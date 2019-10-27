«Тоттенхэм», который в прошлом сезоне играл с «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов, в этом году испытывает трудности. У команды Почеттино только 12 очков и в данный момент она десятая. Правда, если выиграет, догонит идущий пятым «Арсенал». Но «Ливерпуль» обыграть не так-то просто.