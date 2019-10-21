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Шеффилд Юнайтед Арсенал

Вернуться в тройку: «Арсенал» бьется с «Шеффилдом». LIVE

АПЛ. 9-й тур. «Шеффилд» — «Арсенал». ОНЛАЙН

«Шеффилд Юнайтед» в рамках 9-го тура Английской премьер-лиги принимает «Арсенал». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
9-й тур  |   21 октября 22:00   |  1 тайм
Шеффилд Юнайтед
0:0
Арсенал
Стадион «Брэммел Лэйн», Шеффилд | Главный судья: Майк Дин (Хесволл, Уиррал, Англия)
Флек 15'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Дин Хендерсон
5 (з)   Джек О'Коннелл
12 (з)   Джон Иган
6 (з)   Крис Башам
2 (з)   Джордж Балдок
3 (з)   Энда Стивенс
7 (п)   Джон Ландстрем
4 (п)   Джон Флек 15'
16 (п)   Оливер Норвуд
22 (н)   Ли Муссе
17 (н)   Дэвид Макголдрик
1 (в)   Бернд Лено
31 (з)   Зеад Колашинац
23 (з)   Давид Луис
21 (з)   Калум Чемберс
5 (з)   Сократис Папастатопулос
34 (п)   Гранит Джака
29 (п)   Маттео Гюэндузи
77 (п)   Букайо Сака
28 (п)   Джозеф Уиллок
19 (н)   Николя Пепе
14 (н)   Пьер-Эмерик Обамеянг
Запасной состав
25 (в)   Саймон Мур
15 (з)   Фил Джагелка
8 (п)   Люк Фримен
27 (п)   Мухамед Бешич
11 (н)   Каллум Робинсон
9 (н)   Оливер Макбарни
10 (н)   Билли 
26 (в)   Дамиан Мартинес
3 (з)   Киран Тирни
16 (з)   Роб Холдинг
11 (п)   Лукас Торрейра
8 (п)   Даниель Себальос
35 (н)   Габриэл Мартинелли
9 (н)   Александр Ляказетт
Удары
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Удары
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20

В целом преимущества ни у кого нет. То одни безрезультатно атакуют, то другие.

'18

«Арсенал» снова подзабрал себе мяч, но пока не может зайти с ним в чужую штрафную.

'16

Обамеянг ковыляет за боковую линию, а игра продолжается. Правда, вскоре габонец возвращается. Заморозки оказалось сейчас достаточно.

'15

А теперь Флек на фланге очень жестко скашивает Пьер-Эмерика Обамеянга и получает первую в игре желтую карточку. Вполне по делу.

'15

Разыгрывают футболисты «Шеффилда», и в итоге Флек подает в штрафную, но на выходе шикарно сыграл Лено и мяч забрал.

'14

Сейчас отрезок совсем без ворот. Правда, сейчас Давид Луис без давления ошибся в поперечной передаче на Папастатопулоса. Аут около штрафной «Арсенала», и в итоге угловой.

'12

Забрасывают «канониры» налево, где Обамеянг пытается обогнать защитника, но даже со своей скоростью гепарда не может.

'11

Игра подвисла в центре поля. Много борьбы, но пока защитники побеждают атакующих игроков.

'10

Хозяева хорошо прессингуют, вынуждая Лено выносить, хотя он хорошо играет в пас в целом.

'8

Иган, кстати, неудачно упал в той борьбе, где прихватывал Сократиса, и какое-то время провел на газоне. Даже врачи выходили. Но все в порядке.

'7

Упал в борьбе с Иганом в чужой штрафной Папастатопулос, но за такое пенальти не ставят.

'6

Первый в матче угловой у ворот «Шеффилда», за ним следом второй, потом и третий подряд. Три подачи Пепе были хорошими, но акцентированного удара так и не случилось.

'4

«Арсенал» постепенно начинает поддавливать хозяев на правах фаворита.

'2

На достаточно хороших скоростях началась игра.

'1

Поееехали! Матч начался.

21:55

Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Майком Дином.

21:50

«Шеффилд» прямо сейчас располагается на 15-й строчке, у него 9 очков. Команда показывает на самом деле неплохой футбол и особенно опасна дома. Так что легко «Арсеналу» не будет. «Канониры» же перед этим туром шли третьими, но поскольку все уже сыграли, сейчас команда Эмери пятая с 15 баллами. Если выиграет, снова обойдет «Лестер» с «Челси». Ну и к впервые потерявшему очки «Ливерпулю» приблизится.

21:45

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери доверил начинать встречу такому сочетанию:

Лено — Чемберс, Папастатопулос, Давид Луис, Колашинац — Гендузи, Джака — Пепе, Уиллок, Сака — Обамеянг.

21:40

Составы команд уже известны, давайте обратимся к ним. Наставник «Шеффилд Юнайтед» Крис Уайлдер выставил с первых минут следующих игроков:

Хендерсон — Башем, Иган, О'Коннелл — Норвуд — Ландстрем, Флек, Болдок, Стивенс — Макголдрик, Муссе.

21:35

Сама встреча должна начаться в 22.00 мск.

21:30

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Шеффилд» и «Арсенал» завершают 9-й тур Английской премьер-лиги, и мы будем следить за этим матчем в режиме онлайн.