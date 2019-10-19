Кристал Пэлас

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Трансляция
С конца
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'39
'37
Де Брейне навесил со стандартного положения и Уорд в прыжке отправил мяч на угловой. Тот же Де Брейне навесил уже с угла поля на дальнюю штангу, где соперник был первым на мяче.
'36
Томкинс сфолил против Жезуса метрах в 30-ти от своих ворот. Стандартное положение будет у гостей.
'35
Менди исполнил длинную передачу из глубины поля на правый фланг атаки, где во вне игры забрался Жезус.
'33
Неудачно разыграли стандартное положение хозяева. Однако, не получилась затем и контратака у гостей.
'31
Заха сыграл на перехвате у чужой штрафной, устремился вперед и был остановлен фолом со стороны Гюндогана.
'29
Давид Сильва исполнил слишком сильную и неточную передачу на левый фланг атаки своей команды. В результате Стерлинг лишь проводил мяч за лицевую линию поля.
'27
Фернандиньо получил повреждение. Требуется ему медицинская помощь.
'25
Канселу получил пас в центральной зоне у чужой штрафной и попытался пробить, но уверенно в рамке ворот сыграл Хеннесси.
'23
Заха устремился в скоростной прорыв по правому флангу атаки, но здорово против него в отборе сыграл вернувшийся в оборону Стерлинг.
'21
Илкай Гюндоган получил пас в центральной зоне у чужой штрафной и тут же пробил. Мяч после рикошета изменил направление полета, но Хеннесси спас свою команду.
'19
Длительное время контролируют мяч футболисты «Манчестер Сити», но пока не так часто удается находить слабые места в обороне соперников.
'17
Стерлинг получил пас на левом краю чужой штрафной и попытался прострелить в центр, но угодил в ближайшего соперника.
'15
Бернарду Силва получил пас на правом краю чужой штрафной и на исполнение пробил под перекладину ворот, но в прыжке спас свою команду Хеннесси.
'13
'11
Разыграли стандартное положение хозяева, после чего смог пробить головой с линии вратарской Айю, но отправил мяч выше створа ворот.
'9
Канселу подключился к атаке своей команды по правому флангу и навесил в центр чужой штрафной, где Томкинс выиграл верховое единоборство у Габриэла Жезуса.
'7
После перехвата мяча на чужой половине поля получил пас в центральной зоне у чужой штрафной Давид Сильва и попытался пробить, но вышло прямо в руки вратарю.
'5
Прошла подача с правого фланга атаки в штрафную «Кристал Пэлас» на Габриэла Жезуса, но у того точный удар головой не получился.
'3
Ожидаемо длительное время контролируют мяч футболисты «Манчестер Сити» уже с первых минут нашего матча. Вынуждены хозяева обороняться.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча девятого тура АПЛ: «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
'0