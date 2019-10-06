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Манчестер Сити Вулверхэмптон

Не отстать от «Ливерпуля»: «Сити» принимает «Вулверхэмптон». LIVE

АПЛ. 8-й тура. «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон». ОНЛАЙН

В рамках 8-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» встречается с «Вулверхэмптоном». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
8-й тур  |   06 октября 16:00   |  1 тайм
Манчестер Сити
0:0
Вулверхэмптон
Стадион «Этихад - Сити оф Манчестер», Манчестер | Главный судья: Крейг Поусон (Южный Йоркшир, Англия)
Подробная статистика матча
Основные составы
31 (в)    Эдерсон
30 (з)   Николас Отаменди
2 (з)   Кайл Уолкер
27 (з)   Жоау Канселу
25 (п)    Фернандиньо
8 (п)   Илкай Гюндоган
16 (п)   Родриго Эрнандес
21 (п)   Давид Сильва
26 (н)   Рияд Марез
10 (н)   Серхио Агуэро
7 (н)   Рахим Стерлинг
11 (в)   Руй Патрисиу
15 (з)   Вийи Боли
16 (з)   Конор Коди
29 (з)   Рубен Винагре
27 (п)   Ромен Сес
8 (п)   Рубен Невеш
28 (п)   Жоау Моутинью
32 (п)   Леандер Дендонкер
37 (н)   Адама Траоре
10 (н)   Патрик Кутроне
9 (н)   Рауль Хименес
Запасной состав
1 (в)   Клаудио Браво
11 (з)   Александр Зинченко
12 (з)   Хосе Тасенде
50 (з)   Эрик Гарсия
20 (п)   Бернарду Силва
47 (п)   Филип Фоден
9 (н)   Габриэл Жезус
21 (в)   Джон Радди
49 (з)   Макс Килман
4 (з)   Хесус Вальехо
19 (з)    Хонни
2 (з)   Мэтт Доэрти
5 (з)   Райан Беннетт
17 (п)   Морган Гиббз-Уайт
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура АПЛ: «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.
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Промо матча «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон»: https://www.championat.com/video/206379/