Спорный момент! «Манчестер Сити» отправил мяч в сетку ворот, но абсолютно непонятно, кто это сделал. То ли забил Де Брейне дальним ударом с отскоком от газона, то ли Сильва успел коснуться мяча носком ноги и отправил его в сетку ворот (и тогда удар Де Брейне станет голевой передачей).

К тому же и в том, и в другом случае в офсайде находился Стерлинг, который расположился прямо перед вратарем «Астон Виллы», загораживая ему обзор, и лишь в последний момент увернулся от мяча. То есть пассивным его офсайд явно не был. Так можно и гол отменять.