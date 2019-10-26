А вот и свисток на перерыв! Уходим на него со счетом 2:0 в пользу «Челси». Оба мяча забил Кристиан Пулишич, который умело пользовался ошибками обороны «Бернли». А ведь стоит признать, что и у хозяев были прекрасные проходы и очень опасные моменты, когда команда могла делать забивать.