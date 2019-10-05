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Ливерпуль Лестер Сити

Увеличить рекорд: «Ливерпуль» принимает «Лестер». LIVE

АПЛ. 8-й тур. «Ливерпуль» — «Лестер Сити». ОНЛАЙН

«Ливерпуль» принимает «Лестер Сити» в матче 8-го тура Английской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
8-й тур  |   05 октября 17:00   |  1 тайм
Ливерпуль
0:0
Лестер Сити
Стадион «Энфилд», Ливерпуль | Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия)
Подробная статистика матча
Основные составы
13 (в)    Адриан
4 (з)   Вирджил ван
6 (з)   Деян Ловрен
26 (з)   Эндрю Робертсон
66 (п)   Трент Александер-Арнольд
7 (п)   Джеймс Милнер
3 (п)    Фабиньо
5 (п)   Жоржиньо Вейналдум
11 (п)   Мохамед Салах
10 (н)   Садио Мане
9 (н)   Роберто Фирмино
1 (в)   Каспер Шмейхель
21 (з)    Рикарду
3 (з)   Бенджамин Чилвел
4 (з)   Чаглар Сёюнджю
6 (з)   Джонни Эванс
10 (п)   Джеймс Мэддисон
15 (п)   Харви Барнс
8 (п)   Юри Тилеманс
26 (п)   Деннис Прает
25 (п)   Онинье Ндиди
9 (н)   Джейми Варди
Запасной состав
62 (в)   Кивин Келлехер
12 (з)   Джозеф Гомес
20 (п)   Адам Лаллана
14 (п)   Джордан Хендерсон
8 (п)   Наби Кейта
67 (н)   Харви Эллиот
27 (н)   Дивок Ориги
12 (в)   Дэнни Уорд
5 (з)   Уэс Морган
2 (з)   Джеймс Джастин
11 (п)   Марк Олбрайтон
7 (п)   Демарай Грей
20 (п)   Хамза Чодури
17 (н)   Айосе Перес
Самоечитаемое
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`23

Фирмино на правом краю штрафной финтил, но передача получилась в руки Шмейхелю.

`19

Совсем не клеится атака у гостей: почти всем составом в оборону уходят «лисы», будто стараясь удержать ничейный счет еще в первом тайме.

`21

Барнс скостл оппонента! Жестко и грубо, но обходится без желтой карточки.

`16

Вейналдум отдавал мяч на ход Мане, но защитник «Лестера» вовремя вмешался.

`12

Милнер! Первый опасный момент матча: с лету заряжал англичанин метров с 12, но выше!

`14

Барнс фолит на ван Дейке. Мячом тотально владеют хозяева в первые 15 минут матча.

`10

Адриан тут попал под прессинг Барнса — вратарь на высоте. Точно отдает на Александер-Арнольда и отводит опасность от ворот..

`8

Прижимается «Лестер» к своим воротам: от двух навесов сейчас пришлось «лисам» отбиваться. Давит «Ливерпуль».

`5

На Салаха стараются играть «красные». Вот и сейчас египтянина «один на один» выводили, но игрок не успел за мячом.

`3

Чилвел подавал в штрафную площадь «Ливерпуля» — голкипер Адриан сыграл на выходе и без труда мяч забрал.

`1

А мы начинаем! Встреча на «Энфилде» стартовала! Мяч у «Ливерпуля» на половине поля «красных».

16:50

После семи сыгранных туров АПЛ «Ливерпуль» не потерял ни единого очка! Команда Юргена Клоппа набрала победный ход и готова сносить всех и вся со своего пути. Но нельзя недооценивать и «Лестер», который любит преподносить сенсации. Вспомните только 2016 год...

16:45

Теперь «Брайтон»:

16:40

Переходим к составам. Начнем с хозяев поля:

16:35

Начало встречи запланировано на 17.00 мск.

16:30

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 8-го тура Английской премьер-лиги «Ливерпуль» — «Лестер Сити».