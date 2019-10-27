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Арсенал Кристал Пэлас

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АПЛ. 10-й тур. «Арсенал» — «Кристал Пэлас». ОНЛАЙН

«Арсенал» на своем поле принимает «Кристал Пэлас» в матче 10-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
10-й тур  |   27 октября 19:30   |  1 тайм
Арсенал
0:0
Кристал Пэлас
Стадион «Эмирейтс - Эшбертон Гроув», Лондон | Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Бернд Лено
3 (з)   Киран Тирни
23 (з)   Давид Луис
5 (з)   Сократис Папастатопулос
21 (з)   Калум Чемберс
8 (п)   Даниель Себальос
34 (п)   Гранит Джака
29 (п)   Маттео Гюэндузи
19 (н)   Николя Пепе
14 (н)   Пьер-Эмерик Обамеянг
9 (н)   Александр Ляказетт
13 (в)   Уэйн Хеннесси
5 (з)   Джеймс Томкинс
2 (з)   Джоэл Уорд
3 (з)   Патрик ван
24 (з)   Гари Кэхилл
10 (п)   Эндрос Таунсенд
18 (п)   Джеймс Макартур
4 (п)   Лука Миливоевич
8 (п)   Шейку Куйяте
11 (н)   Уилфрид Заха
9 (н)   Джордан Айю
Запасной состав
26 (в)   Дамиан Мартинес
2 (з)   Эктор Бельерин
16 (з)   Роб Холдинг
31 (з)   Зеад Колашинац
11 (п)   Лукас Торрейра
77 (п)   Букайо Сака
35 (н)   Габриэл Мартинелли
19 (в)   Стивен Хендерсон
6 (з)   Скотт Данн
34 (з)   Мартин Келли
15 (з)   Джеффри Шлупп
22 (п)   Джеймс Маккарти
7 (п)   Максимилиан Мейер
17 (н)   Кристиан Бентеке
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
71%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
29%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
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Трансляция
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'4

Джеймс Маккартор нанес опасный удар из пределов штрафной, голкипер на месте.

'3

Команда Унаи Эмери взяла матч под свой контроль.

'1

Матч начался!

19:27

Представляем стартовый состав «Кристал Пэлас»: Хенесси, Уорд, Томкинс, Кэхилл, Ван Анхольт, Куйяте, Миливоевич, Макартур, Таунсенд, Заха, Айю

19:25

Представляем стартовый состав «Арсенала»: Лено, Чамберс, Папастатопулос, Давид Луис, Тирни, Гендузи, Джака, Пепе, Себальос, Обамеянг, Ляказетт

19:05

Матч начнется в 19.30 по московскому времени.

19:00

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции матча 10-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Кристал Пэлас».