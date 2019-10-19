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Хадсон-Одои делал заброс по флангу на Виллиан — бразилец не добежал.
Сен-Максимен заработал опасный штрафной недалеко от ворот «Челси», однако подача Альмирона оказалась неудачной — легко выбили мяч игроки «Челси».
Бакрли сумел зацепиться за мяч в штрафной «сорок» после передачи Абрахама, но там защитники его накрыли.
Перед этим туром «Челси» идет на пятом месте в турнирной таблице, отставая от лидера аж на десять очков. «Ньюкасл» и вовсе на 17-й строчке.
Стартовый состав «сорок»: Дубравка — Йедлин, Шер, Ласкеллес, Кларк, Уильямс — Ш. Лонгстафф, М. Лонгстафф, Сен-Максимен, Альмирон — Жоэлинтон.
Стартовый состав «пенсионеров»: Кепа — Аспиликуэта, Томори, Зума, Алонсо — Жоржиньо, Баркли, Виллиан, Маунт — Хадсон-Одои, Абрахам.
Стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени.
Приветствуем на текстовой онлайн-трансляции матча Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Челси» и «Ньюкасл Юнайтед».