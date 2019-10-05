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Фирмино на правом краю штрафной финтил, но передача получилась в руки Шмейхелю.
Совсем не клеится атака у гостей: почти всем составом в оборону уходят «лисы», будто стараясь удержать ничейный счет еще в первом тайме.
Барнс скостл оппонента! Жестко и грубо, но обходится без желтой карточки.
Вейналдум отдавал мяч на ход Мане, но защитник «Лестера» вовремя вмешался.
Барнс фолит на ван Дейке. Мячом тотально владеют хозяева в первые 15 минут матча.
Адриан тут попал под прессинг Барнса — вратарь на высоте. Точно отдает на Александер-Арнольда и отводит опасность от ворот..
Прижимается «Лестер» к своим воротам: от двух навесов сейчас пришлось «лисам» отбиваться. Давит «Ливерпуль».
На Салаха стараются играть «красные». Вот и сейчас египтянина «один на один» выводили, но игрок не успел за мячом.
Чилвел подавал в штрафную площадь «Ливерпуля» — голкипер Адриан сыграл на выходе и без труда мяч забрал.
После семи сыгранных туров АПЛ «Ливерпуль» не потерял ни единого очка! Команда Юргена Клоппа набрала победный ход и готова сносить всех и вся со своего пути. Но нельзя недооценивать и «Лестер», который любит преподносить сенсации. Вспомните только 2016 год...
Теперь «Брайтон»:
Переходим к составам. Начнем с хозяев поля:
Начало встречи запланировано на 17.00 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 8-го тура Английской премьер-лиги «Ливерпуль» — «Лестер Сити».