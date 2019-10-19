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Кристал Пэлас Манчестер Сити

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Футбол. АПЛ. 9-й тур. «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити». ОНЛАЙН

«Кристал Пэлас» встречается с «Манчестер Сити» в матче 9-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
9-й тур  |   19 октября 19:30   |  1 тайм
Кристал Пэлас
0:2
Манчестер Сити
Стадион «Селхерст Парк», Лондон | Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Манчестер, Англия)
Миливоевич 13'
Жезус 39'
Сильва 41'
Подробная статистика матча
Основные составы
13 (в)   Уэйн Хеннесси
24 (з)   Гари Кэхилл
2 (з)   Джоэл Уорд
3 (з)   Патрик ван
5 (з)   Джеймс Томкинс
15 (з)   Джеффри Шлупп
18 (п)   Джеймс Макартур
8 (п)   Шейку Куйяте
4 (п)   Лука Миливоевич 13'
11 (н)   Уилфрид Заха
9 (н)   Джордан Айю
31 (в)    Эдерсон
22 (з)   Бенжамен Менди
27 (з)   Жоау Канселу
25 (п)    Фернандиньо
17 (п)   Кевин Де
20 (п)   Бернарду Силва
8 (п)   Илкай Гюндоган
16 (п)   Родриго Эрнандес
21 (п)   Давид Сильва 41'
9 (н)   Габриэл Жезус 39'
7 (н)   Рахим Стерлинг
Запасной состав
19 (в)   Стивен Хендерсон
6 (з)   Скотт Данн
22 (п)   Джеймс Маккарти
44 (п)   Жайро Ридевальд
10 (п)   Эндрос Таунсенд
7 (п)   Максимилиан Мейер
17 (н)   Кристиан Бентеке
1 (в)   Клаудио Браво
12 (з)   Хосе Тасенде
50 (з)   Эрик Гарсия
5 (з)   Джон Стоунс
47 (п)   Филип Фоден
10 (н)   Серхио Агуэро
26 (н)   Рияд Марез
Удары
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По воротам:
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Владение мячом
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Удары
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По воротам:
В створ:
Владение мячом
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Трансляция
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'39
Гол! 0:1! Бернарду Силва исполнил выверенную подачу с правого фланга атаки в центр на линию вратарской, где Жезус выиграл борьбу у Уорда и ударом головой с рикошетом от штанги отправил мяч точно в цель.
'37
Де Брейне навесил со стандартного положения и Уорд в прыжке отправил мяч на угловой. Тот же Де Брейне навесил уже с угла поля на дальнюю штангу, где соперник был первым на мяче.
'36
Томкинс сфолил против Жезуса метрах в 30-ти от своих ворот. Стандартное положение будет у гостей.
'35
Менди исполнил длинную передачу из глубины поля на правый фланг атаки, где во вне игры забрался Жезус.
'33
Неудачно разыграли стандартное положение хозяева. Однако, не получилась затем и контратака у гостей.
'31
Заха сыграл на перехвате у чужой штрафной, устремился вперед и был остановлен фолом со стороны Гюндогана.
'29
Давид Сильва исполнил слишком сильную и неточную передачу на левый фланг атаки своей команды. В результате Стерлинг лишь проводил мяч за лицевую линию поля.
'27
Фернандиньо получил повреждение. Требуется ему медицинская помощь.
'25
Канселу получил пас в центральной зоне у чужой штрафной и попытался пробить, но уверенно в рамке ворот сыграл Хеннесси.
'23
Заха устремился в скоростной прорыв по правому флангу атаки, но здорово против него в отборе сыграл вернувшийся в оборону Стерлинг.
'21
Илкай Гюндоган получил пас в центральной зоне у чужой штрафной и тут же пробил. Мяч после рикошета изменил направление полета, но Хеннесси спас свою команду.
'19
Длительное время контролируют мяч футболисты «Манчестер Сити», но пока не так часто удается находить слабые места в обороне соперников.
'17
Стерлинг получил пас на левом краю чужой штрафной и попытался прострелить в центр, но угодил в ближайшего соперника.
'15
Бернарду Силва получил пас на правом краю чужой штрафной и на исполнение пробил под перекладину ворот, но в прыжке спас свою команду Хеннесси.
'13
Миливоевич получил желтую карточку за грубый подкат в ноги Жезусу в центре поля.
'11
Разыграли стандартное положение хозяева, после чего смог пробить головой с линии вратарской Айю, но отправил мяч выше створа ворот.
'9
Канселу подключился к атаке своей команды по правому флангу и навесил в центр чужой штрафной, где Томкинс выиграл верховое единоборство у Габриэла Жезуса.
'7
После перехвата мяча на чужой половине поля получил пас в центральной зоне у чужой штрафной Давид Сильва и попытался пробить, но вышло прямо в руки вратарю.
'5
Прошла подача с правого фланга атаки в штрафную «Кристал Пэлас» на Габриэла Жезуса, но у того точный удар головой не получился.
'3
Ожидаемо длительное время контролируют мяч футболисты «Манчестер Сити» уже с первых минут нашего матча. Вынуждены хозяева обороняться.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча девятого тура АПЛ: «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
'0
Промо матча «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити»: https://www.championat.com/video/206779/