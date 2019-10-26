онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Бонус
Смотреть все события
Бёрнли Челси

Закрепиться в зоне еврокубков: «Челси» громит «Бернли». LIVE

АПЛ. 10-й тур. «Бернли» — «Челси». ОНЛАЙН

Лондонский «Челси», поднявшийся на четвертую строчку в чемпионате Англии, гостит в матче 10-го тура у «Бернли». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию. встречи.
10-й тур  |   26 октября 19:30   |  2 тайм
Бёрнли
0:4
Челси
Стадион «Терф Мур», Бернли | Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд, Англия)
Пулишич 21'
Пулишич 45'
Виллиан 53'
Пулишич 56'
Виллиан 58'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Ник Поуп
23 (з)   Эрик Питерс
6 (з)   Бен Ми
5 (з)   Джеймс Тарковски
2 (з)   Мэттью Лоутон
13 (п)   Джеффри Хендрик
18 (п)   Эшли Вествуд
4 (п)   Джек Корк
11 (н)   Дуайт Макнил
10 (н)   Эшли Барнс 63'
19 (н)   Джей Родригес
1 (в)   Кепа Аррисабалага
28 (з)   Сесар Аспиликуэта
3 (з)   Маркос Алонсо 63'
29 (з)   Фикайо Томори
15 (з)   Курт Зума
17 (п)   Матео Ковачич
5 (п)    Жоржиньо
22 (п)   Кристиан Пулишич 21' 45' 56'
19 (п)   Мэйсон Маунт
10 (н)    Виллиан 53' 58'
9 (н)   Тэмми Абрахам
Запасной состав
20 (в)   Джо Харт
26 (з)   Филлип Бардсли
28 (з)   Кевин Лонг
3 (з)   Чарли Тейлор
12 (п)   Роберт Брэйди
25 (п)   Аарон Леннон
27 (н)   Матей Выдра 63'
13 (в)   Вилли Кабальеро
24 (з)   Рис Джеймс 63'
44 (з)   Марк Гехи
23 (н)   Миши Батшуайи
18 (н)   Оливье Жиру
20 (н)   Каллум Хадсон-Одои
11 (н)   Педро Родригес
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
64

Да что же такое! Удача играет не на стороне «Бернли», нанесли несколько опаснейших ударов по воротам игроки хозяев, но увы — удар от ворот.

63

Алонсо с поля уходит, а Джеймс выходит у «Челси». У «Бернли» также замена — на поле появляется Выдра, а Барнс уходит.

62

Почти один на один выходит Родригеса с Кепой. но догоняет и, рискуя очень сильно, в подкате выбивает мяч Томори. А ведь стопроцентный голевой момент.

60

Активнее начал второй тайм «Бернли», казалось, были близки очень хозяева к голу, но вместо этого два мяча за три минуты влетают в их ворота.

58

ГОООООЛ!! Четвертый мяч влетает в ворота «Бернли»! Виллиан делает счет совсем разгромным! С передачи Абрахама пробивает Поупа игрок «Челси».

56

ГОООООООООЛ!! Хет-трик делает Пулишич! Невероятно, просто потрясающий матч проводит американский игрок!

55

Уууух, какая горяча игра пошла сейчас! «Бернли» атакует, бросая все силы на это, но и у «Челси» очень отлаженная игра, не ошибаются подопечные Лэмпарда.

53

Желтую получает Виллиан, нарушает он правила в момент атаки Макнила. Первая желтая карточка в этом матче.

52

Родригес наносит сильнейший удар по воротам на точность и попадает в Кепу.

50

Корк великолепно сыграет, офсайда не было, и Барнс промахивается мимо мяча. Так обидно!

48

С первых минут второго тайма бросается «Бернли» в атаку, проверили они на прочность защитников «Челси» и голкипера Кепу.

46

Второй тайм, поехали!

Перерыв

А вот и свисток на перерыв! Уходим на него со счетом 2:0 в пользу «Челси». Оба мяча забил Кристиан Пулишич, который умело пользовался ошибками обороны «Бернли». А ведь стоит признать, что и у хозяев были прекрасные проходы и очень опасные моменты, когда команда могла делать забивать.

45+1

Одна минута была добавлена к первому тайму, и за это время ничего не происходит.

45

ГОООООООЛ! Пулишич делает дубль! После ошибки «Бернли» игрок американской сборной бьет с по воротам, был рикошет небольшой, но мяч в воротах!

43

Виллиан бьет по воротам, вратарь легко забирает мяч себе. Но удар в створ зачтется для статистики, конечно.

41

Основательно, неспешно готовят атаку игроки «Челси», будто выманивая противникам на свою половину поля, но ничего не выходит. Игра активная идет, даже равная.

39

Пытаются придумать что-то игроки лондонского клуба у в штрафной противника, но до опасного удара не доходит. Но стоит сказать, что очень равная игра идет. А вот и Абрахам наносит удар по воротам, едва не попадает в створ.

37

«Челси» отодвинул игру к воротам «Бернли», но очень уж вязкая оборона у хозяев. Пулишич мог бы пробить по воротам, но накрывают его.

35

Барнс наносит удар по воротам, но сильно выше. Хотя, справедливости ради стоит сказать, что Томори перекрывал его, лучше удара все равно получиться не могло.

33

Ну вот не хватает немного удачи и последнего удара «Бернли»! Могло бы быть опасно после штрафного удара, однако офсайд, и Кепа бьет от ворот. А владение тем временем 59 на 41 — в пользу «Бернли».

31

Опасный штрафной зарабатывает «Бернли», и очень даже неплохо разыгрывают футболисты его. Барнс наносит очень опасный удар, но промахивается. Чертовски обидный промах!

29

Питерс навешивает, но нет никого из «Бернли», чтобы замкнуть эту потенциально опасную передачу. Кепа вступает в игру и забирает мяч.

27

В последние несколько минут «Бернли» провел несколько неплохих атак, с трудом «Челси» отодвинул игру от своих ворот.

25

Чуть подрасслабились игроки «Челси» после забитого мяча. Питерс бьет на силу по воротам, и спасает Кепа свою команду. Фантастический сейв!

23

Примечательно, что для «Челси» этот гол стал первым ударом в створ за 20 минут игры. Потом сразу же улетает «Бернли» в контратаку. Угловой разыграл «Бернли», и было очень опасно! Могли сравнять, но выносят игроки «Челси» мяч.

21

ГОООООЛ! Кристиан Пулишич открывает счет в этом матче! Четко все разыграли игроки «Челси», не встретил серьезного препятствий на пути к воротам.

19

Есть проходы у «Бернли» к воротам «Челси», однако не хватает последнего удара у футболистов, спотыкаются они о защиту. Но был весьма неплохой удар по воротам, точно в Кепу.

17

«Челси» в последние несколько минут весьма уверенно контролирует мяч на половине поля соперника. Обычная, кстати, тактика для «Бернли» — отдать мяч команде, которая играет первым номером.

15

Эх, Маунт слишком замедлил с ударом после передачи Пулишича. А ведь на убойной позиции находился игрок «Челси», опасно могло бы быть.

13

Первый угловой зарабатывает «Бернли» в этом матче. Макнил идет. Зума играет на опережение и выбивает мяч на еще один угловой.

12

Неплохо прессингует «Бернли» наверху, очень сильно играют футболисты на втором этаже.

10

После неудавшегося прохода «Бернли» «Челси» пытается провести контратаку, но ничего опасного. Зума, кстати, на поле, в порядке все с ним.

8

Очень неприятный момент... Зума врезается в рекламный щит после игрового момента, требуется ему помощь медиков.

7

Контролирует мяч «Челси», по большей части игра проходит на половине поля «Бернли».

5

Пулишич разыгрывает с Ковачичем в штрафной, мяч отправляется к Маунту, а затем Виллиан бьет на силу издали, но сильно выше ворот.

3

Спокойно начинается игра. Жоржиньо сделал передачу на Маунта в середине поля, но атака так и не развилась.

1

Звучит стартовый свисток, поехали!

19:26

Команды уже вышли на поле, совсем скоро прозвучит стартовый свисток.

19:25

Фанаты лондонского клуба на месте!

19:20

А вот эти игроки выйдут на поле с первых минут у «Челси».

19:15

Вот в таком составе матч начнет «Бернли».

19:05

Матч начнется в 19.30 мск.

19:00

В матче 10-го тура Английской премьер-лиги «Бернли» принимает на своем поле лондонский «Челси». Вместе с вами за игрой будет следить Жанна Однозеркина.