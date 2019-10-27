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Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Энтони Тэйлором.
«Тоттенхэм», который в прошлом сезоне играл с «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов, в этом году испытывает трудности. У команды Почеттино только 12 очков и в данный момент она десятая. Правда, если выиграет, догонит идущий пятым «Арсенал». Но «Ливерпуль» обыграть не так-то просто.
«Ливерпуль» уверенно лидирует в АПЛ. Команда Клоппа набрала 25 очков в девяти туров, потеряв баллы только в самом последнем из них, сыграв без Салаха вничью на «Олд Траффорде» с «Манчестер Юнайтед» (1:1). Но сегодня Мо в деле.
А вот стартовый состав «Тоттенхэма» от Маурисио Почеттино:
Гассанига — Орье, Алдервейрелд, Санчес, Роуз — Уинкс, Сисскоко — Сон Хын Мин, Эриксен, Алли — Кейн.
Составы команд на этот матч уже известны. Давайте посмотрим на них. Вот кого с первых минут выставил наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп:
Алиссон — Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон — Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум — Салах, Фирмино, Мане.
Матч начнется в 19.30 по московскому времени.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции матча 10-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Тоттенхэм».