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Манчестер Сити Астон Вилла

Погоня за «Ливерпулем»: «Ман Сити» забил «Астон Вилле». LIVE

АПЛ. 10-й тур. «Манчестер Сити» — «Астон Вилла». ОНЛАЙН

В матче 10-го тура Английской премьер-лиги «Манчестер Сити» принимает «Астон Виллу». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
10-й тур  |   26 октября 14:30   |  2 тайм
Манчестер Сити
3:0
Астон Вилла
Стадион «Этихад - Сити оф Манчестер», Манчестер | Главный судья: Грэм Скотт (Оксфордшир, Англия)
Стерлинг 46'
Фернандиньо 57'
Де Брёйне 65'
Гюндоган 70'
Гюндоган 81'
Фернандиньо 87'
Грилиш 36'
Подробная статистика матча
Основные составы
31 (в)    Эдерсон
22 (з)   Бенжамен Менди 73'
5 (з)   Джон Стоунс
27 (з)   Жоау Канселу
21 (п)   Давид Сильва
8 (п)   Илкай Гюндоган 70' 81'
17 (п)   Кевин Де 76' 65'
25 (п)    Фернандиньо 57' 87'
20 (п)   Бернарду Силва
7 (н)   Рахим Стерлинг 76' 46'
9 (н)   Габриэл Жезус
1 (в)   Том Хитон
22 (з)   Бьорн Энгельс
24 (з)   Фредерик Гильберт
18 (з)   Мэтт Таргетт
40 (з)   Тайрон Мингс
17 (п)   Махмуд Хассан
11 (п)   Марвелоуз Накамба
10 (п)   Джек Грилиш 84' 36'
7 (п)   Джон Макгинн
6 (п)   Дуглас Луис
9 (н)    Уэсли 71'
Запасной состав
1 (в)   Клаудио Браво
12 (з)   Хосе Тасенде 73'
2 (з)   Кайл Уолкер
30 (з)   Николас Отаменди
47 (п)   Филип Фоден 76'
10 (н)   Серхио Агуэро 76'
26 (н)   Рияд Марез
12 (в)   Джед Стир
15 (з)   Эзри Конса
3 (з)   Нил Тейлор
21 (п)   Анвар Эль-Гази 84'
14 (п)   Конор Хурихейн
8 (п)   Хенри Лэнсбери
39 (н)   Кинан Дэвис 71'
Самоечитаемое
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89

Джон Стоунс на газоне рядом со своими воротами. Помощь медиков ему требуется.

88

А вот и приехали... Фернандиньо получает вторую желтую карточку, и вынужден покинуть он поле.

87

Хлестко ударил вышедший на замену Фоден, но справился голкипер. После углового у ворот «Астон Виллы» подбор остался за «Мансити».

86

Обменялись команды контратаками после углового у ворот «Сити». Но ничего из этого не привело к опасным моментам.

84

Грилиш покидает поле и, судя по всему, не по своей воле. Прихрамывает он сильно. Вместо него на поле появляется Анвар Эль-Гази.

83

Удар в дальний, но справляется голкипер «Астон Виллы».

81

Гюндоган получает желтую карточку. Грубо сыграл он против Трезеге.

80

Грилиш нарушает правила в атаке, достаточно грубый и необязательный фол. Стадион недоволен, что судья оставил без внимания эпизод.

79

Подсели к воротам «Виллы» «горожане». Анхелино и Агуэро проводят позиционную атаку, однако мяч выбит в аут.

76

А вот и замена в составе «Сити». Рахим Стерлинг уходит, Филип Фоден доиграет этот матч.

75

Угловой у ворот «Манчестер Сити» к ничему опасному не приводит. Де Брейне хорошо сыграл в обороне.

'73

Замена в составе «Ман Сити»: вместо защитника Бенжамена Менди выходит его коллега по амплуа Анхелиньо.

'71

Замена в составе «Астон Виллы»: вместо Уэсли вышел другой нападающий Кинан Дэвис.

'69

ГООООЛ!!! Уже 3:0! Всего за пару минут «Манчестер Сити» оформляет разгром. После навеса с углового Бернарду Силва пробил с острого угла, но не попал в створ. Но затем защитник вынес мяч прямо на Гюндогана, и тот отправил снаряд в сетку!

'67

После просмотра VAR арбитр решает засчитать гол. 2:0! Видимо, записан мяч будет на Сильву.

'66

Спорный момент! «Манчестер Сити» отправил мяч в сетку ворот, но абсолютно непонятно, кто это сделал. То ли забил Де Брейне дальним ударом с отскоком от газона, то ли Сильва успел коснуться мяча носком ноги и отправил его в сетку ворот (и тогда удар Де Брейне станет голевой передачей).

К тому же и в том, и в другом случае в офсайде находился Стерлинг, который расположился прямо перед вратарем «Астон Виллы», загораживая ему обзор, и лишь в последний момент увернулся от мяча. То есть пассивным его офсайд явно не был. Так можно и гол отменять.

'64

Давид Сильва отдал отличную проникающую передачу на Стерлинга в чужую штрафную, и тот пытался выполнить прострел во вратарскую, но угодил в защитника!

'62

«Астон Вилла» провела и в кои-то веки довела дело до удара — Дуглас Луис после навеса пробил головой в створ, но мяч прилетел прямо в руки Эдерсона.

'61

Де Брейне решил попытать счастья и нанес дальний удар — выше ворот. Статистика по ударам сейчас 16-4 в пользу «Сити».

'60

Защитник «Астон Виллы» Мэтт Таргетт, подключившийся к атаке, выполнил проникающий пас в штрафную в расчете на забегание Грилиша, но тому совсем чуть-чуть не хватило скорости. Гости не сдаются!

'58

Макгинн подал со штрафного на дальнюю штангу, Эдерсон неловко выбил мяч куда-то перед собой, но никто из гостей не успел на добивание.

'57

Фернандиньо с нарушением правил заблокировал быстрый проход Грилиша на чужую половину поля, за что получает желтую карточку.

'56

Ох, какой шанс!!! Защитник «Астон Виллы» Энгельс потерял мяч на своей половине поля, и Габи Жезус получил возможность пробить по фактически пустым воротам, где стоял только один оборонец Тайрон Мингс (голкипер был уже отыгран). Но Мингс каким-то чудом сумел среагировать и отбить мяч ногой! А было бы уже 2:0.

'54

Менди! Что творит! Просто издевательски прошел защитника, катнув мяч ему в «домик» в чужой штрафной, и пробил на исполнение — мяч пролетел совсем рядом от дальней «девятки»!

'52

Подопечные Гвардиолы заработали перспективный штрафной. Де Брейне очень здорово подал во вратарскую, однако никто из троих игроков «Манчестер Сити», пытавшихся попасть по мячу, не смог этого сделать.

'50

Нападающий «Астон Виллы» Уэсли здорово принял мяч после дальнего заброса прямо под присмотром двух защитников «Ман Сити», но развить атаку ему не удалось — боковой арбитр зафиксировал офсайд.

'48

Ошеломленная таким развитием событий «Астон Вилла» пытается перекатывать мяч на своей половине поля, чтобы немного прийти в себя, но «горожане» безжалостно отбирают у соперника снаряд и начинают душить его миллиардом передач.

'46

ГОООООЛ!!! Рахим Стерлинг открывает счет уже на первой минуте этого тайма! Эдерсон далеко выбил мяч, Жезус под давлением защитника скинул головой точно на Стерлинга, тот влетел в штрафную и пробил между ног голкиперу! 1:0!

'46

Второй тайм начался! «Астон Вилла» разыграла мяч с центра поля.

'45+1

Свисток отправляет команды на перерыв прямо посреди очередной атаки «Манчестер Сити». На табло по-прежнему 0:0, хотя «горожане» буквально завалили соперника градом атак и имели несколько стопроцентных моментов — мяч все время пролетал рядом со штангой.

«Астон Вилла» же терпеливо отбивается и выжидает возможности для контратаки. Пожалуй, самым опасным шансом гостей был удар Макгинна, который вышел один на один с Эдерсоном после того, как Стоунс потерял мяч на своей половине поля. Но голкипер в той ситуации спас.

Во втором тайме узнаем, смогут ли подопечные Гвардиолы сломить сопротивление соперника или сами попадутся на контратаку и подарят зрителям сенсацию. А пока — отдыхать!

'45

«Астон Вилла» унеслась в ответную атаку и организовала навес в штрафную «Ман Сити», где попытался пробить головой Уэсли, но нападающий банально не попал по мячу.

'43

Моментище! Как не забил тут Сильва?! Стерлинг ворвался с мячом в штрафную с левого фланга и аккуратно покатил под удар Сильве, который с нескольких метров пробил в дальний угол, но не попал!

'42

«Горожане» снова безраздельно владеют мячом.

'40

Стерлинг пытался обыграть защитника прямо в чужой штрафной, но позволил тому выбить мяч за лицевую. Любопытно, что судья решил, будто сам Рахим упустил снаряд, и теперь будет удар от ворот.

'38

Момент! Стерлинг чуть не отличился головой после навеса в штрафную, но получилось неточно, — снаряд пролетел над правой «девяткой».

'36

«Ман Сити» ответил своей контратакой. Стерлинг подхватил мяч и пронесся с невероятной скоростью практически до чужой штрафной, но там его сбил Джек Грилиш, за что получает желтую карточку.

'34

Острая атака «Астон Виллы»! Египетский полузащитник гостей Махмуд Хассан мощно пробил по воротам, и мяч рикошетом от ноги защитника «Ман Сити» попал ему в руку! Ну, за такое пенальти не назначают, так что футболисты «Виллы» зря сейчас возмущаются.

'32

Процент владения мячом — 64% на 36% в пользу «Манчестер Сити», правда, под конец тайма скорость атак несколько снизилась, и этот контроль снаряда уже потихоньку напоминает владение ради владения.

'30

Габи Жезус в борьбе за мяч завалил на газон Марвелоуза Накамбу, и судья вернул мяч «Вилле». Если бы не фол, то был бы опасный перехват.

'28

Играет «Ман Сити», конечно, здорово. Целая лавина атак, множество красивых комбинаций низом, точнейшие навесы в штрафную, которые не выглядят бездумно и почти всегда несут реальную опасность. Но вот забить пока никак не получается.

'26

Де Брейне элегантно закинул мяч во вратарскую «Астон Виллы», и его партнерам не хватило каких-то сантиметров, чтобы вогнать его в створ! Голкипер накинулся на снаряд и прижал его к земле.

'24

Стоунс ошибся в передаче, гости перехватили мяч, и полузащитник «Астон Виллы» Джон Макгинн нанес опасный удар! Эдерсон успел растянуться на земле и отбить мяч перед собой. На добивание примчался хавбек «Виллы» Дуглас Лима, но тут уже защита «Ман Сити» помогла голкиперу и вынесла мяч.

'22

Канселу нанес дальный удар по воротам «Астон Виллы», но голкипер был надежен.

'20

Стерлинг мощно пробил по воротам, мяч угодил в руку защитнику «Астон Виллы» Бьорну Энгельсу, и игроки «Ман Сити» начали требовать пенальти. Однако судия пришел к выводу, что рука находилась в естетсвенном положении была прижата к телу, так что здесь без пенальти.

'18

Навес с углового ничего не дал «Астон Вилле» — мяч прилетел прямо в руки Эдерсону.

'17

И еще одна быстрая контратака «Астон Виллы»! «Горожане» так расслабились, что позволяют соперникам за считаные секунды преодолевать все поле без какого-либо сопротивления. Все завершилось прострелом в штрафную, рикошетом от защитника «Ман Сити» и уходом мяча на угловой, но это уже тревожный звоночек для хозяев поля.

'15

Вот это смело! Полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш в одиночку протащил мяч практически через все поле, легко обыграл Фернандиньо и навесил в штрафную, — правда, партнеров в нужном месте не оказалось, и пробить никто не сумел.

'13

«Астон Вилла» в кои-то веки завладела мячом, но Гюндоган совершил перехват в центре поля, и снова «горожане» осадили чужую штрафную. Впрочем, после неудачной попытки прострела гости снова забрали снаряд себе.

'11

Стерлинг! Красиво убрал мяч под левую ногу, ушел от защитника на левом краю штрафной «Виллы» и прострелил во вратарскую, но Бернарду Силва немного не успел к мячу, чтобы замкнуть!

'9

Жезус попытался пробить головой после навеса, но в противостоянии с защитником завалился на газон в штрафной. Арбитр не увидел тут нарушения, так что обошлось без пенальти.

'8

Подопечные Гвардиолы навязывают такой жесткий прессинг возле чужой штрафной, что можно подумать, будто это их штрафная и они в данный момент отчаянно обороняются. Очень большими силами «Ман Сити» оказывает давление на чужой половине поля.

'7

Еще один угловой в исполнении «горожан». Де Брейне навесил в штрафную, Фернандиньо пробил головой, но неточно.

'6

Опасно! Давид Сильва красиво ушел на замахе от защитника в чужой штрафной, отдал быстрый пас на подключившегося партнера, от которого мяч достался Габриэлу Жезусу. Бразилец нанес удар в дальний нижний угол, но мяч совсем немного разминулся со штангой!

'5

С углового последовал навес на дальнюю штангу, Стоунс головой сбросил мяч во вратарскую, но там не оказалось никого из его партнеров, и голкипер «Астон Виллы» легко поймал снаряд в руки.

'3

Хозяева поля в своем фирменном стиле владеют мячом и навешивают в штрафную гостей. Те выбивают на угловой.

'1

Матч начался!

14:25

В данный момент «Ман Сити» занимает третье место в таблице чемпионата Англии с 19-ю очками. Впереди — «Лестер» (20), который уже провел свою встречу в этом туре, и «Ливерпуль» (25), которому только предстоит сыграть в воскресенье.

«Астон Вилла» же находится на 12-м месте с 11-ю очками.

14:20

Стартовый состав «Астон Виллы»: Том Хитон, Бьорн Энгельс, Фредерик Гильберт, Мэтт Таргетт, Тайрон Мингс, Махмуд Хассан, Марвелоуз Накамба, Джек Грилиш, Дуглас Луис, Джон Макгинн, Уэсли.

14:15

Стартовый состав «Манчестер Сити»: Эдерсон, Бенжамен Менди, Джон Стоунс, Жоау Канселу, Фернандиньо, Давид Сильва, Илкай Гюндоган, Кевин Де Брейне, Бернарду Силва, Рахим Стерлинг, Габриэл Жезус.

14:05

Матч начнется в 14.30 мск.

14:00

«Манчестер Сити» принимает бирмингемскую «Астон Виллу» в матче 14-го тура Английской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию. Вместе с вами за игрой будет смотреть Эльвира Ондар.