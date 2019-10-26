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Активнее начал второй тайм «Бернли», казалось, были близки очень хозяева к голу, но вместо этого два мяча за три минуты влетают в их ворота.
Уууух, какая горяча игра пошла сейчас! «Бернли» атакует, бросая все силы на это, но и у «Челси» очень отлаженная игра, не ошибаются подопечные Лэмпарда.
Родригес наносит сильнейший удар по воротам на точность и попадает в Кепу.
Корк великолепно сыграет, офсайда не было, и Барнс промахивается мимо мяча. Так обидно!
С первых минут второго тайма бросается «Бернли» в атаку, проверили они на прочность защитников «Челси» и голкипера Кепу.
Второй тайм, поехали!
А вот и свисток на перерыв! Уходим на него со счетом 2:0 в пользу «Челси». Оба мяча забил Кристиан Пулишич, который умело пользовался ошибками обороны «Бернли». А ведь стоит признать, что и у хозяев были прекрасные проходы и очень опасные моменты, когда команда могла делать забивать.
Одна минута была добавлена к первому тайму, и за это время ничего не происходит.
Виллиан бьет по воротам, вратарь легко забирает мяч себе. Но удар в створ зачтется для статистики, конечно.
Основательно, неспешно готовят атаку игроки «Челси», будто выманивая противникам на свою половину поля, но ничего не выходит. Игра активная идет, даже равная.
Пытаются придумать что-то игроки лондонского клуба у в штрафной противника, но до опасного удара не доходит. Но стоит сказать, что очень равная игра идет. А вот и Абрахам наносит удар по воротам, едва не попадает в створ.
«Челси» отодвинул игру к воротам «Бернли», но очень уж вязкая оборона у хозяев. Пулишич мог бы пробить по воротам, но накрывают его.
Барнс наносит удар по воротам, но сильно выше. Хотя, справедливости ради стоит сказать, что Томори перекрывал его, лучше удара все равно получиться не могло.
Питерс навешивает, но нет никого из «Бернли», чтобы замкнуть эту потенциально опасную передачу. Кепа вступает в игру и забирает мяч.
В последние несколько минут «Бернли» провел несколько неплохих атак, с трудом «Челси» отодвинул игру от своих ворот.
Есть проходы у «Бернли» к воротам «Челси», однако не хватает последнего удара у футболистов, спотыкаются они о защиту. Но был весьма неплохой удар по воротам, точно в Кепу.
«Челси» в последние несколько минут весьма уверенно контролирует мяч на половине поля соперника. Обычная, кстати, тактика для «Бернли» — отдать мяч команде, которая играет первым номером.
Эх, Маунт слишком замедлил с ударом после передачи Пулишича. А ведь на убойной позиции находился игрок «Челси», опасно могло бы быть.
Первый угловой зарабатывает «Бернли» в этом матче. Макнил идет. Зума играет на опережение и выбивает мяч на еще один угловой.
Неплохо прессингует «Бернли» наверху, очень сильно играют футболисты на втором этаже.
После неудавшегося прохода «Бернли» «Челси» пытается провести контратаку, но ничего опасного. Зума, кстати, на поле, в порядке все с ним.
Очень неприятный момент... Зума врезается в рекламный щит после игрового момента, требуется ему помощь медиков.
Контролирует мяч «Челси», по большей части игра проходит на половине поля «Бернли».
Пулишич разыгрывает с Ковачичем в штрафной, мяч отправляется к Маунту, а затем Виллиан бьет на силу издали, но сильно выше ворот.
Спокойно начинается игра. Жоржиньо сделал передачу на Маунта в середине поля, но атака так и не развилась.
Звучит стартовый свисток, поехали!
Команды уже вышли на поле, совсем скоро прозвучит стартовый свисток.
Фанаты лондонского клуба на месте!
А вот эти игроки выйдут на поле с первых минут у «Челси».
Вот в таком составе матч начнет «Бернли».
Матч начнется в 19.30 мск.
В матче 10-го тура Английской премьер-лиги «Бернли» принимает на своем поле лондонский «Челси». Вместе с вами за игрой будет следить Жанна Однозеркина.