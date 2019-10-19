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Битва за тройку: «Челси» сражается с «Ньюкаслом». LIVE

Футбол. АПЛ. 9-й тур. «Челси» — «Ньюкасл Юнайтед». ОНЛАЙН

Лондонский «Челси» на своем поле принимает «Ньюкасл Юнайтед» в матче 9-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
9-й тур  |   19 октября 17:00   |  1 тайм
Челси
0:0
Ньюкасл Юнайтед
Стадион «Стэмфорд Бридж», Лондон | Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем, Вест-Мидленд, Англия)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Кепа Аррисабалага
3 (з)   Маркос Алонсо
29 (з)   Фикайо Томори
15 (з)   Курт Зума
28 (з)   Сесар Аспиликуэта
5 (п)    Жоржиньо
8 (п)   Росс Баркли
19 (п)   Мэйсон Маунт
10 (н)    Виллиан
20 (н)   Каллум Хадсон-Одои
9 (н)   Тэмми Абрахам
1 (в)   Мартин Дубравка
6 (з)   Джамал Ласcеллс
22 (з)   Деандре Йедлин
15 (з)   Йетро Виллемс
2 (з)   Киран Кларк
5 (з)   Фабиан Шёр
24 (п)   Мигель Альмирон
36 (п)   Шон Лонгстафф
10 (п)   Аллан Сент-Максимен
43 (п)   Мэттью Лонгстафф
9 (н)    Жоэлинтон
Запасной состав
13 (в)   Вилли Кабальеро
44 (з)   Марк Гехи
24 (з)   Рис Джеймс
22 (п)   Кристиан Пулишич
17 (п)   Матео Ковачич
23 (н)   Миши Батшуайи
18 (н)   Оливье Жиру
26 (в)   Карл Дарлоу
17 (з)   Эмиль Крафт
3 (з)   Пол Дамметт
8 (п)   Джонджо Шелви
30 (п)   Кристиан Атсу
7 (н)   Энди Кэрролл
12 (н)   Дуайт Гейл
Самоечитаемое
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`10

Первый опасный момент! Сен-Максимен после передачи Альмирона вышел на ударную позицию, сместившись в центр, и пробил — в метре буквально прошел мяч. А Виллиан, боровшийся с форвардом «сорок», помешать тому не смог.

`8

Хадсон-Одои делал заброс по флангу на Виллиан — бразилец не добежал.

`6

Сен-Максимен заработал опасный штрафной недалеко от ворот «Челси», однако подача Альмирона оказалась неудачной — легко выбили мяч игроки «Челси».

`3

Бакрли сумел зацепиться за мяч в штрафной «сорок» после передачи Абрахама, но там защитники его накрыли.

`1

Матч начался! Поехали!

16:54

Перед этим туром «Челси» идет на пятом месте в турнирной таблице, отставая от лидера аж на десять очков. «Ньюкасл» и вовсе на 17-й строчке.

16:45

Стартовый состав «сорок»: Дубравка — Йедлин, Шер, Ласкеллес, Кларк, Уильямс — Ш. Лонгстафф, М. Лонгстафф, Сен-Максимен, Альмирон — Жоэлинтон.

16:40

Стартовый состав «пенсионеров»: Кепа — Аспиликуэта, Томори, Зума, Алонсо — Жоржиньо, Баркли, Виллиан, Маунт — Хадсон-Одои, Абрахам.

16:35

Стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени.

16:30

Приветствуем на текстовой онлайн-трансляции матча Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Челси» и «Ньюкасл Юнайтед».