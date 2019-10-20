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Манчестер Юнайтед Ливерпуль

Остановить лидера: «Манчестер Юнайтед» бьется с «Ливерпулем». LIVE

АПЛ. 9-й тур. «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». ОНЛАЙН

«Манчестер Юнайтед» в рамках 9-го тура Английской премьер-лиги принимает уверенно лидирующий в таблице «Ливерпуль». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
9-й тур  |   20 октября 18:30   |  1 тайм
Манчестер Юнайтед
0:0
Ливерпуль
Стадион «Олд Траффорд», Манчестер | Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Давид де
5 (з)   Гарри Магуайр
2 (з)   Виктор Линделёф
29 (з)   Аарон Ван-Биссака
18 (з)   Эшли Янг
16 (з)   Маркос Рохо
39 (п)   Скотт Мактоминай
17 (п)    Фред
21 (п)   Даниэль Джеймс
15 (п)   Андреас Перейра
10 (н)   Маркус Рашфорд
1 (в)   Алисон Бекер
4 (з)   Вирджил ван
26 (з)   Эндрю Робертсон
32 (з)   Жоэль Матип
66 (п)   Трент Александер-Арнольд
5 (п)   Жоржиньо Вейналдум
3 (п)    Фабиньо
14 (п)   Джордан Хендерсон
9 (н)   Роберто Фирмино
27 (н)   Дивок Ориги
10 (н)   Садио Мане
Запасной состав
22 (в)   Серхио Ромеро
53 (з)   Брендон Уильямс
4 (з)   Фил Джонс
8 (п)   Хуан Мата
37 (п)   Джеймс Гарнер
9 (н)   Антони Марсьяль
26 (н)   Мэйсон Гринвуд
13 (в)    Адриан
6 (з)   Деян Ловрен
12 (з)   Джозеф Гомес
15 (п)   Алекс Окслейд-Чемберлен
7 (п)   Джеймс Милнер
20 (п)   Адам Лаллана
8 (п)   Наби Кейта
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30

«Ливерпуль» пока немного теряется, да, контроль мяча присутствует, а вот опасных моментов нет. «Юнайтед» к воротам соперника проходит чаще и даже обостряет.

28

Опасно могло бы быть, но Ван Дейк четко читал ситуацию, мяч улетел выше ворот.

27

Эх! Какой проход у Рэшфорда сейчас был, но запутался он в своих же ногах и не смог отдать обостряющую передачу.

26

Мактоминай убегает от игроков «Ливерпуля», бьет точно по центру ворот, но ровно в руки Алиссона.

24

43 на 57 владение у команд, видно, что «Ливерпуль» часто забирает мяч под свой контроль. А скорости последние минуты не самые высокие, до моментов не доходит.

22

Перейра в острой атаке не доводит дело до удара по воротам, но зарабатывает угловой. Перелетает мяч Линделефа, Алиссон выбивает мяч.

20

Суматоха у ворот Де Хеа, Мане неясно почему падаешь, но мяч выбивают. Не удается ничего создать у подопечных Клоппа.

18

Эх, могло быть опасно, Перейра в штрафной «Ливерпуля» бил пяткой, но исполнение было не самым лучшим. Не поняли друг друга партнеры.

16

Прошло 15 минут матча, до опасных моментов ни у «Юнайтед», ни у «Ливерпуля» пока не доходило. Да и более менее равно смотрятся команды.

14

«Ливерпуль» прессингует, а «Юнайтед» пытается выбить мяч со своей стороны поля. Начали играть более активно гости.

12

Бросается в атаку «МЮ», с дальней дистанции бьет Перейра, но это лишь разминка для голкипера. Примечательно, что «Юнайтед» к воротам противника пробирается больше, чем «Ливерпуль».

10

Перейра исполняет штрафной, но там реагирует защита очень хорошо. Вновь ничего опасного.

8

Атаку проводит «МЮ», Перейра открывается рядом с воротам «Ливерпуля». Сейчас больше идут вперед хозяева, заставляя гостей садиться в оборону.

6

Последнюю минуту «Ливерпуль» никак не мог отвести игру от своих ворот, хорошо сыграли футболисты из Манчестера, но опасного ничего не было.

5

Футболисты «МЮ» пытаются выйти в быструю контратаку после прохода к воротам Ориги, но не выходит у них ничего.

3

Попытался «Юнайтед» провести атаку, но защита «Ливерпуля» сыграла надежно. А затем был зафиксирован фол в пользу хозяев.

2

Забирает мяч «Ливерпуль» под свой контроль. Кстати, отметим еще раз, что Салах в матче участия не принимает.

1

Арбитр дает свисток, поехали! Первый тайм!

18:26

Команды уже выходят на поле, совсем скоро раздастся стартовый свисток.

18:25

У «Манчестер Юнайтед» все не так радужно. Команда занимает 14-ю позицию турнирной таблицы АПЛ, набрав всего лишь девять очков.

18:20

«Ливерпуль» единолично лидирует в турнирной таблице АПЛ. Команда за восемь туров набрала 24 очка. «Манчестер Сити», который уже сыграл матч девятого тура, отстает на пять очков.

18:15

А вот Юрген Клопп включил в стартовый состав следующих игроков:

Алиссон, ван Дейк, Робертсон, Матип, Александер-Арнольд, Вейналдум, Фабиньо, Хендерсон, Фирмино, Ориги, Мане.

18:10

«Манчестер Юнайтед», на поле которого и происходит игра, выйдет следующим составом:

Де Хеа, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака, Янг, Туанзебе, Мактоминай, Фред, Джеймс, Перейра, Рашфорд.

18:05

Матч начнется в 18.30 мск.

18:00

В матче 9-го тура АПЛ неудачно начавший сезон «Манчестер Юнайтед» принимает лидирующий в турнире «Ливерпуль». Вместе с вами за игрой будет следить Анастасия Мартыненко.