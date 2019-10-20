Манчестер Юнайтед

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«Ливерпуль» пока немного теряется, да, контроль мяча присутствует, а вот опасных моментов нет. «Юнайтед» к воротам соперника проходит чаще и даже обостряет.
Опасно могло бы быть, но Ван Дейк четко читал ситуацию, мяч улетел выше ворот.
Эх! Какой проход у Рэшфорда сейчас был, но запутался он в своих же ногах и не смог отдать обостряющую передачу.
Мактоминай убегает от игроков «Ливерпуля», бьет точно по центру ворот, но ровно в руки Алиссона.
43 на 57 владение у команд, видно, что «Ливерпуль» часто забирает мяч под свой контроль. А скорости последние минуты не самые высокие, до моментов не доходит.
Перейра в острой атаке не доводит дело до удара по воротам, но зарабатывает угловой. Перелетает мяч Линделефа, Алиссон выбивает мяч.
Суматоха у ворот Де Хеа, Мане неясно почему падаешь, но мяч выбивают. Не удается ничего создать у подопечных Клоппа.
Эх, могло быть опасно, Перейра в штрафной «Ливерпуля» бил пяткой, но исполнение было не самым лучшим. Не поняли друг друга партнеры.
Прошло 15 минут матча, до опасных моментов ни у «Юнайтед», ни у «Ливерпуля» пока не доходило. Да и более менее равно смотрятся команды.
«Ливерпуль» прессингует, а «Юнайтед» пытается выбить мяч со своей стороны поля. Начали играть более активно гости.
Бросается в атаку «МЮ», с дальней дистанции бьет Перейра, но это лишь разминка для голкипера. Примечательно, что «Юнайтед» к воротам противника пробирается больше, чем «Ливерпуль».
Перейра исполняет штрафной, но там реагирует защита очень хорошо. Вновь ничего опасного.
Атаку проводит «МЮ», Перейра открывается рядом с воротам «Ливерпуля». Сейчас больше идут вперед хозяева, заставляя гостей садиться в оборону.
Последнюю минуту «Ливерпуль» никак не мог отвести игру от своих ворот, хорошо сыграли футболисты из Манчестера, но опасного ничего не было.
Футболисты «МЮ» пытаются выйти в быструю контратаку после прохода к воротам Ориги, но не выходит у них ничего.
Попытался «Юнайтед» провести атаку, но защита «Ливерпуля» сыграла надежно. А затем был зафиксирован фол в пользу хозяев.
Забирает мяч «Ливерпуль» под свой контроль. Кстати, отметим еще раз, что Салах в матче участия не принимает.
Арбитр дает свисток, поехали! Первый тайм!
Команды уже выходят на поле, совсем скоро раздастся стартовый свисток.
У «Манчестер Юнайтед» все не так радужно. Команда занимает 14-ю позицию турнирной таблицы АПЛ, набрав всего лишь девять очков.
«Ливерпуль» единолично лидирует в турнирной таблице АПЛ. Команда за восемь туров набрала 24 очка. «Манчестер Сити», который уже сыграл матч девятого тура, отстает на пять очков.
А вот Юрген Клопп включил в стартовый состав следующих игроков:
Алиссон, ван Дейк, Робертсон, Матип, Александер-Арнольд, Вейналдум, Фабиньо, Хендерсон, Фирмино, Ориги, Мане.
«Манчестер Юнайтед», на поле которого и происходит игра, выйдет следующим составом:
Де Хеа, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака, Янг, Туанзебе, Мактоминай, Фред, Джеймс, Перейра, Рашфорд.
Матч начнется в 18.30 мск.
В матче 9-го тура АПЛ неудачно начавший сезон «Манчестер Юнайтед» принимает лидирующий в турнире «Ливерпуль». Вместе с вами за игрой будет следить Анастасия Мартыненко.