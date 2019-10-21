Шеффилд Юнайтед

«Шеффилд» прямо сейчас располагается на 15-й строчке, у него 9 очков. Команда показывает на самом деле неплохой футбол и особенно опасна дома. Так что легко «Арсеналу» не будет. «Канониры» же перед этим туром шли третьими, но поскольку все уже сыграли, сейчас команда Эмери пятая с 15 баллами. Если выиграет, снова обойдет «Лестер» с «Челси». Ну и к впервые потерявшему очки «Ливерпулю» приблизится.