 (п)   Том Трибулл
11 (п)   Онель Эрнандес
18 (п)   Марко Штайперман
20 (н)   Йосип Дрмич
32 (н)   Деннис Србени
22 (в)   Серхио Ромеро
16 (з)   Маркос Рохо
53 (з)   Брендон Уильямс
37 (п)   Джеймс Гарнер
14 (п)   Джесси Лингард
8 (п)   Хуан Мата
26 (н)   Мэйсон Гринвуд
Удары
%
По воротам: 1
В створ:
Владение мячом
30%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Удары
%
По воротам: 0
В створ:
Владение мячом
70%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
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'4

Кантвелл номер «Норвича» смог перехватить мяч Ааронса, однако так и не реализовал гол.

'4

На данный момент на счету «МЮ» в АПЛ 1999 голов. В сегодняшней встрече подопечные Уле-Гуннар Сульшера смогут забить юбилейный мяч в ворота «Норвича».

'2

Мяч с центра поля разыграли гости. Игра началась достаточно интенсивно.

'1

Матч начинается с минуты памяти о бывшем игроке «Норвич Сити» Дункане Форбсе, который около тринадцати лет выступал в стане «канареек». Форбс ушел из жизни в минувшую субботу, 23 октября.

19:25

В турнирной таблице АПЛ «МЮ» с 10-ю очками на счету занимает 16-ю строчку, тогда как «Норвич» стоит на предпоследнем, 19-м месте с 7-ю очками в активе.

19:20

Сегодняшняя игра будет проходить на домашнем стадионе «канареек» — «Кэрроу Роуд».

19:15

Состав «Норвича»:

вратарь: Тим Крул защитники: Макс Эронз, Джамаль Льюис, Максимилиан Ааронс, Бен Годфри, полузащитники: Ибраим Амаду, Мориц Ляйтнер, Александер Тетти, Тодд Кантвелл, Кенни Маклин, Эмилиано Буэндия нападающий: Теэму Пукки

19:10

Состав «Манчестер Юнайтед»: вратарь: Давид де Хеа защитники: Виктор Линделеф, Аарон Ван-Биссака, Эшли Янг, Гарри Магуайр полузащитники: Даниэль Джеймс, Фред, Скотт Мактоминай, Андреас Перейра нападающие: Маркус Рашфорд, Антони Марсьяль

19:05

Матч начнется в 19.30 по московскому времени.

19:00

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции матча 10-го тура чемпионата Англии «Норвич» — «Манчестер Юнайтед».