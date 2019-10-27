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Трансляция
С конца
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'4
Джеймс Маккартор нанес опасный удар из пределов штрафной, голкипер на месте.
'3
Команда Унаи Эмери взяла матч под свой контроль.
'1
19:27
Представляем стартовый состав «Кристал Пэлас»: Хенесси, Уорд, Томкинс, Кэхилл, Ван Анхольт, Куйяте, Миливоевич, Макартур, Таунсенд, Заха, Айю
19:25
Представляем стартовый состав «Арсенала»: Лено, Чамберс, Папастатопулос, Давид Луис, Тирни, Гендузи, Джака, Пепе, Себальос, Обамеянг, Ляказетт
19:05
Матч начнется в 19.30 по московскому времени.
19:00
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции матча 10-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Кристал Пэлас».