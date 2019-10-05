После семи сыгранных туров АПЛ «Ливерпуль» не потерял ни единого очка! Команда Юргена Клоппа набрала победный ход и готова сносить всех и вся со своего пути. Но нельзя недооценивать и «Лестер», который любит преподносить сенсации. Вспомните только 2016 год...