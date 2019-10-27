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Ливерпуль Тоттенхэм Хотспур

Уйти в отрыв: «Ливерпуль» принимает «Тоттенхэм». LIVE

АПЛ. 10-й тур. «Ливерпуль» — «Тоттенхэм». ОНЛАЙН

На своем поле «Ливерпуль» играет с «Тоттенхэмом» в рамках 10-го тура чемпионата Англии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
10-й тур  |   27 октября 19:30   |  1 тайм
Ливерпуль
0:1
Тоттенхэм Хотспур
Стадион «Энфилд», Ливерпуль | Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Манчестер, Англия)
Кейн 1'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Алисон Бекер
26 (з)   Эндрю Робертсон
4 (з)   Вирджил ван
6 (з)   Деян Ловрен
66 (з)   Трент Александер-Арнольд
5 (п)   Жоржиньо Вейналдум
3 (п)    Фабиньо
14 (п)   Джордан Хендерсон
10 (н)   Садио Мане
9 (н)   Роберто Фирмино
11 (н)   Мохамед Салах
22 (в)   Пауло 
4 (з)   Тоби Алдервейрелд
24 (з)   Серж Орье
3 (з)   Дэнни Роуз
6 (з)   Давинсон Санчес
17 (п)   Мусса Сиссоко
8 (п)   Гарри Уинкс
20 (п)   Деле Алли
23 (п)   Кристиан Эриксен
7 (н)   Сон Хын
10 (н)   Гарри Кейн 1'
Запасной состав
13 (в)    Адриан
12 (з)   Джозеф Гомес
8 (п)   Наби Кейта
20 (п)   Адам Лаллана
7 (п)   Джеймс Милнер
15 (п)   Алекс Окслейд-Чемберлен
27 (н)   Дивок Ориги
49 (в)   Брэндон Остин
33 (з)   Бен Дэвис
5 (з)   Ян Вертонген
15 (п)   Эрик Дайер
18 (п)   Джовани Ло
28 (п)   Тангай Н'Домбеле
27 (п)    Лукас
Удары
0%
По воротам: 0
В створ: 0
Владение мячом
67%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Удары
100%
По воротам: 2
В створ: 1
Владение мячом
33%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Самоечитаемое
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'1

Поеееехали! Матч начался.

19:30

Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Энтони Тэйлором.

19:25

«Тоттенхэм», который в прошлом сезоне играл с «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов, в этом году испытывает трудности. У команды Почеттино только 12 очков и в данный момент она десятая. Правда, если выиграет, догонит идущий пятым «Арсенал». Но «Ливерпуль» обыграть не так-то просто.

19:20

«Ливерпуль» уверенно лидирует в АПЛ. Команда Клоппа набрала 25 очков в девяти туров, потеряв баллы только в самом последнем из них, сыграв без Салаха вничью на «Олд Траффорде» с «Манчестер Юнайтед» (1:1). Но сегодня Мо в деле.

19:15

А вот стартовый состав «Тоттенхэма» от Маурисио Почеттино:

Гассанига — Орье, Алдервейрелд, Санчес, Роуз — Уинкс, Сисскоко — Сон Хын Мин, Эриксен, Алли — Кейн.

19:10

Составы команд на этот матч уже известны. Давайте посмотрим на них. Вот кого с первых минут выставил наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп:

Алиссон — Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон — Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум — Салах, Фирмино, Мане.

19:05

Матч начнется в 19.30 по московскому времени.

19:00

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции матча 10-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Тоттенхэм».