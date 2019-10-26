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Джон Стоунс на газоне рядом со своими воротами. Помощь медиков ему требуется.
Хлестко ударил вышедший на замену Фоден, но справился голкипер. После углового у ворот «Астон Виллы» подбор остался за «Мансити».
Обменялись команды контратаками после углового у ворот «Сити». Но ничего из этого не привело к опасным моментам.
Удар в дальний, но справляется голкипер «Астон Виллы».
Грилиш нарушает правила в атаке, достаточно грубый и необязательный фол. Стадион недоволен, что судья оставил без внимания эпизод.
Подсели к воротам «Виллы» «горожане». Анхелино и Агуэро проводят позиционную атаку, однако мяч выбит в аут.
Угловой у ворот «Манчестер Сити» к ничему опасному не приводит. Де Брейне хорошо сыграл в обороне.
Спорный момент! «Манчестер Сити» отправил мяч в сетку ворот, но абсолютно непонятно, кто это сделал. То ли забил Де Брейне дальним ударом с отскоком от газона, то ли Сильва успел коснуться мяча носком ноги и отправил его в сетку ворот (и тогда удар Де Брейне станет голевой передачей).
К тому же и в том, и в другом случае в офсайде находился Стерлинг, который расположился прямо перед вратарем «Астон Виллы», загораживая ему обзор, и лишь в последний момент увернулся от мяча. То есть пассивным его офсайд явно не был. Так можно и гол отменять.
Давид Сильва отдал отличную проникающую передачу на Стерлинга в чужую штрафную, и тот пытался выполнить прострел во вратарскую, но угодил в защитника!
«Астон Вилла» провела и в кои-то веки довела дело до удара — Дуглас Луис после навеса пробил головой в створ, но мяч прилетел прямо в руки Эдерсона.
Де Брейне решил попытать счастья и нанес дальний удар — выше ворот. Статистика по ударам сейчас 16-4 в пользу «Сити».
Защитник «Астон Виллы» Мэтт Таргетт, подключившийся к атаке, выполнил проникающий пас в штрафную в расчете на забегание Грилиша, но тому совсем чуть-чуть не хватило скорости. Гости не сдаются!
Макгинн подал со штрафного на дальнюю штангу, Эдерсон неловко выбил мяч куда-то перед собой, но никто из гостей не успел на добивание.
Подопечные Гвардиолы заработали перспективный штрафной. Де Брейне очень здорово подал во вратарскую, однако никто из троих игроков «Манчестер Сити», пытавшихся попасть по мячу, не смог этого сделать.
Ошеломленная таким развитием событий «Астон Вилла» пытается перекатывать мяч на своей половине поля, чтобы немного прийти в себя, но «горожане» безжалостно отбирают у соперника снаряд и начинают душить его миллиардом передач.
«Астон Вилла» унеслась в ответную атаку и организовала навес в штрафную «Ман Сити», где попытался пробить головой Уэсли, но нападающий банально не попал по мячу.
«Горожане» снова безраздельно владеют мячом.
Стерлинг пытался обыграть защитника прямо в чужой штрафной, но позволил тому выбить мяч за лицевую. Любопытно, что судья решил, будто сам Рахим упустил снаряд, и теперь будет удар от ворот.
Процент владения мячом — 64% на 36% в пользу «Манчестер Сити», правда, под конец тайма скорость атак несколько снизилась, и этот контроль снаряда уже потихоньку напоминает владение ради владения.
Габи Жезус в борьбе за мяч завалил на газон Марвелоуза Накамбу, и судья вернул мяч «Вилле». Если бы не фол, то был бы опасный перехват.
Играет «Ман Сити», конечно, здорово. Целая лавина атак, множество красивых комбинаций низом, точнейшие навесы в штрафную, которые не выглядят бездумно и почти всегда несут реальную опасность. Но вот забить пока никак не получается.
Канселу нанес дальный удар по воротам «Астон Виллы», но голкипер был надежен.
Стерлинг мощно пробил по воротам, мяч угодил в руку защитнику «Астон Виллы» Бьорну Энгельсу, и игроки «Ман Сити» начали требовать пенальти. Однако судия пришел к выводу, что рука находилась в естетсвенном положении была прижата к телу, так что здесь без пенальти.
Навес с углового ничего не дал «Астон Вилле» — мяч прилетел прямо в руки Эдерсону.
И еще одна быстрая контратака «Астон Виллы»! «Горожане» так расслабились, что позволяют соперникам за считаные секунды преодолевать все поле без какого-либо сопротивления. Все завершилось прострелом в штрафную, рикошетом от защитника «Ман Сити» и уходом мяча на угловой, но это уже тревожный звоночек для хозяев поля.
Вот это смело! Полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш в одиночку протащил мяч практически через все поле, легко обыграл Фернандиньо и навесил в штрафную, — правда, партнеров в нужном месте не оказалось, и пробить никто не сумел.
«Астон Вилла» в кои-то веки завладела мячом, но Гюндоган совершил перехват в центре поля, и снова «горожане» осадили чужую штрафную. Впрочем, после неудачной попытки прострела гости снова забрали снаряд себе.
Жезус попытался пробить головой после навеса, но в противостоянии с защитником завалился на газон в штрафной. Арбитр не увидел тут нарушения, так что обошлось без пенальти.
Подопечные Гвардиолы навязывают такой жесткий прессинг возле чужой штрафной, что можно подумать, будто это их штрафная и они в данный момент отчаянно обороняются. Очень большими силами «Ман Сити» оказывает давление на чужой половине поля.
Еще один угловой в исполнении «горожан». Де Брейне навесил в штрафную, Фернандиньо пробил головой, но неточно.
С углового последовал навес на дальнюю штангу, Стоунс головой сбросил мяч во вратарскую, но там не оказалось никого из его партнеров, и голкипер «Астон Виллы» легко поймал снаряд в руки.
Хозяева поля в своем фирменном стиле владеют мячом и навешивают в штрафную гостей. Те выбивают на угловой.
В данный момент «Ман Сити» занимает третье место в таблице чемпионата Англии с 19-ю очками. Впереди — «Лестер» (20), который уже провел свою встречу в этом туре, и «Ливерпуль» (25), которому только предстоит сыграть в воскресенье.
«Астон Вилла» же находится на 12-м месте с 11-ю очками.
Стартовый состав «Астон Виллы»: Том Хитон, Бьорн Энгельс, Фредерик Гильберт, Мэтт Таргетт, Тайрон Мингс, Махмуд Хассан, Марвелоуз Накамба, Джек Грилиш, Дуглас Луис, Джон Макгинн, Уэсли.
Стартовый состав «Манчестер Сити»: Эдерсон, Бенжамен Менди, Джон Стоунс, Жоау Канселу, Фернандиньо, Давид Сильва, Илкай Гюндоган, Кевин Де Брейне, Бернарду Силва, Рахим Стерлинг, Габриэл Жезус.
Матч начнется в 14.30 мск.
«Манчестер Сити» принимает бирмингемскую «Астон Виллу» в матче 14-го тура Английской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию. Вместе с вами за игрой будет смотреть Эльвира Ондар.