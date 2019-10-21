Шеффилд Юнайтед

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В целом преимущества ни у кого нет. То одни безрезультатно атакуют, то другие.
«Арсенал» снова подзабрал себе мяч, но пока не может зайти с ним в чужую штрафную.
Обамеянг ковыляет за боковую линию, а игра продолжается. Правда, вскоре габонец возвращается. Заморозки оказалось сейчас достаточно.
Разыгрывают футболисты «Шеффилда», и в итоге Флек подает в штрафную, но на выходе шикарно сыграл Лено и мяч забрал.
Сейчас отрезок совсем без ворот. Правда, сейчас Давид Луис без давления ошибся в поперечной передаче на Папастатопулоса. Аут около штрафной «Арсенала», и в итоге угловой.
Забрасывают «канониры» налево, где Обамеянг пытается обогнать защитника, но даже со своей скоростью гепарда не может.
Игра подвисла в центре поля. Много борьбы, но пока защитники побеждают атакующих игроков.
Хозяева хорошо прессингуют, вынуждая Лено выносить, хотя он хорошо играет в пас в целом.
Иган, кстати, неудачно упал в той борьбе, где прихватывал Сократиса, и какое-то время провел на газоне. Даже врачи выходили. Но все в порядке.
Упал в борьбе с Иганом в чужой штрафной Папастатопулос, но за такое пенальти не ставят.
Первый в матче угловой у ворот «Шеффилда», за ним следом второй, потом и третий подряд. Три подачи Пепе были хорошими, но акцентированного удара так и не случилось.
«Арсенал» постепенно начинает поддавливать хозяев на правах фаворита.
На достаточно хороших скоростях началась игра.
Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Майком Дином.
«Шеффилд» прямо сейчас располагается на 15-й строчке, у него 9 очков. Команда показывает на самом деле неплохой футбол и особенно опасна дома. Так что легко «Арсеналу» не будет. «Канониры» же перед этим туром шли третьими, но поскольку все уже сыграли, сейчас команда Эмери пятая с 15 баллами. Если выиграет, снова обойдет «Лестер» с «Челси». Ну и к впервые потерявшему очки «Ливерпулю» приблизится.
Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери доверил начинать встречу такому сочетанию:
Лено — Чемберс, Папастатопулос, Давид Луис, Колашинац — Гендузи, Джака — Пепе, Уиллок, Сака — Обамеянг.
Составы команд уже известны, давайте обратимся к ним. Наставник «Шеффилд Юнайтед» Крис Уайлдер выставил с первых минут следующих игроков:
Хендерсон — Башем, Иган, О'Коннелл — Норвуд — Ландстрем, Флек, Болдок, Стивенс — Макголдрик, Муссе.
Сама встреча должна начаться в 22.00 мск.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Шеффилд» и «Арсенал» завершают 9-й тур Английской премьер-лиги, и мы будем следить за этим матчем в режиме онлайн.